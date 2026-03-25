ญาติเหยื่อแฉ “ไอ้ต้อม” มือฆ่าหั่นศพ มีนิสัยโมโหร้ายมีปากเสียงตบตีบ่อย ซ้ำเคยบังคับแก้ผ้าขังห้อง

พี่ชายและพี่สาวของเหยื่อผู้เสียชีวิต เผย “ไอ้ต้อม” ฆ่าหั่นศพแฟนสาวสัญชาติเดียวกันใส่ถุงดำทิ้งคลอง มีนิสัยโมโหร้ายหึงหวงรุนแรง มักมีปากเสียงตบตีกับบ่อยครั้ง อีกทั้งเคยบังคับแก้ผ้าขังไว้ในห้อง
จากกรณีนายต้อม อายุ 26 ปี ชาว สปป.ลาว ผู้ต้องหาก่อเหตุฆ่าหั่นศพ น.ส.แรม อายุ 20 ปี แฟนสาวสัญชาติเดียวกันอย่างโหดเหี้ยม ก่อนนำชิ้นส่วนศพใส่ถุงดำไปทิ้งลงคลองในพื้นที่ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี กระทั่งถูกติดตามจับกุมได้บริเวณหน้าด่านพรมแดนหนองคาย จ.หนองคาย ตามที่มีการเสนอข่าวไปแล้วนั้น
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (25 มี.ค.) นายเดด และ นางสาวน้อย พี่ชายและพี่สาวของผู้เสียชีวิต เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน สน.ทุ่งสองห้อง เพื่อดูหน้า นายต้อม ผู้ต้องหาคดีฆ่าหั่นศพดังกล่าว พร้อมเปิดใจถึงเบาะแสสำคัญและการติดตามหาน้องสาวจนนำไปสู่การจับกุม
โดยนายเดด กล่าวว่า หลังจากที่น้องสาวขาดการติดต่อ ได้พยายามไปตามหาน้องสาวที่ห้องของนายต้อมหลายครั้ง ครั้งแรกพบนายต้อมอยู่เพียงลำพัง โดยเจ้าตัวอ้างว่าฝ่ายหญิงออกไปข้างนอกแล้วและไม่ทราบว่าไปไหน ซึ่งขณะนั้นนายต้อมยังไม่มีท่าทีพิรุธ
กระทั่งวันต่อมาญาติได้กลับไปที่ห้องอีกครั้งพบนายต้อมนอนอยู่โดยไม่ได้ล็อกห้อง จึงเข้าไปสอบถามแต่นายต้อมกลับนั่งซึมและพยายามเก็บข้าวของที่กระจัดกระจายเอาไปทับกระเป๋าใบหนึ่งไว้ ซึ่งคาดว่าเป็นจุดที่ซ่อนร่างผู้เสียชีวิต
ญาติสังเกตเห็นคราบเลือดเป็นทางยาวและรอยเลือดตามจุดต่างๆ ภายในห้อง แม้สภาพห้องจะดูสะอาดสะอ้านเหมือนผ่านการทำความสะอาดมาอย่างดี เมื่อถูกคาดคั้น นายต้อม กลับปฏิเสธและหาว่าญาติคิดมากไปเอง
ต่อมา นายต้อม ได้ขนย้ายข้าวของออกจากห้อง รวมถึงถุงขยะที่มีผงซักฟอก น้ำยาฟอกขาว และยาล้างห้องน้ำไปทิ้ง ญาติจึงอาศัยจังหวะล่อให้ นายต้อม ออกจากจุดดังกล่าวแล้วเข้าไปตรวจสอบ พบอุปกรณ์เครื่องครัวและมีดจำนวนมาก
นอกจากนี้ ญาติยังได้ไปคุ้ยถังขยะหน้าห้องพักอีกครั้งพร้อมถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐาน จนพบรองเท้า ช่อดอกไม้ และ เส้นผมกระจุกใหญ่ที่มีรากผมติดอยู่ ซึ่งเชื่อว่าเป็นการถูกกระชากผมอย่างรุนแรง ไม่ใช่การร่วงตามธรรมชาติ จึงมั่นใจว่าเกิดเหตุร้ายและเข้าแจ้งความในวันที่ 24 มี.ค.ที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม นายต้อม มีนิสัยโมโหร้ายและหึงหวงรุนแรง มักมีปากเสียงตบตีกับน้องสาวบ่อยครั้ง เคยบังคับให้ฝ่ายหญิงถอดเสื้อผ้ากักขังไว้ในห้อง และมีการใช้ไม้แขวนเสื้อขดม้วนมาล็อกกลอนประตูจากด้านนอกเพื่อไม่ให้ออกไปไหน
แม้ทั้งคู่จะเคยตกลงแยกทางกันไปทำงาน แต่นายต้อมยังตามระรานไม่เลิก ถึงขั้นตามไปที่ทำงานใน จ.ชลบุรี และเคยแจ้งความเท็จว่าฝ่ายหญิงหายตัวไปเพื่อให้ตำรวจช่วยตามหา ทั้งที่ฝ่ายหญิงพยายามตีตัวออกห่างมาตลอด
ส่วนกรณีที่ นายต้อม อ้างว่า ผู้เสียชีวิตทำร้ายตัวเองนั้น ครอบครัวยืนยันว่า เป็นไปไม่ได้ เนื่องจากน้องสาวเป็นคนรักสวยรักงาม รักตัวเองมาก และมีอะไรจะปรึกษาครอบครัวตลอด ส่วนประเด็นที่นายต้อมโพสต์เฟซบุ๊กว่าฝ่ายหญิงมีคนอื่น เชื่อว่าเป็นเรื่องที่นายต้อมระแวงไปเอง เพราะที่ผ่านมาได้ตรวจสอบโทรศัพท์น้องสาวแล้วไม่พบความผิดปกติใดๆ
ทั้งนี้สิ่งที่ญาติร่ำไห้บอกว่า อยากถามนายต้อม น้องเป็นคนดีมาก ไม่เคยมีพิษมีภัย รักนายต้อมมาก ซื้อเสื้อผ้าให้ ให้เงินใช้ แต่กลับต้องมาเจอเหตุการณ์รุนแรงขนาดนี้ ครอบครัวรับไม่ได้ที่ต้องสูญเสียน้องไปอย่างทารุณ