กลุ่มเซ็นทรัลพร้อมเครือข่ายมอบกว่า 5 ล้าน สนับสนุน รพ.ตำรวจ พัฒนาหอผู้ป่วยจิตเวช–ยาเสพติด ยกระดับการรักษา

โรงพยาบาลตำรวจ ร่วมกับ กลุ่มเซ็นทรัล เปิดตัว โครงการ “ทำเพื่อหมอ ทำด้วยใจ" (Heart Forward) ส่งมอบงบประมาณในการสนับสนุนการปรับปรุงหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลตำรวจ
วันนี้ (23 มี.ค.) ที่ลานกิจกรรมชั้น 2 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ พล.ต.อ.นายแพทย์ จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ รองประธานมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วย พล.ต.ท.ไพบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ นายแพทย์ (สบ 8) รักษาราชการแทน นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) รับมอบเงินจากโครงการ “ทำเพื่อหมอ ทำด้วยใจ" (Heart Forward) จาก กลุ่มเซ็นทรัล และคุณพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร (กลุ่มเซ็นทรัล) พร้อมเครือข่ายหลายองค์กร รวมเป็นเงินกว่า 5 ล้านบาท เพื่อมอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ใช้ในการสนับสนุนการปรับปรุงหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดโรงพยาบาลตำรวจ
โดยได้รับเกียรติจาก นายสมรรถชัย วิศาลาภรณ์ ประธานกรรมการคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจ และคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจ อาทิ นายธวัชชัย ไทยเขียว, พล.ต.อ วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี, พล.ต.อ. อำนาจ อันอาตม์งาม พล.ต.ท. ปัญญา เอ่งฉ้วน และ พล.ต.ต.หญิง ศิริกุล ศรีสง่า เหรัญญิกมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์, พ.ต.อ.เกริกกมล แย้มประยูร นายแพทย์ (สบ 5) หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลตำรวจ รวมทั้ง 3 ศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม (Art Toy) ที่นำมาจำหน่าย ในการสมทบทุนสนับสนุนโครงการดังกล่าว เข้าร่วมกิจกรรมด้วย
พล.ต.อ.นายแพทย์ จงเจตน์ กล่าวขอบคุณ คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ คณะผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัล ศิลปินผู้ออกแบบทั้ง 3 ท่าน รวมทั้งผู้สนับสนุนโครงการในทุกภาคส่วนที่กรุณาให้การสนับสนุนโครงการ "ทำเพื่อหมอ ทำด้วยใจ" (Heart Forward)
โครงการอันทรงคุณค่านี้ เป็นโครงการต่อเนื่องที่มุ่งเน้นการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ให้บริการ รักษาพยาบาล ตลอดจนการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นอย่างครบถ้วน พร้อมทั้งยกระดับศักยภาพ ในการรองรับผู้ป่วยที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพจิต และยาเสพติดให้เพียงพอ อีกทั้งยังมีเป้าหมายในการพัฒนาระบบการให้บริการด้านสุขภาพจิต และการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญของสังคมไทยในปัจจุบัน ที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง
การสนับสนุนในครั้งนี้ จะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่และห้องตรวจรักษาผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดของโรงพยาบาลตำรวจ ให้มีความพร้อม ทันสมัย และตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างครอบคลุม เพื่อให้ข้าราชการตำรวจ ครอบครัวข้าราชการตำรวจ และประชาชนสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
พร้อมยืนว่ามูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จะบริหารจัดการเงินบริจาคของท่าน ด้วยความโปร่งใส รอบคอบและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อข้าราชการตำรวจ และประชาชน ที่มารับบริการอย่างแท้จริง