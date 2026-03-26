ตร.สัมมนายกระดับมาตรฐานควบคุมตัวผู้ต้องหาเทียบเท่าสากล เน้นโปร่งใส ยึดหลักสิทธิมนุษยชน

“พล.ต.อ.ธัชชัย” เปิดสัมมนายกระดับมาตรฐานการควบคุมตัวผู้ต้องหา มุ่งสร้างความเชื่อมั่น เทียบเท่าสากล เน้นโปร่งใส ยึดหลักสิทธิมนุษยชน เตรียมขยายทั่วประเทศ
วันนี้ (26 มี.ค.) เมื่อเวลา 08.30 น. พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมตัวผู้ต้องหาเพื่อยกระดับสู่มาตรฐานสากล” ตามนโยบายของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ที่มุ่งยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของตำรวจไทยให้มีความปลอดภัย โปร่งใส และคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 และตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นสถานีตำรวจนำร่องด้านการควบคุมตัวผู้ต้องหา รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสหราชอาณาจักร ร่วมเป็นวิทยากร
พล.ต.อ.ธัชชัย กล่าวว่า การควบคุมตัวผู้ต้องหาเป็นภารกิจสำคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของประชาชน รวมถึงภาพลักษณ์ของประเทศในด้านการลงทุนและการท่องเที่ยว สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เร่งพัฒนาระบบการควบคุมตัวผู้ต้องหาให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยเน้นความปลอดภัย ความโปร่งใส และการตรวจสอบได้ ควบคู่กับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นรูปธรรม
ปัจจุบันมีสถานีตำรวจนำร่อง เช่น สน.ปทุมวัน ที่ได้ปรับรูปแบบการควบคุมตัวผู้ต้องหา โดยมีการแยกโซนควบคุมผู้ต้องหาออกจากพื้นที่บริการประชาชนอย่างชัดเจน จัดให้มีระบบบันทึกและตรวจสอบอย่างเป็นมาตรฐาน มีห้องพยาบาลรองรับ รวมถึงการบันทึกข้อมูลด้วยระบบ Live Scan เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและลดความเสี่ยงในกระบวนการควบคุมตัว โดยมีเป้าหมายขยายรูปแบบดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจทั่วประเทศ
นอกจากนี้ ยังมีแนวทางการจัดตั้งห้องควบคุมตัวรวมตามรูปแบบของสหราชอาณาจักร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ลดภาระงบประมาณ และยกระดับมาตรฐานการดูแลผู้ต้องหาให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ การสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการปฏิบัติในการควบคุมตัวผู้ต้องหาให้มีความปลอดภัยสูงสุด โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน โดยย้ำว่าต้องไม่มีเหตุผู้ต้องหาเสียชีวิตระหว่างการควบคุมตัว พร้อมเตรียมขยายแนวทางการดำเนินงานไปยังสถานีตำรวจในพื้นที่ต่าง ๆ ได้แก่ ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.จว.ภูเก็ต ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ภ.จว.ชลบุรี ภ.จว.อุดรธานี ภ.จว.ขอนแก่น ภ.จว.นครราชสีมา และ 9 สถานีตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 5 เพื่อให้ทุกแห่งดำเนินการภายใต้มาตรฐานเดียวกัน อันจะนำไปสู่การยกระดับภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่น และมาตรฐานกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