พี่สาวฆาตกรฆ่าหั่นศพสาวลาว รับไม่ได้การทำน้องชายสุดโหดร้าย ขอโทษครอบครัวฝั่งผู้ตาย

พี่สาวของผู้ต้องหาฆ่าหั่นศพสาวลาวเดินทางมา สน.ทุ่งสองห้อง เผยการกระทำน้องชายโหดร้ายเกินไป ในฐานะพี่สาวขอโทษครอบครัวฝั่งผู้ตายต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
วันนี้ (25 มีค.) ที่ สน.ทุ่งสองห้อง เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา น.ส.ติ้ง พี่สาวของนายต้อม ผู้ต้องหาฆ่าหั่นศพสาวชาวลาวอายุ 20 ปี ได้เดินทางมาเพื่อรอพบหน้าน้องชาย และต้องการสอบถามสาเหตุการก่อเหตุ
โดย น.ส.ติ้ง เปิดเผยว่า เพิ่งทราบเรื่องเมื่อคืนหลังเป็นข่าว ว่าน้องชายได้ก่อเหตุฆ่าหั่นศพแฟนสาว ตอนแรกตนไม่เชื่อว่าน้องชายจะเป็นผู้ลงมือทำ เพราะเห็นทั้งคู่รักใคร่กันดี แต่หลังเห็นโพสต์ของน้องชายในเฟซบุ๊ก และเห็นภาพวงจรปิดตอนหิ้วถุงดำออกจากอะพาร์ตเมนต์ จึงเชื่อว่าน้องชายเป็นผู้ก่อเหตุจริง และรู้สึกว่าการกระทำดังกล่าวโหดร้ายเกินไป จึงรู้สึกเสียใจกับครอบครัวของน้องสะใภ้
ตนเองในฐานะพี่สาวของฆาตกรขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย ขอให้ครอบครัวฝั่งผู้ตายเข้าใจด้วย ฝั่งพวกเราก็ไม่ต้องการให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้น พร้อมยอมรับว่า พยายามติดต่อ โทรหาน้องชาย ผ่านเฟซบุ๊กหลายครั้ง แต่น้องชายไม่รับสาย ที่โทรหาแค่อยากถามว่า เหตุที่ฆ่าเขาอย่างโหดเหี้ยมเพราะอะไร หากพลั้งมือทำเขาตาย ทำไมจึงต้องหั่นศพ เมื่อทำผิดแล้วก็ต้องรับกรรมจากการกระทำแต่โดยดี
ด้าน พล.ต.ต.เกียรติกุล สนธิเณร ผบก.น.2 เปิดเผยว่า ขณะนี้นายต้อมผู้ต้องหา ยังถูกควบคุมตัวอยู่ที่ สภ.หนองคาย ซึ่งยังอยู่ในกระบวนการ ขณะที่เจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปรับตัวแล้ว คาดว่าจะนำตัวถึง สน.ทุ่งสองห้อง ช่วงบ่ายวันนี้ โดย พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น.จะเดินทางมาสอบปากคำนายต้อม ผู้ต้องหาด้วยตัวเอง
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ตนยังไม่สามารถ เปิดเผยรายละเอียด คดีในส่วนอื่นๆ ได้ขอให้สื่อมวลชนรอท่านผู้บัญชาการเป็นผู้แถลงข่าวชี้แจงรายละเอียด