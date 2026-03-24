พลังงานนำใบขนส่งมอบ ปคบ.ตรวจสอบ"คลังน้ำมันอ่างทอง"ส่อกักตุนหรือไม่

พลังงาน จ.อ่างทอง นำเอกสารใบขนส่งให้ บก.ปคบ. ตรวจสอบ"คลังน้ำมันอ่างทอง" เข้าข่ายกระทำความผิดกักตุนหรือไม่ ขณะบริษัทคู่ค้ายัน ออกใบกำกับขนส่งครบ ย้ำไม่เคยขายเกินราคา
วันนี้ ( 24 มี.ค.) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) นายก้องเกียรติ กิตติคุณ พลังงานจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่นิติกรของกระทรวงพลังงาน เข้าพบพนักงานสอบสวน บก.ปคบ. ในฐานะพยานเกี่ยวกับการเข้าค้นบริษัทน้ำมันแห่งหนึ่งในจังหวัดอ่างทอง ซึ่งภายในคลังพบสต๊อกน้ำมันจำนวนมาก รวมกว่า 331,000 ลิตร เบื้องต้นได้รายงานพนักงานสอบสวนเกี่ยวกับข้อเท็จจริงตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพลังงาน พร้อมย้ำให้ประชาชนมั่นใจและเชื่อมั่นในการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่มุ่งดำเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
เมื่อถามว่าน้ำมันที่อยู่ภายในคลังบริษัทดังกล่าวจะมีมากกว่า 300,000 ลิตรหรือไม่ นายก้องเกียรติ ระบุว่าอยู่ระหว่างตรวจสอบ และเมื่อถามต่อว่าพบความผิดปกติอะไรบ้างในการลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัทน้ำมันดังกล่าว นายก้องเกียรติ ระบุว่าพบเพียงใบกำกับการขนส่งที่ต้องนำมาตรวจสอบ วันนี้จึงเข้ามาให้ข้อเท็จจริงกับทาง บก.ปคบ. ส่วนการตรวจสอบว่าจะมีความผิดหรือไม่นั้นเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ส่วนจุดเริ่มต้นของการเข้าตรวจสอบบริษัทดังกล่าว นายก้องเกียรติ ระบุว่า ได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ให้ลงพื้นที่ร่วมกับพาณิชย์จังหวัด และได้ดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม โดยในเบื้องต้นกระทรวงพลังงานได้เรียกตรวจใบกำกับการขนส่งของบริษัทดังกล่าว เพื่อตรวจสอบว่าการขนส่งต้นทางและปลายทางตรงกับที่สำแดงหรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 30 พ.ร.บ. การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 ที่กำหนดให้ผู้ค้าน้ำมันต้องจัดทำและแสดงใบกำกับการขนส่งน้ำมันให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อใช้ตรวจสอบเส้นทางและปริมาณน้ำมัน หากตรวจพบความผิด มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่ของกระทรวงพลังงานครอบคลุมเฉพาะการตรวจสอบใบกำกับการขนส่ง ส่วนประเด็นการกักตุนน้ำมันและราคาน้ำมันที่สูงขึ้น เป็นหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์และกรมการค้าภายในในการตรวจสอบ
เมื่อถามถึงกรณีที่มีข้อมูลว่าน้ำมันในคลังบริษัทดังกล่าวไม่ได้มาตรฐาน กระทรวงพลังงานมีอำนาจดำเนินการอย่างไร นายก้องเกียรติ ระบุว่าทุกอย่างเป็นไปตามข้อกำหนดของกระทรวงพลังงาน โดยเรื่องดังกล่าวเป็นหน้าที่ของฝ่ายตรวจสอบมาตรฐานน้ำมัน ซึ่งตนไม่มีความรู้ในส่วนนี้เนื่องจากเป็นวิศวกร
ส่วนการเข้าแจ้งความที่ สภ. เมืองอ่างทอง เมื่อวานที่ผ่านมา เป็นการร้องทุกข์กล่าวโทษบริษัทน้ำมันดังกล่าวในประเด็นใบกำกับการขนส่ง โดยการแจ้งความครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการตรวจสอบข้อเท็จจริง ขณะเดียวกัน พยานหลักฐานที่นำส่งให้พนักงานสอบสวน ได้แก่ ใบกำกับการขนส่งที่ตรวจยึดได้เมื่อวันที่ 19 มีนาคม และต่อมากระทรวงพลังงานได้มีหนังสือแจ้งให้บริษัทนำเอกสารเพิ่มเติม ซึ่งบริษัทได้นำส่งเมื่อวันที่ 23 มีนาคมที่ผ่านมา
