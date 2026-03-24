เยาวชนไทยสร้างชื่อ คว้า 1 เงิน 2 ทองแดง ศึกยูโดนานาชาติที่ฮ่องกง

วันนี้ (24 มี.ค.) มูลนิธิกระต่ายหมายจันทร์ ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬายูโดเยาวชนไทย หลังสร้างผลงานโดดเด่นบนเวทีระดับนานาชาติ ในการแข่งขันรายการ Hong Kong International Judo Tournament 2026 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19–23 มีนาคม 2569 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
โดยในการแข่งขันครั้งนี้ นักกีฬาไทยสามารถคว้าเหรียญรางวัลมาครองได้รวม 3 เหรียญ ประกอบด้วย 1 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง สะท้อนถึงศักยภาพและความมุ่งมั่นของเยาวชนไทยในเวทีกีฬาระดับสากล
นายจิรวัฒน์ เซี่ยงโหล ทำผลงานยอดเยี่ยม คว้าเหรียญเงิน ในรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กิโลกรัม ขณะที่ นายรภัสสิทธิ์ สิทธิ์นนทศิริ คว้าเหรียญทองแดง ในรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กิโลกรัม และ นายสิรวิชญ์ เวชโชติ ได้รับเหรียญทองแดง ในรุ่นอายุไม่เกิน 21 ปี รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กิโลกรัม
ความสำเร็จครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของวงการกีฬายูโดไทย ที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาเยาวชนสู่ระดับนานาชาติ พร้อมสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศและเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นต่อไป
ทั้งนี้ มูลนิธิกระต่ายหมายจันทร์ ยังคงให้การสนับสนุนและส่งเสริมเยาวชนไทยในด้านกีฬา และการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันสู่ความสำเร็จในเวทีโลกต่อไป.