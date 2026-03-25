บุกวิลล่าพัทยา รวบ 25 ชาวอินเดียตั้งฐานเว็บพนัน เงินหมุนเวียนปีละ 700 ล้าน

ตม.บุกจับกุมชาวอินเดีย 25 ราย คาบ้านพักวิลล่าในพัทยา ใช้เป็นที่ตั้งฐานเปิดเว็บพนัน พบเงินหมุนเวียนปีละ 700 ล้านบาท
วันนี้ (25 มี.ค.) พล.ต.ท.ภานุมาศ บุญลักษม์ ผบช.สตม. พร้อม พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ รอง ผบช.สตม. พล.ต.ต.ทรงโปรด สิริสุขะ ผบก.ตม.3 สั่งการให้ชุดปฏิบัติการสืบสวน กก.สส.บก.ตม.3 นำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่ง ในพื้นที่ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 24 มี.ค.ที่ผ่านมา หลังรับรายงานว่า มีการใช้สถานที่ดังกล่าวเป็นฐานปฏิบัติการเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่
ต่อมา พ.ต.อ.ชินวุฒิ ตั้งวงษ์เลิศ รอง ผบก.ตม.3 พ.ต.อ.เดโช โสสุวรรณากุล รอง ผบก.ตม.3 พ.ต.อ.สุริยะ พ่วงสมบัติ ผกก.สส.บก.ตม.3 พ.ต.ท.ปิติพัฒน์ ศรีธนาอภินันท์ รอง ผกก.สส.บก.ตม.3 นำชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจค้น หลังพบว่า วิลล่าดังกล่าวมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด บริเวณโรงจอดรถถูกดัดแปลงเป็นห้องกระจกทำเป็นออฟฟิศมิดชิด มีการคุมผ้าใบปิดบังช่องประตูและรั้วไปให้บุคคลภายนอกสังเกตเห็นเมื่อเจ้าหน้าที่บุกเข้าไปค้น ภายในพบ ชาวต่างชาติสัญชาติอินเดีย รวม 25 ราย กำลังปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการการตลาด บัญชี และแอดมินดูแลลูกค้า โดยมีการกักตัวพนักงานไว้ภายในบ้าน ใช้เครื่องปั่นไฟและเตรียมอาหารแช่แข็งไว้ สำหรับประกอบอาหารภายในบ้านเพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางออกนอกพื้นที่ให้ถูกสังเกตเห็น
หลังจากเจ้าหน้าที่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ แสดงตัวและควบคุมตัวทั้งหมดมารวมตัวกันที่กลางห้อง ก่อนจะเริ่มตรวจสอบ เก็บรวบรวมหลักฐาน พบหลักฐานในคอมพิวเตอร์ชี้ความเชื่อมโยง 3 เว็บพนันใหญ่ ชื่อลงท้าย 777 โดยมีมูลค่าเงินหมุนเวียนในระบบรวมเฉลี่ยสูงถึง 5.6 ล้านรูปีต่อวัน หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 700 ล้านบาทต่อปี
จึงได้ทำการตรวจยึดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและโทรศัพท์มือถือที่ใช้ในการกระทำความผิดรวมกว่า 80 รายการ จากการตรวจสอบหนังสือเดินทางพบว่าผู้ต้องหาทั้งหมดถือวีซ่าประเภทท่องเที่ยว (Tourist Visa) เข้ามาในราชอาณาจักร จึงได้แจ้งข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่จะทำได้ ก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.หนองปรือ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ก่อนจะขยายผลถึงเครือข่ายนายทุนที่เกี่ยวข้อง ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติต่อไป