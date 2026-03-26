“เอม-พงศ์” เยี่ยม “ทักษิณ” ห่วงสถานการณ์น้ำมัน เตรียมพาหลานมาหาวันเยี่ยมญาติใกล้ชิด

MGR Online - “เอม-สามี” ตัวแทนครอบครัวเข้าเยี่ยม “ทักษิณ” ห่วงใยสถานการณ์น้ำมันในประเทศไทย วันเยี่ยมญาติใกล้ชิด “สงกรานต์” เตรียมพาลูกหลานมาหาคุณตา
วันนี้ (26 มี.ค.) เวลา 09.00 น. บริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ หรือ “เอม” พร้อมด้วย นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ หรือ “พงศ์” สามี เป็นตัวแทนครอบครัวเข้าเยี่ยม นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โดยมีการกล่าวทักทายคนเสื้อแดงที่มารอให้กำลังใจ ซึ่งครั้งนี้จะเป็นการเยี่ยมครั้งที่ 51 พร้อมกับ นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความ หลังถูกคุมขังตั้งแต่วันที่ 9 ก.ย. 68
ต่อมา เวลา 09.50 น. ภายหลังการเข้าเยี่ยม นายณัฐพงศ์ เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว ว่า จากการเข้าเยี่ยมคุณพ่อ ท่านยังสุขภาพดี และตนก็ได้ปรึกษาคุณพ่อเรื่องงานและเรื่องโดยรวมอย่างเศรษฐกิจโลกด้วย ส่วนเรื่องความเป็นห่วงในสถานการณ์วิกฤตสู้รบในตะวันออกกลางนั้น ท่านบอกว่า ท่านเห็นใจคนทั้งประเทศ เพราะตอนนี้ก็เป็นวิกฤตโลก จึงได้แต่หวังว่าเราจะหาทางออกร่วมกันได้ ผ่านช่วงเวลายากลำบากนี้ไปได้ อย่างไรก็ตาม ยังไม่ได้คุยกับคุณพ่อลึกถึงแนวทางการแก้ปัญหา เพียงแต่คุยเรื่องสารทุกข์สุกดิบทั่วไป
นายณัฐพงศ์ กล่าวเสริมว่า ส่วนเวลาอีก 40 กว่าวัน จะได้รับการพักโทษ ยังคงอดทนรอ นับเวลาถอยหลังทุกวัน และขอบคุณคนเสื้อแดงที่มารอส่งให้กำลังใจ
เมื่อถามว่า ในช่วงปลายเดือน เม.ย.นี้ ทางเรือนจำกลางคลองเปรม จะมีการเปิดให้เยี่ยมญาติใกล้ชิดเพื่อทดแทนวันหยุดเทศกาลสงกรานต์นั้น น.ส.พินทองทา ตอบว่า เราจะเตรียมพาหลานๆ มาหาคุณพ่อ เพราะหลานๆ ก็คิดถึงคุณตามาก เนื่องจากไม่เจอกันแป๊บเดียวก็โตเร็วแล้ว
ทั้งนี้ รายงานจากกรมราชทัณฑ์ ระบุว่า เรือนจำกลางคลองเปรมได้รับการประสานจากมวลชนคนเสื้อแดง ว่า ในวันที่ 11 พ.ค. 69 ซึ่งจะครบกำหนดการพักโทษคุมประพฤติของ นายทักษิณ ชินวัตร โดยจะมีกลุ่มคนเสื้อแดงประมาณ 1,000 คน เดินทางมาให้กำลังใจ โดยประสานขออยู่บริเวณด้านหน้าเรือนจำ เพื่อรอรับการปล่อยตัวนายทักษิณ พ้นจากเรือนจำ ซึ่งทางเรือนจำจะได้จัดเตรียมพื้นที่ไว้อย่างเหมาะสม และจะประสานหน่วยงานตำรวจท้องที่ดูแลรักษาความปลอดภัยร่วมด้วย
นอกจากนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า เพจเฟซบุ๊ก “เรือนจำกลางคลองเปรม” ได้มีการประชาสัมพันธ์รายละเอียดกิจกรรมการเปิดเยี่ยมญาติใกล้ชิด ภายใต้ชื่อโครงการเยี่ยมญาติใกล้ชิด “ครอบครัวสัมพันธ์สาดความรักให้กันวันปีใหม่ไทย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ทดแทนการเยี่ยมช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ จัดเยี่ยมใกล้ชิดระหว่าง วันที่ 20-27 เม.ย. 69 รวม 6 วันทำการ โดยเบื้องต้นทางครอบครัวชินวัตร จะได้ร่วมกิจกรรมเยี่ยมญาติใกล้ชิดในวันพฤหัสบดีที่ 23 เม.ย. 69 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป โดยเป็นญาติที่ถูกระบุไว้ใน 10 รายชื่อของผู้ต้องขัง ซึ่งจะมีในส่วนของลูกหลานเป็นหลัก