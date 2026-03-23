ป.รวบมิจฉาชีพตุ๋นยายวัย 63 เปิดร้านออนไลน์ ก่อนหลอกโอนเงิน 2.7 ล้าน

กองปราบตามรวบแก๊งมิจฉาชีพชวนยายวัย 63 เปิดร้านค้าออนไลน์หารายได้เสริม ก่อนหลอกโอนเงินค่าสำรองสินค้า สูญ 2.7 ล้านบาท
วันนี้ ( 23 มี.ค.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป.สั่งการ พ.ต.อ.เอกสิทธิ์ ปานสีทา ผกก.4 บก.ป. พ.ต.ต.นราวิชญ์ เปี้ยสุ สว.กก.4 บก.ป. นำกำลังจับกุม นายพงษ์ศิริ (สงวนนามสกุล) อายุ 35 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดนครปฐม ที่ จ279/2569 ลงวันที่ 16 มี.ค.69 ข้อหา “เปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ของตน โดยประการที่รู้หรือควรรู้ว่าจะนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีฯ , ร่วมกันฉ้อโกงและโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง” ได้บริเวณริมถนนด่านสำโรง ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
สืบเนื่องจากได้มีมิจฉาชีพใช้โพรไฟล์เป็นผู้หญิงแชตในแอปพลิเคชัน TIKTOKตีสนิทหญิงสูงวัยอายุ 63 ปี ก่อนชักชวนเปิดร้านขายสินค้าออนไลน์ผ่านทางเว็บที่จัดเตรียมไว้ ต่อมาได้มีลูกค้าซึ่งเป็นหน้าม้าทำทีมาสั่งของกับเว็บร้านค้าของผู้เสียหาย ผู้เสียหายต้องนำออเดอร์ที่ลูกค้าสั่ง ไปจองกับทางบริษัทที่จัดตั้งขึ้นมาหลอกอีกที โดยให้ผู้เสียหายสำรองเงินค่าสินค้าไปก่อน และจะได้เงินค่าสินค้า และ ค่าตอบแทน ในภายหลัง
ช่วงแรกผู้เสียหายได้รับค่าสินค้าพร้อมค่าตอบแทนจริง หลังจากนั้นภายในระยะเวลาประมาณ 12 วัน ร้านบนเว็บของผู้เสียหาย ก็มีลูกค้าสั่งของมาจำนวนมากทำให้ผู้เสียหายต้องสำรองเงินค่าสินค้าออกไปก่อนถึง 2,000,000 บาท แต่ผ่านมาหลายวันกลับไม่ได้รับเงินคืน เมื่อทวงถามกลับอ้างว่า สินค้ายังจัดส่งไม่เสร็จสมบูรณ์ ไม่สามารถจ่ายค่าตอบแทนและเงินต้นได้ ผู้เสียหายจึงต้องการหยุดทำร้านและประสงค์ขอเงินทั้งหมดคืน มิจฉาชีพจึงหลอกให้โอนเงินค่าปิดร้านพร้อมค่าภาษีอีก 700,000 บาท จึงจะได้เงินคืนทั้งหมด
ผู้เสียหายหลงเชื่อได้โอนเงินจำนวนดังกล่าวให้ไป จากนั้นก็ไม่สามารถติดต่อมิจฉาชีพได้อีก เชื่อว่าถูกหลอกลวงจึงเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม จนศาลออกหมายจับไว้ กระทั่งเจ้าหน้าที่สืบทราบว่า นายพงษ์ศิริ ผู้ต้องหารายนี้ซึ่งเป็นบัญชีม้าที่ผู้เสียหายโอนเงินให้หลบหนีมากบดานในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ จึงนำกำลังจับกุมได้ดังกล่าว
สอบสวน นายพงษ์ศิริ สารภาพว่า รับจ้างเปิดบัญชีได้รับค่าตอบแทนประมาณ 2,000 บาทจึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.พุทธมณฑล ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป