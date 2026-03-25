“ผบช.ศ.” ลงพื้นที่ดูการฝึกยุทธวิธี ย้ำตำรวจต้องพร้อมจริงทุกสถานการณ์ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ตามสั่งการ ผบ.ตร.
เมื่อวานนี้ (24 มี.ค.) พล.ต.ท.นิธิธร จินตกานนท์ ผู้บัญชาการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการฝึกอบรมของ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง กองบัญชาการศึกษา เพื่อตรวจเยี่ยมการฝึกยุทธวิธีตำรวจหลักสูตรการฝึกอบรมตาม โครงการฝึกอบรมการยิงปืนเล็กสั้นขั้นพื้นฐาน (Basic Carbine Shooting Course) หัวข้อ หลักพื้นฐานการยิงปืนเล็กสั้น และโครงการการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อแก้ไขสถานการณ์ (Use of Force) หัวข้อ พื้นฐานการเผชิญเหตุ และระดับภัยคุกคามของผู้ก่อเหตุ
โอกาสนี้ พล.ต.ท.นิธิธร ได้ถ่ายทอดข้อสั่งการของ ผบ.ตร. ที่ให้ความสำคัญในการฝึกยุทธวิธีในการเผชิญ/ระงับเหตุต่างๆ หลักความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และการใช้กำลังตามความจำเป็น เหมาะสมและได้สัดส่วนกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยได้ยกเอาบทเรียนที่เกิดขึ้นในห้วงที่ผ่านมานี้ ให้ผู้เข้ารับการอบรมศึกษาและถอดบทเรียนดังกล่าว เอามาปรับใช้กับการฝึก เป็นไปตามยุทธวิธีและกฎหมาย เพื่อให้เกิดความชำนาญ มีความมั่นใจในการนำไปใช้ระงับเหตุ และสามารถดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบของตนต่อไป
โดยการฝึกครั้งนี้เน้นทักษะสำคัญที่ใช้ในการปฏิบัติงานจริง ทั้งการใช้อาวุธปืนเล็กสั้นขั้นพื้นฐาน การรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว และปลอดภัยเมื่อต้องเผชิญเหตุ โดยเฉพาะการฝึกด้านยุทธวิธี ซึ่งเป็นทักษะสำคัญ ในการเผชิญสถานการณ์เสี่ยง ทั้งการเข้าเผชิญเหตุคนแรก ระงับยับยั้งเหตุ การควบคุมสถานการณ์ และการป้องกันตนเองหรือบุคคลอื่น ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำว่าการฝึกด้านยุทธวิธีเป็นหัวใจสำคัญ ของการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจด่านหน้าทุกนายในฐานะผู้เผชิญเหตุคนแรก และนำไปสู่การบริหารจัดการเหตุให้ยุติลง
สำหรับผลลัพธ์ที่ประชาชนจะได้รับจากการฝึกครั้งนี้ ได้แก่
- การเข้าระงับเหตุที่รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น
- ลดความเสี่ยงต่อความสูญเสียในสถานการณ์ฉุกเฉิน
- เพิ่มความปลอดภัยทั้งต่อประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
- สร้างความมั่นใจว่าตำรวจมีความพร้อมรับมือเหตุการณ์ได้อย่างมืออาชีพ
ท้ายที่สุด พล.ต.ท.นิธิธร กล่าวย้ำว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้สะท้อนภาพตำรวจยุคใหม่ ที่ไม่เพียงปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ แต่ยังมุ่งพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องให้ทันสมัย เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับรูปแบบอาชญากรรมและภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไป