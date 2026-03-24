รวบขบวนการค้ายานรก ลอบลำเลียงยาบ้า 2 ล้านเม็ดไปซ่อน เตรียมกระจายกลุ่มลูกค้า

ตำรวจ 191 จับกุม 3 ผู้ต้องกาเครือข่ายยาเสพติด ลักลอบขนยาย้า 2 ล้านเม็ด ไปเก็บซุกซ่อนเพื่อกระจายให้กับกลุ่มลูกค้า
วันนี้ (24 มี.ค.) ที่กองบังคับการสายตรวจปฏิบัติการพิเศษ (บก.สปพ.) หรือ 191 พล.ต.อ.สําราญ นวลมา รอง ผบ.ตร./ผอ. ศอ.ปส.ตร. พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสธีร์ รอง ผบช.น. พล.ต.ต.วรวิทย์ ญาณจินดา ผบก.สปพ. และ พ.ต.อ.เอกภพ ลิขิตธนสมบัติ ผกก.สายตรวจ พร้อมหน่วยข่าวกรองทางทหาร กองทัพบก แถลงผลการปฏิบัติจับขบวนการค้ายานรก โดยจับนายสิทธิ์ (นามสมมติ) อายุ 27 ปี นายเดช (นามสมมติ) อายุ 32 ปี และ นายกิจ (นามสมมติ) อายุ 34 ปี
พร้อมตรวจยึดของกลางยาบ้า บรรจุภายในลังพัสดุจํานวน 8 กล่อง รวมยาบ้าประมาณ 2,000,000 เม็ด รถยนต์ จำนวน 2 คัน โทรศัพท์มือถือ จำนวน 4 เครื่อง และสร้อยคอคล้ายทองคำหนัก 5 บาท จำนวน 1 เส้น มูลค่ารวมประมาณ 61,250,000 บาท สามารถจีบกุมได้บริเวณกลางซอยหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 23 มี.ค.ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 06.30 น.
การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากตํารวจได้รับว่ามีกลุ่มบุคคลลักลอบจําหน่ายยาเสพติดบริเวณพื้นที่ ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยจะใช้รถยนต์หลายคันสลับสับเปลี่ยนไปรับยาเสพติดและจะลําเลียงเก็บซุกซ่อนภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ต่อมาวันที่ 22 ต่อเนื่องวันที่ 23 มี.ค.ที่ผ่านมา พบรถยนต์ฮอนด้า รุ่นซีวิค สีแดง ซึ่งเป็ยรถยนต์ต้องสงสัยขับขี่ไปยังพื้นที่ จ.อ่างทอง ในระหว่างการสะกดรอยติดตามพบรถยนต์เพิ่มเติมคือ รถยนต์โตโยต้า รุ่นยาริส สีดํา ขับขี่ตามหลังรถยนต์ฮอนด้า ในลักษณะผิดปกติวิสัย จากพฤติกรรมดังกล่าวเชื่อว่ากลุ่มผู้ต้องหาเดินทางไปรับยาเสพติด และเตรียมจะนำมาเก็บซุกซ่อนเพื่อกระจายให้กับกลุ่มลูกค้า
กระทั่งรถยนต์ทั้งสองคันเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ซึ่งตำรวจแสดงตัวเข้าตรวจค้นพบยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 บรรจุอยู่ในลังพัสดุมีจำนวนทั้งหมด 8 กล่อง จึงจับผู้ต้องหาทั้งสามคน พร้อมของกลางและแจ้งข้อกล่าวหากล่าวหาผู้ต้องหาทั้ง 3 คน กระทำความผิดฐานร่วมกันจําหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 (ยาบ้าหรือเมท แอมเฟตามีน) โดยมีไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายโดยไม่ได้รับอนญาต อันเป็นการกระทําเพื่อ การค้า และก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกล่มประชาชนทําให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคง ของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป
ภายหลังแจ้งสิทธิให้ผู้ต้องหาทราบเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่จึงนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปทำการซักถามสอบสวนขยายผล ถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง และนำตัวส่ง