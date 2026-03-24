แห่ร้อง ปคบ.เอาผิด "เจ๊ตุ้ม"เบี้ยวค่าฝากขายกระเป๋าแบรนด์เนม เสียหาย 50 ล้าน

"อี้ แทนคุณ" พาผู้เสียหายร้อง ปคบ.เอาผิด "เจ๊ตุ้ม" เจ้าของร้านแบรนด์เนมชื่อดังหลังนำกระเป๋า-สินค้า ฝากขายแต่กลับไม่ได้เงิน พบความเสียหายกว่า 50 ล้านบาท
วันนี้ ( 24 มี.ค.) ที่ ศูนย์รับแจ้งความ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) นายแทนคุณ จิตต์อิสระ ประธาน ชมรมสันติประชาธรรม พากลุ่มผู้เสียหายเข้าพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับ "เจ๊ตุ้ม" เจ้าของร้านรับฝากขายแบรนด์เนมชื่อดัง หลังนำกระเป๋าและสินค้าแบรนด์เนม ไปฝากขายแต่ไม่ได้เงิน อ้างหุ้นส่วนทิ้งงานและเงินจมกับการเปิดร้านใหม่ พบผู้เสียหายกว่า 30 ราย มูลค่าความเสียหาย 50 ล้านบาท
นายแทนคุณ กล่าวว่า สืบเนื่องจากพบว่าเจ๊ตุ้มแอบอ้างว่ามีไฮโซอักษรย่อ "น." มาร่วมลงทุนขยายกิจการ จึงย้ายร้านจากสุขุมวิท 49 ไปยังตึกหรูย่านทองหล่อ 13 พร้อมตกแต่งร้านใหม่กว่า 20 ล้านบาท สร้างความน่าเชื่อถือ ผู้เสียหายระบุว่ารู้จักและทำการค้ากับเจ๊ตุ้มมานานกว่า 6 ปี ที่ผ่านมาจ่ายเงินตรงเวลา จนกระทั่งเริ่มเกิดปัญหาในช่วงปลายปี 2568 เมื่อผู้เสียหายทวงถามเงินค่าสินค้า เจ๊ตุ้มมักอ้างว่าระบบบัญชีมีปัญหา หรืออ้างว่าหุ้นส่วนทิ้งงานไม่มาช่วยดูแล ทำให้เงินจมอยู่กับการลงทุนร้านใหม่จนไม่สามารถนำมาคืนได้
นายแทนคุณ กล่าวต่อว่านอกจากนี้ยังมีผู้เสียหายบางส่วนให้ข้อมูลว่าได้รับสินค้าปลอมจากการซื้อขายกับร้านดังกล่าว หรือถูกสลับสินค้าแท้เป็นของปลอมส่งคืนมา ปัจจุบันมีผู้เสียหายรวบรวมตัวกันได้แล้วกว่า 30 คน มูลค่าความเสียหายเบื้องต้นกว่า 50 ล้านบาท และคาดว่าอาจพุ่งสูงถึง 100 ล้านบาทเนื่องจากยังมีผู้เสียหายรายอื่นติดต่อเข้ามาอย่างต่อเนื่องหลังปรากฏเป็นข่าว
ด้าน น.ส.นรินทร์พร (สงวนนามสกุล) ผู้เสียหาย กล่าวว่า รู้จักกับร้านดังกล่าวมา 6-7 ปีแล้ว โดยรู้จักร้านนี้จากในโซเชียลมีเดียช่วงก่อนหน้าเดือน พ.ย. 2568 ทราบข่าวว่าร้านนี้เริ่มจ่ายเงินล่าช้า ก่อนจะเห็นเพจของ ครูเจี๊ยบ กูรูแบรรเนม แจ้งข่าวว่ามีผู้เสียหายจากร้านนี้หลายคน โดยตนได้นำสินค้าไปฝากขายช่วงสิ้นเดือน ธ.ค. 2568 รวมราคาสินค้าที่ไปฝากขายมูลค่ากว่า 400,000 บาท และได้รับเงินคืนมาแล้ว 140,000 บาทซึ่งทางร้านเริ่มทยอยจ่ายเงินให้เมื่อช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. 2569 ช่วงแรกที่ทราบว่าร้านเริ่มมีปัญหาก็ได้ทวงถามถึงสินค้าของตนไปทางร้านก็บอกว่าติดปัญหาเรื่องบัญชี และมีปัญหาภายในกับหุ้นส่วน กำลังเร่งหาเงินมาคืนผู้เสียหาย ได้พูดคุยล่าสุดคือต้นเดือน ก.พ.2569 และหลังจากนั้นก็ได้ทักถามไปแต่ก็อ่านและไม่ตอบข้อความ ส่วนที่เลือกร้านนี้ในการฝากขายเพราะเห็นว่าเป็นร้านดังและเคยขายกันมาก่อนหน้าก็ไม่เคยมีปัญหาพึ่งมาเริ่มมีปัญหาในช่วงหลัง
นายแทนคุณ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ทองหล่อ ได้ดำเนินการจับกุมตัวผู้ต้องหาไว้แล้วและยังไม่อนุญาตให้ประกันตัว เนื่องจากคดีมีมูลค่าความเสียหายสูงและอาจเข้าข่ายฉ้อโกงประชาชน ขณะที่กลุ่มผู้เสียหายมีความกังวลใจว่าหากผู้ต้องหาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวอาจไปยุ่งกับพยานหลักฐาน จึงพยายามยื่นคำร้องคัดค้านการประกันตัว สุดท้ายนี้ผู้เสียหายฝากเตือนประชาชน จะฝาก จะซื้อ จะขายต้องตรวจสอบประวัติร้านและคอยติดตามเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดช่องว่างให้ผู้ประกอบการนำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์จนเกิดความเสียหายซ้ำรอย