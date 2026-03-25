ก.ตร.ไฟเขียวแต่งตั้ง 60 นายพลสีกากีวาระเดือนเม.ย. ดัน "โสภณรัชต์-สมประสงค์" ขึ้นที่ปรึกษาพิเศษติดยศพล.ต.อ.

ผบ.ตร.นั่งหัวโต๊ะประชุม ก.ตร. ไฟเขียวแต่งตั้งตำรวจนายพลสีกากีวาระเดือนเมษายน 60 ตำแหน่ง ดัน "โสภณรัชต์-สมประสงค์" ขึ้นที่ปรึกษาพิเศษ ติดยศ พล.ต.อ. ก่อนเกษียณ
วันนี้ (25 มี.ค.) พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 10.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี มอบหมาย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ครั้งที่ 3/2569 โดยมี รอง ผบ.ตร., จเรตำรวจแห่งชาติ (จตช.) และ ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรียานนท์ อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ที่ประชุมได้มีการพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 2 ราย, ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 13 ราย และผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 45 ราย รวม 60 ราย
นอกจากนี้ได้เห็นชอบแต่งตั้งตำแหน่งระดับ ผู้ช่วย ผบ.ตร. และผู้บัญชาการ นอกวาระ พร้อมแต่งตั้งข้าราชการตำรวจตามคำวินิจฉัยคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจ (ก.พ.ค.ตร.) จำนวน 2 ราย คือ พล.ต.ต.หญิง ลักขณา ศักดิแพทย์ เป็นรองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจสอบภายใน มีผลย้อนหลังตั้งแต่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 30 กันยายน 2568 และพ.ต.อ.หญิง สายวริน ลาภไพบูลย์พงศ์ เป็นพยาบาล (สบ 6) ย้อนหลังตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2568 ซึ่งเป็นไปตามคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค.ตร.ตามที่ทั้ง 2 รายได้ร้องขอความเป็นธรรมไว้
สำหรับตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษ ตร. ยศ พล.ต.อ. เป็นการพิจารณาเรียงลำดับอาวุโส ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้ง พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ และพล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผู้ช่วย ผบ.ตร.
สำหรับตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร. ยศพล.ต.ท. 13 ตำแหน่ง ได้แก่
1.พล.ต.ต.วรวัฒน์ อมรวิวัฒน์ รอง ผบช.ส.
2.พล.ต.ต.ธรรมศักดิ์ ปิ่นทอง รอง ผบช.ภ.6
3.พล.ต.ต.พิทักษ์ ท้วมเกร็ดรอง ผบช.สกบ.
4.พล.ต.ต.วีรพล เจริญศิริ รอง ผบช.สยศ.ตร.
5.พล.ต.ต.นพดล กรึงไกร รอง ผบช.ภ.5
6.พล.ต.ต.อุกฤษฏ์ ศรีเสือขาม รอง ผบช.กมค.
7.พล.ต.ต.นรินทร์ บูสะมัญ รอง ผบช.ภ.9
8.พล.ต.ต.ปิติ นิธินนทเศรษฐ รอง ผบช.สตม.
9.พล.ต.ต.อาชาน จันทร์ศิริรอง ผบช.ภ.9
10.พล.ต.ต.ธรรมนูญ ประยืนยง รอง ผบช.ศ.
11.พล.ต.ต.เกษมสันติ อยู่สุขสมบูรณ์ รอง ผบช.ศ.
12.พล.ต.ต.วีรวิชญ์ บัวประเสริฐยิ่ง รอง จตร.
13.พล.ต.ต.พิพัฒน์ ชุ่มมณีกูลรอง ผบช.ภ.7
ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ ตร. ยศพล.ต.ต. 45 ตำแหน่ง อาทิ พ.ต.อ.เผ่าภากร รามนุช รอง ผบก.ภ.จว.นครนายก
พ.ต.อ.อรรถพล พงษ์สุพรรณ รอง ผบก.ภ.จว.ชลบุรี พ.ต.อ.จักรภพ ท้าวฤทธิ์ รอง ผบก.ภ.จว.เลย พ.ต.อ.ดนัย รัตนประเสริฐ รอง ผบก.ภ.จว.เลย พ.ต.อ.จิระศักดิ์ เสียมศักดิ์ รอง ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต พ.ต.อ.กิตติพัฒน์ พงศ์พะนัส รอง ผบก.ศฝร.ภ.2 พ.ต.อ.ชัยยศ วรักษ์จุนเกียรติ รอง ผบก.อก.ภ.9