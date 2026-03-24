หนุ่มใหญ่ใจบุญมอบที่ดินสวน 15 ไร่ มูลค่ากว่า 150 ล้านให้วัด เจอค่าโอน ค่าธรรมเนียมแบบจุกๆ 3,076,162 บาท

นนทบุรี - หนุ่มใหญ่ใจบุญมอบที่ดินสวน 15 ไร่ มูลค่ากว่า 150 ล้านให้วัด เจอค่าโอน ค่าธรรมเนียมแบบจุกๆ 3,076,162 บาท
เมื่อเวลา 12.00 น วันที่ 24 มีนาคม 69 ที่สำนักงานที่ดินอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี นายพนมไพลยิ้มขลิบ อายุ 53 ปี หนุ่มใหญ่ชาวสวน พร้อมด้วยนายวสุ ผันเงิน อดีต สจ.บางใหญ่ ซึ่งเป็นตัวแทนรับมอบอำนาจจากวัดสระเกศ โดยในวันนี้ทั้งสองฝ่ายมาทำธุรกรรมในผืนที่ดินจำนวน 15 ไร่ มูลค่ากว่า 150 ล้านบาท ของนายพนมไพล ซึ่งตั้งอยู่ หมู่.6 ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยนายพนมไพล หนุ่มใหญ่ชาวสวนรายนี้ไม่มีครอบครัวและมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะบริจาคที่ดินผืนนี้ให้กับทางวัดสระเกศเพื่อไว้ใช้ทำประโยชน์
โดยในวันนี้ใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมง ในการทำธุรกรรมที่สำนักงานที่ดินอำเภอบางใหญ่ จึงเสร็จสิ้น แต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการโอนมอบที่ดินให้กับทางวัด เป็นค่าภาษีอากร ค่าภาษีเงินได้ ค่าอากรแสตมป์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,076,162 (สามล้านเจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบสองบาท) ซึ่งเงินจำนวนค่าใช้จ่ายตรงจุดนี้ ทางวัดสระเกศเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด เนื่องจากนายพนมไพล เป็นเพียงชาวสวนคนหนึ่งที่ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยอะไร แต่มีจิตใจแน่วแน่ที่จะมอบที่ดิน แปลงนี้ซึ่งได้รับมรดกจากพ่อแม่ให้กับทางวัด คงไม่มีเงินที่จะเสียค่าโอนให้กับทางวัดในการมอบที่ดินให้ไปใช้ประโยชน์ในทางพุทธศาสนา
นายพนมไพล กล่าวว่า จุดประสงค์ที่ตนตั้งใจบริจาคที่ดิน เพราะว่า ตนเป็นโสดอยู่คนเดียวไม่มีครอบครัว หลังจากพ่อกับแม่แบ่งสมบัติให้ลูกๆทุกคน โดยตนได้ที่ดินผืนนี้มา ตนอยากทำบุญและอยากถวายองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อใช้ในการสร้างวัด ซึ่งมีพื้นที่ 15 ไร่ เป็นมรดกของพ่อแม่ตน โดยตนก็มีพี่น้องหลายคนแต่ก็แบ่งมรดกเท่าๆกันไปหมดแล้ว ในส่วนของตนจึงบริจาคให้กับทางวัด และตนก็คงอยู่อาศัยกับทางวัดแค่หมดลมหายใจหรือแค่ตาย ตนเลยตัดสินใจบริจาคให้ทางวัด ซึ่งจุดประสงค์ที่ตนบริจาคเพื่อให้ได้สร้างวัดให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ได้เข้ามาทำบุญ ได้บวช เรียนศึกษาธรรมะ เวลาเสียชีวิตก็จะได้เผาที่วัดใกล้บ้านได้เลย
นายวสุ ผันเงิน อดีตสจ.บางใหญ่ ตัวแทนจากวัดสระเกศซึ่งมาเป็นผู้รับมอบโฉนดที่ดินในวันนี้ กล่าวว่า ทาง พระพรหมสุทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ท่านได้มอบหมายให้ตนมาทำเรื่องรับมอบที่ดินจากผู้ใจบุญ ตนก็รู้สึกแปลกใจในปัจจุบันผู้ที่มีจิตศรัทธาที่จะบริจาคให้วัด หากผู้ใจบุญรายใด มีที่เกิน 50 ไร่ จะเสียภาษีในอัตราที่สูง เลยไม่เป็นแรงจูงใจให้พุทธศาสนิกชนที่จะบริจาคที่ดินให้วัด โดยในปัจจุบันก็เริ่มเข้าในสังคมผู้สูงอายุอยู่ตัวคนเดียวเยอะ ก็คิดที่จะบริจาคให้เป็นที่ของ ธรณีสงฆ์ เป็นวัดเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม มันต้องเสียภาษีแพง ขนาดนี้เลยเหรอ โดยวันนี้ราคาประเมินที่ดินผืนนี้อยู่ที่ 28 ล้าน ซึ่งเราจะต้องเสียค่าธรรมเนียมไป 3 ล้านกว่าบาท ทางเจ้าของที่ดินหากเจอแบบนี้ ก็จะถอดใจไม่บริจาคแล้ว จึงต้องฝากเรื่องนี้ไว้กับทางผู้ใหญ่ หากบริจาคให้เป็นธรณีสงฆ์แล้วจะไม่สามารถโอนไปไหนมาไหนได้ อยู่แล้ว "พี่เขามีจิตใจแน่วแน่ที่จะบริจาคมาหลายปีแล้ว เราจึงได้หาช่องทางช่วยเหลือ รับผิดชอบดำเนินการในการโอนทุกอย่าง ให้กับทางพี่เขาไป เพราะเขาเป็นเพียงแค่ชาวสวนตัวเล็กๆคนหนึ่ง คงไม่มีเงินสดมากมายขนาดนั้นที่จะมาออกให้ทางวัด ทั้งๆที่เขาเป็นผู้มีจิตกุศล ตั้งใจมอบที่ดินให้กับทางวัด แต่กลับมาเจอภาษีในการมอบที่ดิ่นให้กับทางวัดในครั้งนี้เป็นจำนวนสูงถึง 3 ล้านกว่าบาท