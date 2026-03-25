เครือข่ายผู้ติดเชื้อ HIV ยื่น สตช. จี้ยกเลิกกฎก.ตร.กีดกันรับราชการ ชี้เลือกปฏิบัติ ล้าสมัย

เครือข่ายผู้ติดเชื้อ HIV บุก สตช. ยื่นยกเลิกกฎ ก.ตร.ห้ามรับราชการ ชี้เลือกปฏิบัติ ไม่เป็นธรรม พร้อมจัดกิจกรรม “เปลือยอคติ” กดดัน
วันนี้ (25 มี.ค.) ที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ตัวแทนเครือข่ายผู้ติดเชื้อ HIV (เอดส์) ประเทศไทย และมูลนิธิเพื่อสิทธิความหลากหลาย เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึง พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เพื่อเรียกร้องให้ยกเลิกกฎคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม พ.ศ. 2566 ข้อ 11.8.5 ที่ระบุชัดเจนว่า "โรคเอดส์ และ/หรือ ติดเชื้อเอชไอวี" เป็นเหตุต้องห้ามในการรับราชการตำรวจ
เครือข่ายฯ กล่าวว่า ข้อกำหนดดังกล่าวเป็นการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม และสร้างบาดแผลทางจิตใจให้กับผู้ที่มีศักยภาพ แต่ถูกปิดกั้นโอกาสเพียงเพราะสถานะสุขภาพ ทั้งที่ปัจจุบันนวัตกรรมทางการแพทย์พิสูจน์แล้วว่า ผู้ติดเชื้อที่เข้าสู่กระบวนการรักษาสามารถใช้ชีวิตและทำงานได้ปกติ
ทั้งนี้เน้นย้ำถึงหลักการทางวิทยาศาสตร์ U=U (Undetectable = Untransmittable) หรือการที่ผู้ติดเชื้อทานยาต่อเนื่องจนตรวจไม่พบเชื้อในกระแสเลือด จะไม่สามารถแพร่เชื้อให้ผู้อื่นได้ แม้แต่ผ่านการใช้ชีวิตประจำวันหรือการปฏิบัติงานร่วมกัน
ตัวแทนเครือข่าย กล่าวว่า การคงกฎระเบียบนี้ไว้ ไม่เพียงแต่ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 27 ที่ห้ามเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งสุขภาพ แต่ยังขัดต่อยุทธศาสตร์ชาติในการยุติปัญหาเอดส์ และมาตรฐานสากลของ WHO และ ILO อีกด้วย"
สำหรับบรรยากาศหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นไปอย่างคึกคัก โดยมีศิลปะแสดงสด "เปลือย" เพื่อสื่อถึงการเปิดโปงอคติที่ซ่อนอยู่ในองค์กรตำรวจ, การปิดหมายประชาชน แจ้งเตือนองค์กรตำรวจว่ากำลังกระทำการที่ขัดต่อกฎหมายสูงสุดของประเทศ และขบวนรถตุ๊กตุ๊ก เคลื่อนตัวสู่ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ เพื่อยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้ตรวจสอบความชอบธรรมของกฎระเบียบดังกล่าว
โดยข้อเรียกร้องถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ ก.ตร. คือ 1.ยกเลิกข้อกำหนด ตัดชื่อโรคเอดส์หรือการติดเชื้อ HIV ออกจากบัญชีลักษณะต้องห้ามทันที 2.ปรับปรุงมาตรฐาน ออกแบบหลักเกณฑ์ใหม่ที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนและวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ 3.สร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ สื่อสารสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่อง HIV ภายในหน่วยงานเพื่อลดการตีตรา
“สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ควรเป็นต้นแบบในการพิทักษ์ความยุติธรรม การยกเลิกกฎที่ล้าสมัยนี้จะเป็นการพิสูจน์ว่าองค์กรพร้อมจะก้าวไปสู่มาตรฐานสากลและเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง (เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2569)”