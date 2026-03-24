องคมนตรีร่วมงานรับมอบตำแหน่งคณะกรรมการสมัยที่ 13 พร้อมฉลองครบรอบ 25 ปี ส.ธุรกิจไทยรุ่นใหม่

วันที่ 23 มี.ค. ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี พร้อมด้วย คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล นายกก่อตั้งสมาคมธุรกิจไทยรุ่นใหม่ (YTEA) ดร.ณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธานกรรมการหอการค้าไทย-จีน คุณชิม ชินวิริยกุล นายกสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย ท่านซุน เหยียนเทา อุปทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย คุณวสันต์ เต็มศิริพงศ์ นายกสมาคมธุรกิจไทยรุ่นใหม่ สมัยที่ 12 และบุคคลสำคัญจากภาครัฐ ภาคธุรกิจ องค์กรไทย–จีน เข้าร่วมพิธี แสดงความยินดี รับมอบตำแหน่งคณะกรรมการบริหารสมาคม สมัยที่ 13 อย่างคับคั่ง พร้อมจัดงานฉลองครบรอบ 25 ปี แห่งการก่อตั้งสมาคมฯ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ
สำหรับในพิธีรับมอบตำแหน่งคณะกรรมการบริหารสมาคมสมัยที่13 ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นประธาน โดย คุณวสันต์ เต็มศิริพงศ์ นายกสมาคมธุรกิจไทยรุ่นใหม่ สมัยที่ 12 ทำการส่งมอบตราตั้งให้แก่ คุณสกล จินดาโชตสิริ เพื่อรับตำแหน่งนายกสมาคมธุรกิจไทยรุ่นใหม่ สมัยที่ 13 อย่างเป็นทางการ ซึ่งในโอกาสนี้เป็นวาระครบรอบ 25 ปีของสมาคมธุรกิจไทยรุ่นใหม่ (YTEA) ด้วย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทางสมาคมฯ ได้เติบโตขึ้นจากความตั้งใจของผู้ก่อตั้ง และความร่วมมือของคณะกรรมการกับสมาชิกทุกสมัย จนกลายเป็นเครือข่ายของนักธุรกิจที่มีพลัง มีมิตรภาพ และมีบทบาทสำคัญต่อสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง
คุณสกล จินดาโชตสิริ นายกสมาคมธุรกิจไทยรุ่นใหม่ สมัยที่ 13 กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกให้เข้ามารับหน้าที่ นายกสมาคมธุรกิจไทยรุ่นใหม่สมัยที่ 13 และรู้สึกยินดีเป็นพิเศษที่ได้ยืนอยู่ในเวทีนี้ในโอกาสที่สมาคมของเราก้าวเข้าสู่ปีที่ 25 ขอกราบขอบพระคุณผู้ก่อตั้ง คณะกรรมการทุกสมัย และสมาชิกทุกท่านที่ร่วมกันสร้างรากฐานที่แข็งแรงให้กับสมาคมของเรา ในช่วงเวลานี้ภาคธุรกิจทั่วโลกกำลังเผชิญความไม่แน่นอนจากหลายปัจจัย ทั้งบริบทระหว่างประเทศ ความเปราะบางของห่วงโซ่อุปทาน ตลอดจนความผันผวนของพลังงานและทรัพยากรสำคัญ อีกทั้งเรายังอยู่ในยุคที่เทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนแปลงวิถีการทำธุรกิจ แต่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เชื่อว่าความร่วมมือ ความไว้วางใจ และความเข้มแข็งของเครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ จะเป็นพลังสำคัญที่ทำให้เราสามารถก้าวผ่านความท้าทายและสร้างโอกาสใหม่ให้กับธุรกิจไทยได้เสมอ
ในวาระที่ผมได้รับหน้าที่นำพาสมาคมในสมัย 23 ผมมีความตั้งใจที่จะทำงานร่วมกับคณะกรรมการและสมาชิกทุกท่าน เพื่อทำให้สมาคมของเราเป็นพื้นที่ของโอกาสที่สมาชิกสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และร่วมสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งที่สมาชิกสามารถพึ่งพาและเติบโตไปด้วยกันได้ และเป็นพลังของนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มีบทบาทในการสร้างเศรษฐกิจและสังคมไทยให้ก้าวไปข้างหน้า ผมเชื่อมั่นว่าหากเรายังคงรักษาจิตวิญญาณของความร่วมมือ ความไว้วางใจ และการช่วยเหลือเกื้อกูลกันซึ่งเป็นหัวใจของสมาคม มาตลอด 25 ปี สมาคมของเราจะยังคงเป็นพลังสำคัญในการสร้างโอกาสใหม่ให้กับสมาชิก และการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป เพราะในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนี้ เครือข่ายที่เข้มแข็ง และความร่วมมือระหว่างกัน คือพลังสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจไทยก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง
"ผมขอถือโอกาสนี้เรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานฉลองครบรอบ 25 ปีการก่อตั้งสมาคมของเรา มาร่วมกันสร้างบรรยากาศแห่งมิตรภาพความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และขอให้เป็นค่ำคืนแห่งความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคน สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้เกียรติมาร่วมเป็นสักขีพยานในช่วงเวลาสำคัญของสมาคม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะร่วมกันเดินหน้าสมาคมธุรกิจไทยรุ่นใหม่ ก้าวสู่อนาคตที่มั่นคง แข็งแรงและเต็มไปด้วยโอกาสใหม่ๆ ต่อไป" คุณสกล จินดาโชตสิริ นายกสมาคมธุรกิจไทยรุ่นใหม่ สมัยที่ 13 กล่าวส่งท้าย.