คุมฝากขัง “เจ๊ตุ้ม” เจ้าของร้านแบรนด์เนม เชิดเงินเหยื่อฝากซื้อขาย ตร.ค้านประกันตัว

ตำรวจ สน.ทองหล่อ คุมตัว “เจ๊ตุ้ม” เจ้าของร้านแบรนด์เนม เชิดเงินเหยื่อรับซื้อฝากขายเสียหายกว่า 100 ล้านบาท ไปขอศาลฝากขัง พร้อมคัดค้านประกันตัว
จากกรณี ตำรวจ สน.ทองหล่อ ออกหมายจับ น.ส.ศิประภา หรือ เจ๊ตุ้ม อายุ 45 ปี คดีฉ้อโกงประชาชน หลังเปิดเพจรับฝากซื้อขายกระเป๋า รองเท้า แบรนด์เนม ซึ่งมีหน้าร้านอยู่ย่านทองหล่อ ก่อนเชิดเงินรับซื้อขายฝาก ความเสียหายเกือบ 100 ล้านบาท ซึ่งผู้เสียหายส่วนใหญ่เป็นกลุ่มไฮโซ และต่อมากลุ่มผู้เสียหายกว่า 30 ราย รวมตัวกันนำหลักฐานเข้าแจ้งความต่อศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ต่อมา น.ส.ศิประภา พร้อมทนายความ ได้เดินทางมาพบพนักงานสอบสวน สน.ทองหล่อ พร้อมให้การปฏิเสธข้อหา โดยอ้างเหตุผลที่ยังไม่ได้จ่ายเงินให้กับกลุ่มผู้เสียหาย เนื่องจากนำเงินไปลงทุนทำร้านใหม่ และขายของไม่ออก ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น
ความคืบหน้าล่าสุด วันนี้ (25 มี.ค.) พ.ต.อ.รัฐธนนท์ เอกฐิติกุลพัทธ์ ผกก.สน.ทองหล่อ สั่งการพนักงานสอบสวน นำตัว น.ส.ศิประภา ไปยื่นขอฝากขังที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ พร้อมคัดค้านการประกันตัว เนื่องจากมีผู้เสียหายหลายรายและมูลค่าความเสียหายจำนวนมาก และเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนี
ระหว่างที่นำผู้ต้องหาขึ้นรถเพื่อส่งศาล เมื่อ น.ส.ศิประภา เห็นสื่อมวลชนบันทึกภาพ รีบนำกระเป๋ามาปิดหน้า และไม่ตอบคำถามใดๆ
ด้าน พ.ต.อ.รัฐธนนท์ เปิดเผยว่า ข้อหาฉ้อโกงประชาชน ตามหมายจับของ สน.ทองหล่อ นั้น ผู้ต้องหายังคงให้การปฏิเสธ และให้การว่ามีปัญหาเรื่องการเงิน และการลงทุน