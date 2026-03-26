ปคม.จับตัวการใหญ่ลอบขน “สแกมเมอร์จีน” จากฐานเขมรเข้าไทย

ตำรวจ ปคม.รวบตัวการสำคัญลักลอบขน “สแกมเมอร์จีน” จากฐานในกัมพูชาเข้าไทย พบสร้างความเสียหายมหาศาลไปทั่วโลก
วันนี้ (26 มี.ค.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. สั่งการ พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคม. พ.ต.อ.วริษฐ์ ปทุมารักษ์ ผกก.2 บก.ปคม. และ พ.ต.ท.ณัฐพล รักอาชีพ สว.กก.2 บก.ปคม. นำกำลังจับกุม นายนาวิน (สงวนนามสกุล) อายุ 30 ปี ตามหมายจับศาลอาญาที่ 1478/2569 ลงวันที่ 12 มี.ค. 69 ข้อหา “รู้ว่าคนต่างด้าวคนใดเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนกฎหมาย, ร่วมกันให้เข้าพักอาศัย ซ่อนเร้น หรือช่วยด้วยประการใดๆ เพื่อให้คนต่างด้าวนั้นพ้นจากการจับกุม” ได้ในพื้นที่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปคม. ได้จับกุม นายดนัย ขณะลักลอบขนสแกมเมอร์ชาวจีน 8 ราย เข้าเมืองผิดกฎหมาย ก่อนขยายผลทราบว่า “ผู้นำพาตัวจริง” คือ นายนาวิน ผู้ต้องหารายนี้ซึ่งใช้รถกระบะ Toyota Vigo สีขาว ทะเบียนสระแก้ว เป็นพาหนะในการลักลอบขนชาวจีนกลุ่มนี้มาจากชายแดนประเทศกัมพูชา เพื่อนำมาพักคอยในพื้นที่ชายแดนเพื่อเตรียมเข้ามาตั้งฐาน หรือหลบซ่อนตัวในประเทศไทย ก่อนจะย้ายฐานไปต่างประเทศใกล้ชายแดนไทย
โดยกลุ่มนี้มีพฤติการณ์หลอกลวงชาวต่างชาติผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า เครือข่ายนี้สร้างความเสียหายแก่ประชาชนทั่วโลกเป็นมูลค่ามหาศาล ซึ่งการจับกุมครั้งนี้ถือเป็นการตัดตอนวงจรอาชญากรรมไซเบอร์ก่อนที่จะสร้างความเสียหายมากกว่านี้
สอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.2 บก.ปคม. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป