ลากคออดีตผัวคลั่ง บุกจ่อยิงหัวเมียเก่า เดชะบุญพลเมืองดีช่วยปัดปืนทัน

กองปราบตามลากคออดีตผัวหวงก้าง บุกจ่อยิงหัวเมียเก่า เดชะบุญพลเมืองดีช่วยปัดปลายกระบอกปืนพ้นวิถีกระสุน เจ้าตัวหนีไปจนมุมบ้านเมียใหม่
วันนี้ (23 มี.ค.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.เจตนิพัทธ์ ศิริวัฒน์ ผกก.1 บก.ป.พ.ต.ท.เดชวุฒิ อุตรศาสตร์ สว.กก.1 บก.ป.นำกำลังจับกุมนายวีระยุทธ (สงวนนามสกุล) อายุ 39 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดนครพนม ที่ จ.54/2569 ลงวันที่ 19 ก.พ.69 ข้อหา “พยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา และมีอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต”ได้บริเวณริมถนนหน้าห้องเช่า ภายในซอยหนองปลาไหล ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ทั้งนี้เมื่อเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา น.ส.วาสนา ผู้เสียหาย เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ว่าถูก นายวีระยุทธ ผู้ต้องหาซึ่งเป็นอดีตสามี บุกเข้ามาภายในบ้านพักพื้นที่ ต.นาเดื่อ อ.ศรีสงคราม ก่อนลงมือทำร้ายร่างกาย ด้วยการดึงศีรษะ และใช้อาวุธปืนพกสั้นจ่อศีรษะ พร้อมพยายามลั่นไกต่อเนื่อง 2-3 ครั้ง แต่เดชะบุญมีพลเมืองดีเข้าช่วยเหลือ ปัดปืนในมือผู้ต้องหาออกจากแนวศีรษะ ทำให้กระสุนลั่นออกมา 1 นัด พุ่งไปกระแทกผนังปูนใกล้เคียง ส่งผลให้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
จากการสอบสวนทราบว่า หลังทั้งคู่เลิกรากัน ผู้เสียหายก็ได้ไปมีสามีใหม่ ทำให้นายวีระยุทธ เกิดความหึงหวง ตามมาใช้ปืนจ่อยิงศีรษะ ก่อนหลบหนีออกมากบดานอยู่กับภรรยาใหม่ในพื้นที่ อ.บางละมุง กระทั่งเจ้าหน้าที่ตามจับกุมได้ดังกล่าว
สอบสวน ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา จึงควบคุมตัวส่งสภ.ศรีสงคราม ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป