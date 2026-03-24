รวบเฒ่า 82 หนีคุก 15 ปี คดีขืนใจ ด.ญ. วัย12 แลกเงินหนึ่งร้อย

ตำรวจคอมมานโดตามรวบเฒ่า 82 หนีโทษจำคุก 15 ปี คดีลวงเด็กหญิงวัย 12 ขืนใจแลกเงิน 100 บาท
วันนี้ (24 มี.ค.) พ.ต.อ.ศิววงศ์ ดำรงสัจจ์ศิริ ผกก.3 บก.ปพ.พ.ต.ต.ชนภัช ศิริพงษ์ สว.กก.3 บก.ปพ. นำกำลังเข้าจับกุม นายเดช (สงวนนามสกุล) อายุ 82 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ในข้อหา "ความผิดเกี่ยวกับเพศ, ความผิดต่อเสรีภาพ และกระทำชำเราเด็กฯ" โดยจับกุมได้ที่บริเวณหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ย่านถนนเทพประสิทธิ์ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ทั้งนี้ เมื่อปี 2559 นายเดชซึ่งเป็นญาติสนิทของครอบครัว ด.ญ.บี (นามสมมติ) อายุ 12 ปี ซึ่งเป็นชาว สปป.ลาว อาศัยความคุ้นเคยที่บ้านอยู่ติดกัน ผู้ต้องหาได้ล่อลวงเด็กหญิงเข้าไปในห้องนอนขณะไม่มีใครอยู่ ก่อนลงมือกระทำอนาจารเด็กหญิงต่อเนื่องถึง 3-4 ครั้ง โดยทุกครั้งจะให้เงินปิดปากครั้งละ 100 บาท เพื่อไม่ให้ไปบอกใคร
หลังเกิดเหตุ ด.ญ.บี เริ่มจะทนไม่ไหว จึงนำเรื่องไปแจ้งต่อครูประจำชั้น จนมีการประสานผู้ปกครองเข้าแจ้งความที่ สภ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ เมื่อคดีขึ้นสู่ในชั้นศาลนายเดชยอมรับสารภาพ และขอชดใช้เงินค่าเสียหาย 60,000 บาท พร้อมขอประกันตัวสู้คดีในชั้นอุทธรณ์ ซึ่งมีคำพิพากษาให้จำคุก นายเดช เป็นเวลา 12 ปี 42 เดือน (รวมประมาณ 15 ปี 6 เดือน) แต่นายเดชกลับไม่ยอมมาฟังคำพิพากษา และหลบหนีออกจากพื้นที่ไปนานหลายปี จนมีการออกหมายจับและกลายเป็นผู้ต้องหาหนีคดีสำคัญ
ภายหลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน บก.ปพ. สืบทราบเบาะแสว่า นายเดชแอบมากบดานอยู่ในหมู่บ้านย่านหนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จึงวางแผนเข้าจับกุมตัวไว้ได้ในที่สุด ก่อนควบคุมตัวส่งศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อรับโทษตามกฎหมายต่อไป