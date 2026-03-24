ผบ.ตร.สั่งคุมเข้มปั๊มน้ำมันทั่วประเทศ แก้คิวยาวล้นถนน ลดเสี่ยงอุบัติเหตุ-จราจรติดขัด

ผบ.ตร.ห่วงใยประชาชน! สั่งตำรวจทั่วประเทศเข้มดูแลปั๊มน้ำมัน แก้ปัญหาคิวยาวล้นถนน ป้องกันจราจรติดขัด-ลดเสี่ยงอุบัติเหตุ สร้างความปลอดภัยให้ผู้ใช้รถใช้ถนน
วันนี้ (24 มี.ค.) พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) มีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน สืบเนื่องจากสถานการณ์พลังงานในปัจจุบัน ที่ส่งผลให้มีประชาชนนำรถไปใช้บริการที่สถานีบริการน้ำมันบางแห่งเป็นจำนวนมาก จนเกิดเป็นแถวรอคิวยาวล้นออกมาบนช่องทางจราจรหลัก ซึ่งอาจสร้างความไม่สะดวกและเพิ่มความเสี่ยงบนท้องถนนได้
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบดังกล่าว ผบ.ตร.จึงได้สั่งการอย่างเร่งด่วนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในทุกพื้นที่ เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตราและลงพื้นที่ดูแลความเรียบร้อยบริเวณหน้าสถานีบริการน้ำมันที่มีปัญหาอย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก จัดระเบียบการจราจรไม่ให้ติดขัดสะสม รวมถึงป้องกันความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนน สร้างความปลอดภัยและคลายความกังวลให้กับพี่น้องประชาชนทุกคน