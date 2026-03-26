อัยการคดีพิเศษเลื่อนส่งตัวฟ้อง"บอสแซม- ยุรนันท์" กับ"มิน -พีชญา" คดี "ดิไอคอน" ฉ้อโกงประชาชนไปอีก 1 เดือน ผู้ต้องหาอ้างหาหลักทรัพย์ประกัน

อัยการคดีพิเศษเลื่อนส่งตัวฟ้อง"บอสแซม- ยุรนันท์" กับ"มิน -พีชญา" คดี "ผู้บริหารบริษัทดิไอคอน" ฉ้อโกงประชาชนไปอีก 1 เดือน อ้างเหตุอยู่ระหว่างหาหลักทรัพย์ประกันและทนายความ
เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ (26 มี.ค.) ที่สำนักอัยการคดีพิเศษ ถนนรัชดาภิเษก จากกรณีอัยการสูงสุดมีคำสั่งให้ฟ้องน.ส.พีชญา วัฒนามนตรี และนายยุรนันท์ ภมรมนตรี 2 นักแสดงชื่อดัง ผู้ต้องหาคดีดิไอคอน ในคดีร่วมกันฉ้อโกงประชาชนบริษัทดิไอคอน ที่อัยการคดีพิเศษนัดส่งฟ้องในวันที่ 26 มีนาคม 2569
ต่อมาทางนางเยาวลักษณ์ นนทแก้ว อธิบดีอัยการคดีพิเศษ เปิดเผยว่า ทางพนักงานอัยการได้รับการติดต่อจากผู้ต้องหาทั้งสองว่าขอเลื่อนการส่งฟ้องออกไปก่อนเนื่องจากยังหาหลักประกันและหาทนายความ พนักงานอัยการจึงมีคำสั่งให้เลื่อนฟ้องไปเป็นเวลา 30 วัน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 17 ก.พ.ที่ผ่านมา หนังสือความเห็นชี้ขาดของนายอิทธิพร แก้วทิพย์ อัยการสูงสุด ได้ส่งมาที่อัยการสำนักงานคดีพิเศษ เห็นควรชี้ขาดตามความเห็นของอธิบดีเอสไอ "ให้ฟ้องผู้ต้องหาทั้ง 2 ราย
จากนั้นอัยการคดีพิเศษจึงนัดหมายให้ผู้ต้องหาทั้งสองคนมาพบพนักงานอัยการ เพื่อยื่นฟ้องตามคำสั่งชี้ขาดของอัยการสูงสุดต่อไป หากตัวผู้ต้องหายังไม่มาตามนัดของอัยการคดีพิเศษ ทางสำนักงานอัยการคดีพิเศษ ก็จะมีหนังสือให้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษ ไปนำตัวผู้ต้องหามาส่งพนักงานอัยการ เพื่อยื่นฟ้องต่อศาลอาญา
ซึ่งคดีนี้เดิมอัยการคดีพิเศษ สั่งไม่ฟ้องบอสมิน และ บอสเเซม โดยให้เหตุผลว่า พยานหลักฐานรวมถึงสัญญาจ้างระบุว่าทั้งสองเป็นเพียงพรีเซนเตอร์ เเละการขึ้นเวทีพูดในลักษณะขายสินค้า ไม่ได้ชักชวนคนมาสมัครเเตกต่างจาก นาย กันต์ กันตถาวรกันต์ หรือบอสกันต์ซึ่งชวนคนมาสมัคร เเละในสัญญาจ้างเเม้ระบุเเม้เป็นผู้บริหาร เเต่ก็เป็นเรื่องขายโปรดักส์ ไม่ได้เป็นเรื่องชวนคนมาสมัคร
ขณะที่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเห็นเเย้งทุกข้อหา เพราะเชื่อว่าสิ่งที่คณะทำงานพิจารณาจากพยานหลักฐานมีความเห็นสมควรสั่งฟ้องถูกต้องเเล้ว ที่อัยการคดีพิเศษสั่งไม่ฟ้องเพราะว่าจากพยานหลักฐานไม่เชื่อว่าเป็นการกระทำผิด เเละทัังสองคนมีสัญญาเเละทำงานได้เงินตามสัญญานั้นทางอธิบดีดีเอสไอไม่เห็นด้วยจึงทำความเห็นเเย้งให้อัยการสูงสุดเป็นผู้ชี้ขาด
ส่วนเหตุผลที่อธิบดีดีเอสไอเห็นเเย้ง เนื่องจากมองว่าจากการสืบสวนสอบสวนตามเดิมว่าผู้ต้องหาทั้งสองมีหลักฐานว่าไปเป็นพรีเซนเตอร์ซึ่งได้รับค่าจ้าง ค่าตอบเเทนที่สูง ทัังตัวบอสมินเเละบอสเเซมเเม้จะอ้างว่ารับจ้างเป็นเเค่พรีเซนเตอร์เเต่กลับมีการดำเนินการมากกว่าปกติขึ้นเวทีบรรยายอวดอ้าง เป็นการโน้มน้าวชักจูงจนมีผู้หลงเชื่อจำนวนมาก น่าจะรู้เห็นถึงเเผนธุรกิจมากกว่าเเค่เป็นพรีเซนเตอร์ เเละน่าจะรู้ว่าดิไอคอนเป็นเเชร์ลูกโซ่ตั้งเเต่เเรก เพราะประชาชนที่โดนหลอกลงทุนเชื่อมั่นในบอสเเซมกับมิน ว่าเป็นระดับผู้บริหารในบริษัทดิไอคอนก็เลยมาลงทุนซื้อของ กับบริษัทนี้ บทบาทไม่ต่างกับบอสกันต์