คุมตัวทำแผนชี้จุด “ไอ้ต้อม” มือฆ่าหั่นศพสาวลาว ชาวบ้านรุมด่าสาปแช่ง ก่อนจะต้องยุติทันที ป้องเหตุวุ่นวาย

ตำรวจ สน.ทุ่งสองห้อง คุมตัวนายต้อม ผู้ต้องหาฆ่าหั่นศพสาวลาว ออกจากห้องขังไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ ระหว่างชี้จุด มีชาวบ้านต่างมารุมด่าทอสาปแช่ง ก่อนจะต้องยุติคุมตัวกลับทันที ป้องกันเหตุความวุ่นวาย
จากกรณีตำรวจจับกุม นายต้อม (บุคคลไม่มีนามสกุล) อายุ 24 ปี สัญชาติลาว ตามหมายจับศาลอาญาข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา และซ่อนเร้นอำพรางศพ หลังก่อคดีฆ่าหั่นศพ นางสาวแรม โพธิราช์ อายุ 20 ปี ซึ่งเป็นแฟนสาวสัญชาติเดียวกัน ก่อนชำเหละแยกชิ้นส่วนอวัยวะใส่ถุงดำ 8 ถุง และโยนทิ้งในคลองสวย ใกล้เลียบคลองประปา ทางเข้าซอยข้างโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ผู้ต้องหาพยายามหลบหนีทางช่องทางธรรมชาติ เพื่อข้ามฝั่งกลับไปประเทศลาว แต่ถูกเจ้าหน้าที่ ตม.จว.หนองคาย สกัดไว้ได้ก่อน และประสานให้ชุดสืบสวน บก.น.2 และ สน.ทุ่งสองห้อง รับตัวมาดำเนินคดีนั้น
ความคืบหน้าล่าสุด วันนี้ (26 มี.ค.) เมื่อเวลาประมาณ 05.30 น. พนักงานสอบสวน สน.ทุ่งสองห้อง ได้เบิกตัว นายต้อม อายุ 24 ปี สัญชาติลาว คนร้ายที่ก่อเหตุลงมือฆ่าหั่นศพ น.ส.แรม ออกมาจากห้องควบคุม สน.ทุ่งสองห้อง โดยเจ้าหน้าที่มีการให้นายต้อม ใส่หมวกกันน็อก และเสื้อเกราะ เอาไว้ รวมถึงมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจ ฝ่ายสืบสวน และชุดปฏิบัติการพิเศษ MPB S.W.A.T สน.ทุ่งสองห้อง กว่า 20 นาย มาคุ้มกันขณะไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
โดยจุดแรกภายในห้องพัก ชั้น 4 อพาร์ตเมนต์ซึ่งเป็นจุดที่นายต้อม ลงมือบีบคอ น.ส.แรม จนสิ้นลมและบริเวณห้องน้ำภายในห้องพัก ซึ่งเป็นจุดที่ใช้แยกชิ้นส่วนใส่ถุงดำ จุดที่ 2 บริเวณข้างบันใดชั้น 1 ซึ่งเป็นจุดที่นายต้อมเอาผ้าขนหนูเปื้อนเลือดและไม้แขวนเสื้อมาทิ้ง จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้คุมตัวนายต้อมออกจากอพาร์ตเมนต์เพื่อไปชี้จุดที่ 3 ซึ่งอยู่หน้าปากซอยจำปี บริเวณถังขยะ เป็นจุดที่นำถุงดำมาทิ้งไว้ 2 ถุง
ระหว่างกำลังควบคุมตัวนายต้อมขึ้นรถ ได้มีชายวัยรุ่นไม่สวมเสื้อ มีลายสักเต็มตัว ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นคนที่พักใกล้กับที่เกิดเหตุมายืนรอดูการทำแผน และระหว่างที่กำลังจะนำตัวนายต้อมขึ้นรถ วัยรุ่นคนดังกล่าวได้พยายามเข้าไปทำร้ายนายต้อม เป็นจังหวะที่ พ.ต.อ.ยุทธศิลป์ การินทร์ ผกก.สน.ทุ่งสองห้อง เห็นพอดี จึงได้ดึงชายคนดังกล่าวออกมาทัน
ทั้งนี้ ชายคนดังกล่าวยังบอก “มามึงมาหากูไอ้หนุ่ม เดี๋ยวมึงเจอกู 20 ปีอ่ะ ข้างในมีคนรอรับอยู่แล้ว” รวมถึงมีเสียงด่าทอจากชาวบ้านตลอดทาง เมื่อถึงบริเวณหน้าปากซอย มีเพื่อนพนักงานของโรงพยาบาล ที่ทราบข่าวได้มายืนรอเป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ต้องคุ้มกันอย่างแน่นหนา ก่อนจะรีบนำตัวขึ้นรถ ขับตามเส้นทางที่นายต้อมใช้ไปยังจุดที่ทิ้งถุงดำ โดยใช้เส้นทางออกจากปากซอยแจ้งวัฒนะ 14 เลี้ยวซ้ายออกถนนแจ้งวัฒนะ มุ่งหน้าปากเกร็ด ข้ามคลองประปา กลับรถอีกครั้งก่อนจะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเลียบคลองประปา ส่วนจุดที่ 4 อยู่บริเวณป่าหญ้าข้างทางถนนลูกรัง จุดที่โยนถุงดำถุงแรก จุดที่ 5 บริเวณริมกำแพงใต้ต้นเฟื่องฟ้า เป็นจุดโยนถุงที่ 2 และจุดที่ 6 บริเวณกลางสะพานข้ามคูน้ำ ซึ่งเป็นจุดที่โยนถุงดำถุงที่ 3 และ 4 ลงในน้ำ
สำหรับการทำแผนครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ 1 ชม. และต้องยุติลง เนื่องจากมีชาวบ้าน รวมถึงเพื่อนร่วมงานผู้ตายเดินทางมาดูการทำแผน บางคนตะโกนด่า เจ้าหน้าที่เกรงว่าจะเกิดความวุ่นวาย จึงตัดสินใจเลิกการชี้จุดโดยทันที ก่อนรีบนำตัวนายต้องขึ้นรถกลับมาเข้าห้องควบคุมที่ สน.ทุ่งสองห้อง ทันที
อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาประมาณ 23.00 น. วันที่ 25 มี.ค.ที่ผ่านมา พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต..ต.พัลลภ แอร่มหล้า รอง ผบช.น. พล.ต.ต.เกียรติกุล สนธิเณร ผบก.น.2 พ.ต.อ.อธิบดี เสริมสุข ผกก.สส.บก.น.2 พ.ต.อ.ยุทธศิลป์ การินทร์ ผกก.สน.ทุ่งสองห้อง พ.ต.ท.ปกป้อง ฟองเลา รอง ผกก.สส.สน.ทุ่งสองห้อง พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน สน.ทุ่งสองห้อง ร่วมสอบปากคำนายต้อม ผู้ต้องหา หลังนำตัวจากจังหวัดหนองคาย ขึ้นเครื่องบินมาลงสนามบินดอนเมือง
เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามนายต้อมถึงสาเหตุครั้งนี้ นายต้อม ตอบด้วยสีหน้าเรียบเฉย ว่า ทำไปเพราะ “อารมณ์ชั่ววูบ” และรู้สึกสำนึกผิดต่อแฟนสาวที่เสียชีวิต เมื่อผู้สื่อข่าวซักถามถึงสาเหตุที่ลงมือ ทั้งที่อ้างว่ารักแฟนสาว นายต้อม ตอบเพียงว่า “พูดไปก็คงไม่มีใครเชื่อ” ก่อนถูกคุมตัวเข้าห้องสอบสวน
ด้าน พล.ต.ท.สยาม เปิดเผยว่า จากการสอบสวนเบื้องต้น สาเหตุมาจากความหึงหวงและทะเลาะกัน โดยผู้เสียชีวิตได้หนีออกจากห้องพักย่านแจ้งวัฒนะ ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา จากนั้นผู้ต้องหาได้ติดตามผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จนทราบว่าผู้เสียชีวิตไปทำงานอยู่ในจังหวัดชลบุรี จึงเดินทางไปดักรอและชักชวนให้กลับมาที่ห้องพัก
เมื่อกลับมาถึง ผู้ต้องหาได้ชักชวนให้ผู้เสียชีวิตกลับไปทำงานเริ่มชีวิตใหม่ที่ประเทศลาว บ้านเกิดด้วยกัน แต่ผู้เสียชีวิตปฏิเสธ เนื่องจากต้องการทำงานในประเทศไทย ทำให้ผู้ต้องหาไม่พอใจ ก่อนลงมือทำร้ายร่างกายด้วยการบีบคอจนหมดสติ จากนั้นลากร่างเข้าห้องน้ำ และชำแหละอวัยวะโดยใช้มีดเพียง 1 เล่ม โดยผู้ต้องหาทำงานเป็นผู้ช่วยเชฟ มักแล่เนื้อสัตว์
ขณะเดียวกัน ญาติของผู้เสียชีวิตได้ออกติดตามหา เนื่องจากไม่สามารถติดต่อได้ และเข้าแจ้งความที่ สน.ทุ่งสองห้อง ตำรวจจึงลงพื้นที่ตรวจสอบอพาร์ตเมนต์ พบภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อวันที่ 22 มี.ค.ที่ผ่านมา ทั้งสองคนเดินเข้าไปในห้องพัก และวันที่ 23 มี.ค.ที่ผ่านมา พบผู้ต้องหาเดินออกมาเพียงลำพัง
ต่อมาเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบห้องพัก พบกลิ่นคาวและคราบเลือดในห้องน้ำ จึงประสานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย และจังหวัดตามแนวชายแดน รวมถึงเจ้าหน้าที่ สปป.ลาว เพื่อติดตามผู้ต้องหาตามแนวชายแดน
หลังเกิดเหตุ ผู้ต้องหาได้ซื้อถุงดำและน้ำยาทำความสะอาดจากร้านสะดวกซื้อ ก่อนนำชิ้นส่วนอวัยวะใส่ถุงดำจำนวน 8 ถุง ไปทิ้งในลำคลองเลียบถนนคลองประปา ขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่พบชิ้นส่วนอีก 2 ถุง ได้แก่ แขนขวาและสะโพก จากคำให้การของผู้ต้องหา พบว่า ทิ้งไปแล้ว 8 ถุง แต่พบแล้ว 6 ถุง ส่วนที่เหลือคาดว่าลอยไปกับน้ำ และอยู่ระหว่างติดตามชิ้นส่วนที่เหลือ พร้อมให้เจ้าหน้าที่แพทย์นิติเวช รพ.ตำรวจ ทำการชันสูตรชิ้นส่วนศพ