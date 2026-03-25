"ปอนด์" นักแสดงหนัง "พี่นาค 5" แจ้งจับมือดีนำใบหน้าตัดต่อคลิปลามกโพสต์ขายกลุ่มลับ

"ปอนด์" นักแสดงภาพยนตร์ "พี่นาค 5" ควงผู้กำกับ "ไมค์" โร่แจ้งความเอาผิดมือมืดตัดต่อใบหน้าใส่คลิปลามกโพสต์หลอกขายสมาชิกกลุ่มลับ รับกระทบชื่อเสียง-ครอบครัวอย่างหนัก
วันนี้ (25 มี.ค. ) ที่ ศูนย์รับแจ้งความ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) นายภณธฤต โชติกฤษฎาโสภณ หรือ “ไมค์” ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง พร้อมด้วย นายคุณพัทธ์ พิเชษฐ์วรวุฒิ หรือ “ปอนด์” นักแสดงหนุ่มวัย 25 ปี จากภาพยนตร์เรื่อง “พี่นาค 5” เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อแจ้งความดำเนินคดี กรณีถูกผู้ไม่หวังดีนำภาพใบหน้าและข้อมูลส่วนตัวไปตัดต่อประกอบในคลิปวิดีโอลามกอนาจาร แล้วนำไปเผยแพร่-จำหน่ายในสื่อสังคมออนไลน์หลายช่องทาง โดยสร้างความเข้าใจผิดว่าเป็นคลิปหลุดของตัวนักแสดงเอง ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงอย่างรุนแรง ทั้งที่ผู้เสียหายไม่ได้เป็นบุคคลในคลิปและไม่ได้กระทำการใด ๆ ตามที่ปรากฏในสื่อดังกล่าว
นายคุณพัทธ์ เปิดเผยว่า ทราบเรื่องนี้มาตั้งแต่วันที่ 18 กันยายนที่ผ่านมา โดยมีผู้หวังดีทักมาสอบถามว่ารู้ตัวหรือไม่ว่ามีคลิปหลุดเผยแพร่อยู่ เมื่อตรวจสอบจึงพบว่าคนร้ายได้นำใบหน้าและภาพแชตส่วนตัวไปตัดต่อทำคลิปอนาจาร พร้อมระบุข้อความอ้างว่าเป็นนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องพี่นาค เพื่อดึงดูดความสนใจให้คนกดลิงก์เข้าไปดู ซึ่งหากใครต้องการรับชมจะต้องเสียค่าสมัครเข้ากลุ่มลับในราคาประมาณ 800 -1,000 บาท
นายคุณพัทธ์ กล่าวต่อว่าในคลิปวิดีโอดังกล่าวแม้จะมีรูปร่างลักษณะคล้ายตนแต่ยืนยันว่าไม่ใช่ตนอย่างแน่นอน นอกจากนี้ยังมีการนำภาพและลิงก์ไปโพสต์ในแอปพลิเคชัน X จนทำให้คนส่วนหนึ่งหลงเชื่อและเข้ามาสอบถามในเชิงลามกอนาจาร รวมถึงคนใกล้ตัวและคนในวงการสื่อมวลชนยังเข้ามาถามด้วยความเข้าใจผิด ทำให้ตนรู้สึกตกใจและมองว่าเป็นเรื่องที่เริ่มลุกลามบานปลายจนส่งผลกระทบต่อจิตใจและครอบครัวเป็นอย่างมาก
"ผมตั้งใจทำงานและพยายามสร้างชื่อเสียงในวงการมานานกว่า 10 ปี ไม่เคยคิดว่าจะต้องมาเจอเหตุการณ์ที่ทำลายความตั้งใจและสิ่งที่สร้างมาด้วยวิธีการที่ทุเรศเช่นนี้ โดยเฉพาะในช่วงที่ภาพยนตร์กำลังเข้าฉาย ยิ่งทำให้ผมและครอบครัวรู้สึกเครียดและแย่มากกับการถูกกระทำ"นักแสดงหนุ่ม กล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือ
นายคุณพัทธ์ กล่าวอีกว่าทั้งนี้ก่อนจะตัดสินใจเข้าแจ้งความตนเคยโพสต์เตือนให้หยุดการกระทำดังกล่าวแล้ว แต่กลับถูกกลุ่มผู้ไม่หวังดีท้าทายด้วยการเปิดให้เข้าชมฟรีแทนการเก็บเงิน ตนจึงตัดสินใจดำเนินคดีอย่างจริงจัง พร้อมขอความร่วมมือให้ทุกคนช่วยกันรีพอร์ตและไม่ส่งต่อคลิปดังกล่าวเพื่อไม่ให้วงจรการหลอกลวงนี้แพร่กระจายต่อไป
ด้าน นายภณธฤต ผู้กำกับภาพยนตร์ ระบุว่า การเดินทางมาในวันนี้เพื่อต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจและยืนยันอย่างชัดเจนว่าบุคคลในคลิปไม่ใช่ปอนด์ร้อยเปอร์เซ็นต์ ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นการกระทำของมิจฉาชีพโดยตรงที่หลอกลวงเอาเงินจากประชาชน จึงต้องพึ่งพากระบวนการทางกฎหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนหาต้นตอผู้กระทำความผิดมาลงโทษให้ถึงที่สุด พร้อมทั้งฝากเตือนประชาชนว่าอย่าหลงเชื่อเสียเงินเข้าไปดูคลิปดังกล่าวเพราะเป็นการหลอกลวงแอบอ้างทั้งสิ้น