สุดหลอน ตำรวจรับแจ้งเหตุ เด็กวิ่งเล่นหน้าศาล พอมาถึงเงียบกริบ ไม่พบใคร

MGR Online-สายตรวจทุ่งสองห้อง โพสต์เรื่องราวสุดหลอน หลังได้รับแจ้งเหตุ เด็กวิ่งเล่นหน้าศาล ริมถนนวิภาวดีฯ พอมาถึงกลับเงียบกริบ ไม่พบเด็ก ชาวเน็ตบอก ตรงนี้มีบ่อย ศาลในตำนาน เฮี้ยนจริง เรื่องนี้ต้องถึงหู "พี่แจ็ค เดอะโกสต์"
วันนี้ (26 มี.ค.) เพจสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง โพสต์ว่า สายตรวจ สน.ทุ่งสองห้อง รับแจ้งเหตุ "เด็กวิ่งเล่น" หน้าศาลเจ้า ริมถนนวิภาวดี พอไปถึงที่เกิดเหตุเท่านั้นแหละ เงียบกริบ! สรุปไม่พบเหตุ หรือว่าน้องๆ เขาวิ่งกลับเข้าไปในศาลกันหมดแล้วครับคุณพี่?! ใครเป็นคนแจ้ง มารับผิดชอบความหลอนของสายตรวจเดี๋ยวนี้!
ได้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ อาทิ ตรงนี้มีบ่อยและเป็นตำนาน, วันนี้ประมาณ 10.00 น. ขับรถผ่านตรงนั้น เห็นมีเด็กไม่ใส่เสื้อผ้า 2 คน กำลังเล่นกันอยู่บนศาล ยังตกใจอยู่เลยนึกกุมารน้อย, แนะนำติดตู้แดงแล้วไปตรวจตอนดึกๆ, หลอนมากศาลนี้เจอมาแล้ว, ศาลนี้ศักดิ์สิทธิ์จริงค่ะ เรากวาดทุกวันตอนตี 3 ยังหลอนๆ เลยค่ะ, ตรงนี้เฮี้ยนจริงครับพี่, รอฟังในเดอะโกสต์, คือเรื่องมันเป็นงี้ครับพี่แจ็ค.