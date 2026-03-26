ตำรวจ สน.ท่าข้าม ส่งสำนวน “ปู-มัณฑนา” หมิ่นประมาท “หนุ่ม-กรรชัย” ให้อัยการพิจารณาสั่งฟ้อง
ที่สำนักงานอัยการธนบุรี ถนนเอกชัย เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (26 มี.ค.) พนักงานสอบสวน สน.ท่าข้าม นำสำนวนการสอบสวนพร้อมความเห็นสมควรสั่งฟ้อง ปู-มัณฑนา หิมะทองคำ อดีตดาราดัง ผู้ต้องหาในข้อหาหมิ่นประมาทโดยโฆษณา ไปมอบให้พนักงานอัยการ กรณีที่ หนุ่ม-กรรชัย กำเนิดพลอย พิธีกรรายการโหนกระแส มอบอำนาจให้ นายพรศักดิ์ วิภาสอาภานนท์ หรือ ทนายตุ๋ย แจ้งความดำเนินคดีกับ ปู-มัณฑนา ที่กล่าวข้อความหมิ่นประมาทรวม 12 ข้อความ ภายหลังพนักงานอัยการรับสำนวนแล้วนัดฟังคำสั่งว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่ ในวันที่ 23 เมษายน 2569
ภายหลัง ปู-มัณฑนา กล่าวว่า ในสำนวนคดีนี้ตนมั่นใจในพยานหลักฐานและเอกสารที่ส่งให้ตำรวจหมดแล้ว โดยถ้อยคำที่กล่าวอ้างว่าเป็นการหมิ่นประมาทนั้น ตนไม่ได้เอ่ยชื่อถึง หนุ่ม-กรรชัย แต่อย่างใด ที่ผ่านมา ตนมีคู่กรณีหลายคนและสื่อก็มีหลายสื่อ ไม่ใช่แค่ช่อง 3 หรือรายการโหนกระแส และยังมีดารา อินฟลูเอนเซอร์ และทนายความที่มาวิพากษ์วิจารณ์ตนอีกด้วย ตนไม่เคยระบุว่าเป็นใคร หาก หนุ่ม-กรรชัย ร้อนตัวหมายถึงตัวเอง ก็ต้องมาพิสูจน์ตัวกันในชั้นศาล
ปู-มัณฑนา กล่าวว่า ทั้งที่ในความเป็นจริง ตอนนี้ตนเป็นเพียงผู้ถูกกล่าวหา พวกที่วิพากษ์วิจารณ์ตนตามโซเชียลก็ไม่มีสิทธิมากล่าวหาตนที่ผ่านมา มีเพจของทนายความ สื่อมวลชนที่บิดเบือนข้อเท็จจริง ทำให้ตนต้องออกมาต่อสู้ ส่วนกรณีที่ถูกฟ้องแล้วแพ้คดีนั้น ตนก็ยังมีสิทธิที่จะอุทธรณ์และฎีกาจนถึงที่สุด ทั้งนี้ ตนยังไม่มีการชำระหนี้คืนแต่อย่างใด เนื่องจากยอดหนี้ของแต่ละรายนั้น ก็ไม่ตรงกับในการฟ้องคดี ตนจึงต้องรอให้คำพิพากษาถึงที่สุดเสียก่อน
ด้าน นายมานะ วรรณดี ทนายความของ ปู-มัณฑนา กล่าวว่า การกระทำที่กล่าวหาว่าหมิ่นประมาทในคดีนี้มีทั้งหมด 12 ข้อความ ซึ่งจากการตรวจสอบแล้ว มีการฟ้องซ้อนกับที่ คุณหนุ่ม-กรรชัย ได้ยื่นฟ้องเองรวม 3 คดี ตนได้นำสำเนาคำฟ้องมอบเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาของพนักงานอัยการ เพื่อให้เห็นว่า มีการฟ้องซ้อนกับคดีนี้ สุดท้ายต้องอยู่ที่ดุลพินิจของอัยการ ว่า จะยื่นฟ้อง ปู-มัณฑนา หรือไม่ โดยคดีนี้ได้เตรียมหลักทรัพย์เงินสด 20,000 บาท ไว้สำหรับยื่นประกันตัวกรณียื่นฟ้องต่อศาลไว้แล้ว