ขณะนี้ทางจังหวัดได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรื่องน้ำมันอย่างเต็มที่ โดยยืนยันว่าการดำเนินงานทั้งหมดอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายและอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน
ด้าน พ.ต.อ.ธนาทัศน์ ศรีพิพัฒน์ ผกก.2 บก.ปคบ. เปิดเผยว่า วันนี้ได้รับเอกสารใบกำกับการขนส่งจากพลังงานจังหวัดอ่างทอง เพื่อนำไปใช้ประกอบสำนวนในประเด็นที่ตำรวจสงสัย เนื่องจากในวันที่เข้าตรวจค้น ผู้ประกอบการไม่สามารถนำเอกสารดังกล่าวมาแสดงได้ จึงทำให้เกิดข้อสงสัย สำหรับเอกสารที่ได้รับในวันนี้ เจ้าหน้าที่จะต้องนำไปตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ขณะเดียวกัน ในช่วงเวลา 14.00 น. พนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกตัวแทนคลังน้ำมันเข้าชี้แจงข้อมูล และในวันพรุ่งนี้ (25 มี.ค. 69) ได้เรียกพาณิชย์จังหวัดเข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยเช่นกัน
ต่อมาตัวแทนบริษัทที่ขายน้ำมันให้กับบริษัทน้ำมัน จ. อ่างทอง เปิดเผยว่า วันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เรียกเข้ามาพูดคุย หลังจากมีการแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีเรื่องใบกำกับการขนส่ง ยืนยันว่าเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทที่มีการยึดอายัดน้ำมันที่ จ.อ่างทอง เป็นเพียงแค่คนขายและผู้ส่งน้ำมัน โดยบริษัทดังกล่าวได้พาดพิงมาถึงเราว่าเราไม่ได้ออกใบกำกับการขนส่ง ยืนยันว่าเราออกใบกำกับการขนส่งทุกครั้งกับทุกคู่ค้า เพราะเป็นเรื่องที่กรมธุรกิจพลังงานบังคับ และเป็นเรื่องปกติที่ต้องทำ ยืนยันว่าที่ผ่านมาทำทุกอย่างถูกต้องตามที่กรมธุรกิจพลังงานกำหนด ซึ่งที่ผ่านมาได้ทำธุรกิจร่วมกับบริษัทในจังหวัดอ่างทองมานานกว่า 10 ปี และไม่เคยมีปัญหามาก่อน โดยบริษัทดังกล่าวจะสั่งน้ำมันวันเว้นวัน ครั้งละ 30,000 ลิตร ยืนยันว่าไม่เคยขายน้ำมันให้บริษัทที่ จ. อ่างทอง ถึง 300,000 ลิตร แต่คาดว่าบริษัทดังกล่าวน่าจะซื้อน้ำมันจากหลายคลัง ซึ่งเราไม่สามารถไปพาดพิงได้
ส่วนประเด็นที่มีการพาดพิงถึงราคาน้ำมันว่าซื้อน้ำมันมาแพง ตัวแทนบริษัทที่ขายน้ำมัน ยืนยันว่าไม่ได้ขายน้ำมันเกินราคาที่กำหนด โดยขายตามราคาที่รับมาจากหน้าคลัง ไม่ได้บวกกำไรเกิน และน้ำมันที่บริษัทรับมามาจากคลังโดยตรง ส่วนเรื่องการกักตุนน้ำมัน ตนไม่ทราบ เนื่องจากในฐานะผู้บริโภคคนหนึ่ง ขณะนี้ก็ยังประสบปัญหาในการจำกัดการเติมน้ำมันอยู่
ส่วนกรณีที่มีข้อมูลออกมาว่าน้ำมันภายในคลังไม่ได้มาตรฐานนั้น ตนยังไม่สามารถให้คำตอบได้ เพราะเราเป็นเพียงผู้ขาย แต่ยืนยันว่าน้ำมันของบริษัทได้มาตรฐานตามที่กรมธุรกิจพลังงานกำหนด
ตัวแทนบริษัทที่ขายน้ำมัน ยืนยันว่า ไม่กังวลที่วันนี้ต้องเข้ามาพบพนักงานสอบสวน เพราะเป็นเรื่องปกติ และบริษัทดำเนินการถูกต้องทุกอย่างจึงไม่กังวล
เมื่อถามว่าทางบริษัทในจังหวัดอ่างทองมีการพาดพิงในลักษณะนี้ อาจทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง จะมีการแจ้งความดำเนินคดีกลับหรือไม่ ตัวแทนบริษัทที่ขายน้ำมัน ระบุว่า “ไม่ดีกว่า ขอยืนยันความบริสุทธิ์ เรายึดความถูกต้อง เพราะซื้อขายกันมานานแล้ว และไม่อยากพาดพิงถึงใคร การแสดงความบริสุทธิ์ใจน่าจะดีกว่าไปดำเนินคดีกับผู้อื่น”
โดยในวันนี้ตำรวจเพียงนัดมาชี้แจงให้ทราบว่ามีการกล่าวหาในข้อหาใด และในวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ 10.00 น. ตนจะนำพยานหลักฐานเอกสาร เช่น ใบกำกับการขนส่ง เข้ามาพบพนักงานสอบสวน บก.ปคบ.