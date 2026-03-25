ผู้ว่าฯระยอง ชื่นชมผลงาน อจ.คช.ระยอง ช่วยสางคดีโกงเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

ผู้ว่าฯจ.ระยอง ชื่นชมผลงาน อัยการคุ้มครองสิทธิ์ฯระยอง ข่วยคลี่คลายคดีโกงเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ อวยพรก่อนย้ายดำรงตำเเหน่งอัยการศาลเเขวงนนทบุรี 1 เม.ย.นี้
วันนี้ (25 มี.ค.) ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายเทพประทานพร ทองคลัง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดระยองได้เข้าพบนายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจ.ระยอง และ น.ส.สรารีวรรณ ทัพทวี รองผู้ว่าราชการจ.ระยอง เนื่องในวาระโยกย้าย ไปดำรงตำแหน่ง อัยการคดีศาลแขวงนนทบุรี
นายไตรภพ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้กล่าวชื่นชมถึงการปฏิบัติงาน ของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีของจังหวัดระยอง ที่มีส่วนในการสนับสนุน การทำงานของจังหวัดระยอง ในด้านคดีคุ้มครองผู้บริโภค ว่ามีส่วนในการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทของผู้บริโภค ที่มาขอรับความช่วยเหลือจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง ที่ดำเนินงาน
โดยนายธารินทร์ นวลฉวี ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง และนางสาวปภัฎชมนไทยวงษ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง
รวมถึงบทบาทในการเป็นประธานอนุกรรมการสหวิชาชีพ โดยร่วมมือกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการช่วยเหลือเหยื่อที่เป็นเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยได้ให้มุมมองเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมพยานฐาน เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดให้มีความรอบคอบรัดกุมในอันที่จะนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามฟ้องได้ และผู้ปฏิบัติงานไม่ถูกร้องเรียนหรือฟ้องร้องกับ ข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
นางสาวสรารีวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้กล่าวถึงผลงานในการร่วมปฏิบัติงานกรณีมีกลุ่มผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการทุจริต ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์มายื่นข้อเรียกร้องกับจังหวัดระยองให้ดำเนินการตรวจสอบ และสอบสวนดำเนินคดี กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
นายเทพประทานพร ทองคลังกล่าว ว่าสำหรับแนวทางในการแก้ปัญหา สมาคมฌาปนกิจ ที่มีผู้มายื่นข้อเรียกร้อง ให้ทางจังหวัดระยอง ดำเนินการช่วยเหลือนั้น การสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวน ในคดีทุจริต มีความจำเป็นเเละสำคัญที่จะต้องมีนักบัญชีมาช่วยในการตรวจสอบเกี่ยวกับเส้นทางการเงินว่า มีการ นำเงินเข้าสู่บัญชีธนาคารใด และมีการเบิกถอนเงินไปยังบุคคลใด ใครเป็นผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง เพื่อสามารถติดตามยึดอายัดทรัพย์สินจากผู้กระทำความผิด แล้วนำทรัพย์สินดังกล่าวมาเฉลี่ยคืนแก่ผู้เสียหาย อันเป็นการตัดวงจรอาชญากรรมและให้ความเป็นธรรมแก่สุจริตชน
โดยภายใน 1 ปีที่ได้เข้ารับการปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดระยองได้ร่วมมือเป็นอย่างดี ในการปฏิบัติงานกับศูนย์ดำรงธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัด และสำนักงานพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง เพื่อช่วยเหลือชาวจังหวัดระยอง โดยในการปฏิบัติงานนั้นก็ได้รับความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน เกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย โดยมีบทบาทเชิงรุกในการเข้าไปรับทราบ แก้ไขปัญหาของประชาชนผู้เดือดร้อนและยากไร้ อันตรงกับปรัชญา ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ว่า ในการทำงานนั้น มีความจำเป็นต้องเข้าถึง เข้าใจ พัฒนา กับ ประชาชนในพื้นที่ จึงจะได้รับความร่วมมือ ในการทำงาน ทั้งนี้ตนจะนำความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติดังกล่าว มาเรียนรู้และต่อยอดเพื่อพัฒนางานให้ดียิ่งๆขึ้นไป โดยมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตในภายภาคหน้าจะได้มีโอกาส มาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อดูแลรับใช้ประชาชนชาวจังหวัดระยอง ให้อยู่ดีมีความสุขร่มเย็น ได้รับความเป็นธรรมทางกฎหมาย
สำหรับนายเทพประทานพร ทองคลัง มีวาระการโยกย้ายไปดำรงตำแหน่ง อัยการศาลแขวงจังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 1 เม.ย. 2569 ที่จะถึง ถือเป็นการเจริญก้าวหน้า ในการปฏิบัติงานขึ้นอีกลำดับหนึ่ง ซึ่งในคดีศาลเเขวงจะเป็นคดีอาญาที่มีอัตราโทษจำคุก ไม่เกิน 3 ปีปรับไม่เกิน 10,000 บาท คดีแพ่งที่หน่วยงานของรัฐ เป็นคู่ความ มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 300,000 บาท โดยจังหวัดนนทบุรีนั้น ถือว่าเป็นจังหวัดสำคัญที่ติดกับกรุงเทพฯที่ผู้บังคับบัญชา ได้พิจารณามอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ ในนามสำนักงานอัยการสูงสุด เกี่ยวกับภารกิจ ในการอำนวยความยุติธรรม แก่ประชาชน โดยมุ่งหวังปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มกำลังสมกับที่ได้รับมอบหมาย