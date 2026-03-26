18 มงกุฎ รับแล้ว! ช่วยเจ้านายเก่า อ้าง ป.ป.ช.ตบทรัพย์ รองอธิบดีกรมฝนหลวง

ตำรวจ ปปป.คุมตัว 18 มงกุฎ แอบอ้าง สนิท ป.ป.ช. ตบทรัพย์ รองอธิบดีกรมฝนหลวง 15 ล้านบาท สอบปากคำเพิ่มเติม เจ้าตัวรับสารภาพรับงานให้เจ้านายเก่า
วันนี้ (26 มี.ค.) ที่ อาคารศูนย์รับแจ้งความ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) พนักงานสอบสวน บก.ปปป. ได้เบิกตัวนายศรายุทธ (สงวนนามสกุล) อายุ 41 ปี อาชีพรับเหมาก่อสร้าง หลังแอบอ้างสนิทสนมกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรียกรับเงิน 15 ล้านบาท จาก นายไพจิตร เค้ากล้า รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เพื่อแลกกับการวิ่งเต้นช่วยเหลือทางคดีถูกกล่าวหาทุจริตโครงการปรับปรุงอาคาร ออกจากห้องควบคุม เพื่อพาไปสอบปากคำเพิ่มเติมในชั้นสอบสวน ยังอาคารพิทักษ์สันติ
โดยระหว่างควบคุมตัว ผู้สื่อข่าวพยามสอบถามนายศรายุทธ ถึงเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้น แต่ นายศรายุทธ บ่ายเบี่ยงที่จะตอบคำถาม
ทั้งนี้ มีรายงานว่า จากการสอบปากคำ นายศรายุทธ เมื่อกลางดึกที่ผ่านมา เจ้าตัวยอมให้การรับสารภาพ โดยให้เหตุผลว่า ทำให้เจ้านายเก่าและเพื่อน ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง ว่า บุคคลที่ถูกกล่าวอ้างนั้น มีตัวตนจริงหรือไม่ และ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดของนายศรายุทธ มากน้อยเพียงใด