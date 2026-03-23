ระทึก! ตร.ทางหลวงไล่จับกระบะขนพม่า 12 ชีวิต ซิ่งย้อนศร รถคว่ำหวิดตายหมู่

ตำรวจทางหลวงชุมพรไล่ล่าสกัดจับกระบะบรรทุกต่างด้าว 12 ชีวิต ซิ่งหนีด่าน ขับย้อนศร กว่า 20 กิโลเมตร ก่อนรถพลิกคว่ำหวิดดับหมู่
วันนี้ (23 มี.ค.) พล.ต.ต.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย ผบก.ทล. สั่งการ พ.ต.อ.ภคพล สุชล ผกก.2 บก.ทล. พ.ต.ท.กล้า สมบัติพิบูลย์ สว.ส.ทล.4 กก.2 บก.ทล. ร.ต.อ.วิมล แก้วชู, ร.ต.ต.กุญชร บุญชัด รอง สว.(ป.) ส.ทล.4 กก.2 บก.ทล. นำกำลังจับกุม นายกันตพล (สงวนนามสกุล) อายุ 28 ปี ขณะขับรถกระบะสีขาว ยี่ห้อฟอร์ด ลักลอบขนแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาเข้าเมืองผิดกฎหมายจำนวน 12 ราย ได้ บริเวณ ทล.4 กม.497 ต.วังใหม่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
ทั้งนี้ขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนตั้งด่านตรวจค้นยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่ จ.ชุมพร พบรถยนต์กระบะสีขาว ยี่ห้อฟอร์ด ต้องสงสัยขับผ่านจุดตรวจโดยไม่ยอมจอดให้ตรวจค้น และได้เร่งเครื่องยนต์หลบหนี จึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง จ.ชุมพร ช่วยสกัดจับ
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ขับรถสายตรวจไล่สกัดโดยเปิดสัญญาณไฟวับวาบและใช้สัญญาณเสียงไซเรนเพื่อให้รถยนต์คันดังกล่าวหยุด แต่ผู้ขับขี่ยังคงหลบหนี และได้ขับรถย้อนศรบนเส้นทางสายหลัก จากพื้นที่ ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ มุ่งหน้าไปยังพื้นที่ อ.เมือง จ.ชุมพร เป็นระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร กระทั่งเมื่อถึงบริเวณพื้นที่ ต.วังใหม่ จ.ชุมพร รถยนต์คันดังกล่าวได้เสียหลักพลิกคว่ำบริเวณเกาะกลางถนน เจ้าหน้าที่จึงสามารถเข้าควบคุมตัว นายกันตพล พร้อมแรงงานชาวเมียนมาจำนวน 12 รายดังกล่าว โดยทั้งหมดไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
สอบสวน นายกันตพลรับสารภาพว่า ได้รับการว่าจ้างให้นำบุคคลต่างด้าว จากพื้นที่มหาชัย จ.สมุทรสาคร นำไปส่งในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้รับค่าจ้าง 8,000 บาทต่อเที่ยว จึงแจ้งข้อหา “รู้ว่าคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ ให้เข้าพักอาศัย ซ่อนเร้น หรือช่วยด้วยประการใดๆ เพื่อให้คนต่างด้าวนั้นพ้นจากการจับกุม” ส่วนชาวเมียนมาแจ้งข้อหา “เป็นคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต” ก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมด ส่งพนักงานสอบสวน สภ.สลุย ดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมทั้งเร่งสืบสวนขยายผลเพื่อติดตามเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป