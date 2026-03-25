ปคบ.เร่งรวบรวมหลักฐาน"คลังน้ำมันอ่างทอง"เข้าข่ายกักตุน-ขายเกินราคาหรือไม่?

บก.ปคบ. เร่งรวบรวมเอกสาร-พยานหลักฐานที่บริษัทคู่ค้า "คลังน้ำมันอ่างทอง" มอบให้ ก่อนประสานพาณิชย์จังหวัดตรวจสอบเข้าข่ายกักตุน-ขายเกินราคาหรือไม่? คาดสัปดาห์หน้าทุกอย่างชัดเจน
วันนี้ ( 25 มี.ค.) พ.ต.อ.ธนาทัศน์ ศรีพิพัฒน์ รรท.ผกก.2 บก.ปคบ. เปิดเผยความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบคลังน้ำมันใน จ.อ่างทอง ว่า ภายหลังพนักงานสอบสวนได้เรียกตัวแทนจาก 2 บริษัทคู่ค้าน้ำมันกับคลังน้ำมันดังกล่าวเข้าให้ข้อมูลพร้อมส่งมอบเอกสารใบกำกับภาษีและใบกำกับการขนส่งน้ำมัน ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้รับพยานหลักฐานสำคัญดังกล่าวมาประกอบสำนวนการสืบสวนสอบสวนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
พ.ต.อ.ธนาทัศน์ กล่าวต่อว่า โดยกรอบการสอบสวนยังคงมุ่งเน้นใน 4 ประเด็นหลัก คือ 1.คุณภาพน้ำมันว่าได้มาตรฐานหรือไม่ 2.เอกสารการซื้อขายและการขนส่งถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ 3.การจำหน่ายเกินราคาควบคุม และ 4.การกักตุนสินค้าเพื่อเก็งกำไร โดยในส่วนของประเด็นการกักตุนและขายเกินราคา พนักงานสอบสวนจะต้องประสานขอข้อมูลและคำแนะนำเพิ่มเติมจากพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาความผิด คาดว่ากระบวนการทำข้อมูลในส่วนที่ตำรวจรับผิดชอบจะแล้วเสร็จภายในไม่เกิน 1 สัปดาห์ จากนั้นจะประสานตัวแทนกระทรวงพาณิชย์และพาณิชย์จังหวัดอ่างทองเข้าพบเพื่อสรุปข้อมูลร่วมกันอีกครั้ง
พ.ต.อ.ธนาทัศน์ กล่าวด้วยว่า ส่วนการตรวจสอบเอกสารที่ได้รับมาในวันนี้รวมถึงผลตรวจคุณภาพน้ำมันอย่างเป็นทางการ คาดว่าจะใช้เวลาอีกไม่นาน โดยอาจจะต้องเรียกตัวแทนจากทั้ง 2 บริษัทเข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกครั้ง ก่อนจะพิจารณาว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายมาตราใด ซึ่งคาดว่าทุกอย่างจะมีความชัดเจนภายในสัปดาห์หน้า