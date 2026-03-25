ตัวแทน "วี เอ ออยล์" ชี้แจง ปคบ.ยันความบริสุทธิ์ มีเอกสารจัดหาน้ำมันถูกต้อง ดำเนินธุรกิจปกติ ไร้กังวล

ตัวแทนบริษัท "วี เอ ออยล์" หอบหลักฐานชี้แจง ปคบ. ยืนยันความบริสุทธิ์ ปมคลังน้ำมันอ่างทองส่อกักตุนน้ำมัน มั่นใจโปร่งใสทุกขั้นตอน
วันนี้ (25 มี.ค.) ที่ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) ตัวแทนบริษัท วี เอ ออยล์ จำกัด เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน บก.ปคบ. เพื่อนำส่งเอกสารใบกำกับการขนส่งน้ำมันและใบกำกับภาษี ตั้งแต่วันที่ 1–18 มีนาคม 2569 เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ หลังถูกตั้งข้อสังเกตกรณีคลังน้ำมันในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง
ตัวแทนบริษัทฯ กล่าวว่า ประเด็นสำคัญจากการเข้าชี้แจงวันนี้ บริษัทฯ ได้นำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายและการขนส่งน้ำมันตามที่พนักงานสอบสวนร้องขอ เพื่อยืนยันที่มาที่ไปของน้ำมันอย่างละเอียดและโปร่งใส ทั้งนี้ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการ โดยความเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นการเข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อโต้แย้งข้อสงสัยในความผิดตาม พ.ร.บ.การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 มาตรา 30 (ฐานไม่ออกใบกำกับการขนส่ง)
ตัวแทนบริษัทฯ ชี้แจงว่าทำหน้าที่เป็นผู้จำหน่ายหรือตัวกลาง (Jobber)โดยมีกระบวนการคือรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า จัดหาน้ำมัน และออกเอกสารที่ถูกต้องเพื่อให้ลูกค้าไปรับสินค้าด้วยตนเอง
ตัวแทนบริษัทฯ ระบุเพิ่มเติมว่า สาเหตุของปัญหาอาจเกิดจากความคลาดเคลื่อนในการสื่อสารหรือการส่งมอบเอกสารในช่วงแรก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยืนยันว่ามีหลักฐานครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายทุกขั้นตอน ทั้งในด้านภาษีและราคาซื้อขาย
"เรายังคงดำเนินธุรกิจได้ตามปกติและไม่มีความกังวลต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เนื่องจากมั่นใจในพยานหลักฐานที่มี และพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อพิสูจน์ความจริง" ตัวแทนบริษัทฯ กล่าว