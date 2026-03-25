รวบ 18 มงกุฎ อ้างซี้ ป.ป.ช.เรียกเงิน รองอธิบดีกรมฝนหลวงฯ 15 ล้าน แลกล้มคดีทุจริต

"รองเต่า" นำทีมตลบหลังรวบ 18 มงกุฎ อ้างซี้ ป.ป.ช.เรียกเงิน รองอธิบดีกรมฝนหลวงฯ 15 ล้านบาท แลกล้มคดีถูกกล่าวหาทุจริตโครงการปรับปรุงอาคาร
วันนี้ (25 มี.ค.) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก.พร้อมด้วย พล.ต.ต.ประสงค์ เฉลิมพันธ์ ผบก.ปปป. พ.ต.อ.ภาณุมาศ แสงส่ง ผกก.1 บก.ปปป. นายเกียรติศักดิ์ พุฒพันธุ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะรองโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช., พ.ต.ท.สิริพงษ์ ศรีตุลา รองเลขาธิการป.ป.ท. นายราเชน ศิลปพรายะ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร แถลงผลจับกุม นายศรายุทธ (สงวนนามสกุล) อายุ 41 ปี ตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ที่ จ.7/69 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2569 ข้อหา"เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่น เป็นการตอบแทนในการที่จะจูงใจหรือได้จงใจเจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาลโดยวิธีอันทุจริตหรือผิดกฎหมายหรือโดยอิทธิพลของตนให้กระทำการ หรือไม่กระทำการในหน้าที่อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด" หลังจับได้ภายในกรมฝนหลวงและการบินเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวว่า สืบเนื่องจาก นายไพจิตร เค้ากล้า รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เข้าพบพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปปป.เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับ นายศรายุทธ ผู้ต้องหา หลังแอบอ้างชื่อ “สุรชัย” ติดต่อทางโทรศัพท์รวมทั้งเข้าพบถึงสถานที่ทำงาน อ้างว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. สามารถช่วยเหลือทำให้คดีที่นายไพจิตร กำลังอยู่ในระหว่างถูกไต่สวน จากคณะกรรมการ ปปช.เกี่ยวกับการแบ่งซื้อแบ่งจ้างโครงการปรับปรุงอาคารเมื่อปี 2565 สิ้นสุดลงหรือมีมติ “ตีตก” ได้ โดยครั้งแรกนายศรายุทธ เจรจาขอเรียกรับเงิน 1.5.ล้านบาท เป็นค่าดำเนินการ พร้อมทั้งนำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสำนวนการไต่สวนมาแสดงให้รองอธิบดีฯ ดู เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือว่าเป็นเอกสารจริง หลังจากนั้นจึงมีการวางแผนเจรจาต่อรองกันเรื่อยมา จนขอจ่ายแค่ 2–3 ล้านบาท
พล.ต.ต.ประสงค์ กล่าวว่า กระทั่งเมื่อวันวันทร์ที่ 23 มี.ค.นายศรายุทธ โทรติดต่อมาหาอึกเพื่อเร่งรัดเรื่องการจ่ายเงิน เจ้าหน้าที่จึงวางแผนนัดหมายให้มารับที่ห้องทำงานรองอธิบดีฯ ก่อนจะมีการจ่ายเงินมัดจำให้ก่อน 2 แสนบาท เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวจับกุมได้ดังกล่าว จากการสอบสวนนายศรายุทธ ให้การรับสารภาพ อ้างว่าเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง ช่วงนี้ขัดสนเรื่องเงิน มีเพื่อนชวนให้มาทำ จะได้ค่าจ้าง 1-2 หมื่นบาท จึงนำตัวส่ง กก.1.บก.ปปป. ดำเนินคดีพร้อมขยายผลหาผู้เกี่ยวข้องต่อไป
ด้าน นายเกียรติศักดิ์ กล่าวว่า เรื่องการไต่สวนของ ป.ป.ช. เกือบทุกเรื่องจะมีการเปิดเผย รวมทั้งเอกสารที่เผยแพร่นั้นเป็นแค่เรื่องการพิจารณาขั้นต้นเท่าน้้น ยังต้องมีการดำเนินการอีกหลายขั้นตอนถึงจะสิ้นสุดเรื่อง ทำให้มิจฉาชีพสามารถนำเอกสารเรื่องดังกล่าว ไปกระทำการเรียกรับทรัพย์สินดังกล่าวได้
รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับเรื่องกรมฝนหลวงฯที่เข้ามาอยู่ใน ป.ป.ช.นั้น พบว่าเมื่อปี 2565 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีการปรับปรุงสถานที่ชั้น 6 ของกรมฝนหลวง ก่อนจะมีเรื่องร้องเรียนไปยัง ป.ป.ช.ให้ตรวจสอบ ขณะนี้เรื่องอยู่ระหว่างการสอบสวนชั้นต้นของ ป.ป.ช. ยังไม่ทีการตัดสินว่าผลจะออกมาอย่างไร รวมทั้งมูลค่าการก่อสร้างก็ไม่ได้มีมูลค่ามากเหมือนที่มีการเรียกรับถึง 15 ล้านบาทด้วยซ้ำ