ลูกสาวนักดับเพลิงร้อง ถูกแฟนหนุ่มหลอนพอตเค กรีดหน้า-ซ้อมหนัก 6 ชม.

ลูกสาวนักดับเพลิงวัย 24 ปี เข้าร้องขอความช่วยเหลือทีมงานเพจสายไหมต้องรอด หลังถูกแฟนหนุ่มดูดพอตเคจนหลอน บุกห้องทำร้ายใช้มีดกรีดหน้า กรีดหัว ทำร้ายร่างกายนาน 6 ชม.
วันนี้ (24 มี.ค.) หญิงสาวผู้เสียหาย อายุ 24 ปี ซึ่งเป็นอดีตพนักงานไฟแนนซ์ และเป็นลูกสาวของนักดับเพลิงเดินทางมาร้องขอความช่วยเหลือกับทีมงานเพจสายไหมต้องรอด หลังถูกแฟนหนุ่มเมายาดูดพอตเค จนอาการหลอนหนัก บุกมาทำร้ายร่างกายถึงในแฟลตดับเพลิงนานถึง 6 ชั่วโมง ใช้มีดกรีดหน้า กรีดหัว ซ้ำยังนำพัดลมมาปั่นผม ใช้ไม้ฟาด ก่อนหาโอกาสวิ่งหนีเอาชีวิตรอดลงมาขอความช่วยเหลือจากร้านค้าหน้าแฟลต
โดยผู้เสียหาย เปิดเผยว่า รู้จักกับฝ่ายชาย อายุ 23 ปี ทักมาจีบผ่านโซเชียล และแนะนำตัวว่าทำงานเป็นหัวหน้าช่าง ตนจึงพูดคุยด้วย โดยฝ่ายชายเป็นคนพูดจาดี ดูแลเอาใจใส่ จึงได้นัดกันไปกินข้าว หลังจากได้เจอกันก็คุยกันมาเรื่อยๆ เป็นระยะเวลาประมาณ 1 เดือน ฝ่ายชายชวนไปที่บ้านย่านซอยเพิ่มสิน บอกให้ไปนั่งเล่น แต่พอไปถึง กลับเจอเพื่อนของฝ่ายชายประมาณ 4-5 คนอยู่ในบ้าน ส่วนชายผู้ก่อเหตุกำลังแจกจ่ายพอตเคให้เพื่อนๆ ทำให้ตัวเองรู้สึกตกใจ จึงตัดสินใจออกมา
จากนั้นฝ่ายชายโทรมาแล้วด่าทอตนเองด้วยถ้อยคำที่หยาบคาย บอกว่ากลุ่มเพื่อนที่อยู่ในบ้านบอกว่าตนเองเป็นคนหลายใจ เคยคุยกับเพื่อนในโรงเรียนเก่า ทำให้มีการทะเลาะกัน ต่อมาวันที่ 21 มี.ค.ที่ผ่านมา ตนเองกลับบ้านที่แฟลตดับเพลิง ไม่นานฝ่ายชายโทรมาขอโทษตนเอง บอกว่าขอโทษ อยากเคลียร์กัน อยากดีกัน ถามว่าอยู่คนเดียวไหม ตนบอกว่าอยู่คนเดียว ฝ่ายชายบอกว่าจะมาอยู่เป็นเพื่อน
จากนั้นฝ่ายชายเดินทางมาหาตอน 05.00 น. มาขอโทษประมาณครึ่งชั่วโมง ฝ่ายชายมีอาการเหมือนคนเมา ไม่มีสติ มีอาการหลอนยา ก่อนมีอาการคลุ้มคลั่ง ย้อนกลับมาทำลายข้าวของในห้อง ตนพยายามร้องขอให้หยุด แต่นายบัสกลับพุ่งมาทำร้ายร่างกาย แล้วบอกว่าสนุก
จากนั้น ฝ่ายชายคว้าไม้แขวนเสื้อมากรีดหน้าของตนเอง แล้วนำมีดที่พกมากรีดแก้มด้านขวา ตนพยายามร้องขอชีวิต แต่ฝ่ายชายยังไม่หยุด โดยตนเองถูกทำร้ายตั้งแต่ 07.00-13.00 น. มีการบังคับให้กินบุหรี่ผสมน้ำประปา บังคับทำโทษให้ตนนำหัวทิ่มกับพื้นแล้วเอามือไขว้หลัง
ระหว่างนั้นก็ถูกฝ่ายชายทั้งถีบทั้งต่อยทั้งเตะอยู่บริเวณหน้าห้อง แต่ไม่มีใครกล้าออกมาช่วย ตนจึงออกกลอุบายบอกกับฝ่ายชายว่า งั้นเราขอลงไปข้างล่างได้ไหม ฝ่ายชายถึงยอม ตนจึงอาศัยจังหวะนั้นวิ่งหลบหนีเพื่อขอความช่วยเหลือจากร้านค้า ระหว่างนั้นฝ่ายชายก็พยายามวิ่งตามมาจะทำร้ายร่างกายตนเอง แต่พบกล้องวงจรปิดเสียก่อน ถึงหยุดทำร้าย
ขณะเดียวกันเป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจเดินทางมาถึง ทำให้ฝ่ายชายหลบหนีเข้าไปในห้องนอน แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจก็ไม่ได้ตามไปจับกุมตัว และปล่อยให้ฝ่ายชายหลบหนีไป ตนจึงเข้าแจ้งความที่ สน.บางเขน แต่พนักงานสอบสวน สน.บางเขน กลับตั้งคำถามกับตนเองว่า “คุณบาดเจ็บสาหัสเหรอ” ทำไมไม่รีบเร่งรัดดำเนินคดี ตนจึงรู้สึกไม่สบายใจ
รวมถึงในเวลาต่อมาฝ่ายชายก็ยังทักมาข่มขู่ตนเองอีกบอกจะเอาชีวิต พร้อมขู่เผาบ้าน สิ่งที่ตนเองออกมาในวันนี้อยากให้ฝ่ายชายถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย และรับผิดชอบทรัพย์สินที่เสียหาย ยืนยันจะไม่กลับไปคืนดีกับฝ่ายชายอีก
ด้าน นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ ผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอด เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้รับข้อมูลมาเคสนี้ถือว่าหนักมาก เบื้องต้นตนประสานผู้กำกับ สน.บางเขน ให้ช่วยเร่งรัดดำเนินคดีและเร่งเอาตัวผู้ก่อเหตุมาสอบสวน เนื่องจากผู้ก่อเหตุเป็นทาสยาเสพติด และอยากเจ้าหน้าที่ช่วยขยายผลกวาดล้างเรื่องยาเสพติด
ในส่วนของสายตรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันนั้น นายเอกภพ มองว่า ควรควบคุมตัวผู้ก่อเหตุ หรือเชิญตัวไปที่โรงพัก เพื่อตรวจหาสารเสพติดว่ามีหรือไม่ พร้อมตั้งคำถามว่า ผู้บาดเจ็บมีร่องรอยบาดแผลทั่วร่างกาย มีร่องรอยถูกทำร้าย แต่ทำไมสายตรวจถึงปล่อยตัวคนร้ายไป พร้อมฝากถึงพี่น้องประชาชน หากเห็นเหตุการณ์ การทะเลาะกันให้เร่งให้ความช่วยเหลือ หรือแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือ