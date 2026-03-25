ปคบ.ทลายร้านขายบุหรี่ไฟฟ้าออนไลน์ใกล้ ม.ดัง ชานเมืองเชียงราย

ตำรวจ ปคบ.บุกทลายร้านจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าออนไลน์ ใกล้มหาวิทยาลัยชื่อดัง ชานเมืองเชียงราย พร้อมส่งฟรีถึงมือลูกค้า
วันนี้ (25 มี.ค.) พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.บก.ปคบ.สั่งการ พ.ต.อ.ไกรวิศท์ แสนทวีสุข ผกก.1 บก.ปคบ. และ พ.ต.ต.กฤตภาส พึ่งนุสนธิ์ สว.กก.1 บก.ปคบ.นำกำลังจับกุม น.ส.พรพรรณ อายุ 25 ปี และนายพานทอง อายุ 25 ปี พร้อมของกลาง บุหรี่ไฟฟ้าชนิดสูบแล้วทิ้ง และน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า จำนวน 1,231 ชิ้น มูลค่า 3 แสนบาท ได้บริเวณบ้านพักในพื้นที่ ม. 11 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.ชียงราย และห้องเช่า บ้านสันปอแตง ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย
ทั้งนี้ตำรวจ กก.1.บก.ปคบ.สืบทราบว่า มีผู้ลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าใช้บัญชีชื่อ "INFINITY"ทางแอปพลิเคชันไลน์ มีบริการส่งทางไปรษณีย์ทั่วประเทศ และส่งแบบเดลิเวอรี่ถึงมือลูกค้า โดยวันหนึ่งส่งฟรีถึง 3 รอบ ในพื้นที่รอบ ๆ มหาวิทยาลัยชานเมืองเชียงราย จึงให้สายลับสั่งชื้อน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ราคา 160 บาทรวมส่ง เมื่อตรวจสอบพบ น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าชนิดเปลี่ยนหัว มีการจัดส่งทางขนส่งเอกชน จัดส่งมาจากในจังหวัดเชียงราย เป็นห้องเช่ารอบ ๆ มหาวิทยาลัยย่านชานเมือง จึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลจังหวัดเชียงรายออกหมายค้น ก่อนเข้าจับกุมทั้งสองได้พร้อมของกลางดังกล่าว
สอบสวนทั้งคู่รับสารภาพว่า เป็นเจ้าของบุหรี่ไฟฟ้าจริง และร้านค้า INFINITY จำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าให้กับลูกค้าทั่วไปจริง เบื้องต้นแจ้งข้อหา "ร่วมกันฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ห้ามผลิต เพื่อขาย ห้ามขายหรือให้บริการสินค้า (บุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า),ช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาไปเสีย ซื้อ รับจำนำ หรือรับไว้ด้วยประการใด ซึ่งของอันตนพึงรู้ว่าเป็นของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร โดยมิได้ผ่านพิธีการศุลกากร" ก่อนนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปคบ. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป