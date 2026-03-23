ผบ.ตร.ยกย่อง 28 ตำรวจ ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น-ช่วยเหลือปชช. เชิดชูต้นแบบผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

ผบ.ตร. มอบประกาศเชิดชูเกียรติ 28 ตำรวจที่ช่วยเหลือประชาชน และปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ยกย่องเป็นแบบอย่างผู้พิทักษ์สันติราษฎร์
วันนี้ (23 มี.ค.) เวลา 13.00 น. พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เป็นประธานพิธีมอบประกาศเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่หรือช่วยเหลือประชาชนจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ตามนโยบายการบริหารราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โครงการ “ทำดีมีรางวัล ทำไม่ดีมีโทษ” โดยมี รอง ผบ.ตร., จเรตำรวจแห่งชาติ (จตช.), ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ รอง จตช. ร่วมพิธี ณ ห้องศรียานนท์ อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ทั้งนี้ การมอบประกาศเชิดชูเกียรติโครงการ “ทำดีมีรางวัล ทำไม่ดีมีโทษ” ครั้งนี้ เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ แก่ข้าราชการตำรวจที่มีจิตวิญญาณของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ มีความกล้าหาญ และเสียสละ จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม รวมไปถึงข้าราชการตำรวจที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ในด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เผยแพร่การปฏิบัติงานในพื้นที่ อันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และเป็นแบบอย่างที่ดี แก่ข้าราชการตำรวจ ให้กับข้าราชการตำรวจ จำนวน 28 นาย และประชาชน จำนวน 3 ราย รวม 31 ราย ดังนี้
1. ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น จำนวน 9 นาย ได้แก่
- พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล จากกรณีควบคุมสั่งการปฏิบัติการ “ไล่ล่าโจรหมวกฟาง” คนร้ายที่ใช้อาวุธปืนก่อเหตุชิงทรัพย์ทองคำรูปพรรณ น้ำหนักประมาณ 198 บาท และเงินสด จากร้านทองภายในห้างสรรพสินค้าย่านสุขุมวิท มูลค่าความเสียหายกว่า 10 ล้านบาท จนสามารถติดตามจับกุมตัวคนร้ายได้ขณะเตรียมตัวหลบหนีออกนอกประเทศ
- ว่าที่ พ.ต.ต.เขมวัฒน์ พฤกษติกุล และ ส.ต.ท.ภาคภูมิ บุญงาม สังกัดกองกำกับการสืบสวน 1 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 4 จากกรณีปะทะต่อสู้กับผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ ยึดยาบ้า 5 ล้านเม็ด จนเป็นเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้ง 2 นาย ได้รับบาดเจ็บ และผู้ต้องหาเสียชีวิต 1 ราย
- ด.ต.อิสรา สมัครรบ และ ส.ต.ต.ธนชัย เทียนทอง สังกัด สภ.พระนครศรีอยุธยา จากกรณีให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่มีความเครียดกำลังจะกระโดดสะพาน บริเวณแยกประตูชัย พร้อมเจรจาเกลี้ยกล่อมจนอยู่ในอาการสงบปลอดภัย ก่อนนำส่งกลับคืนสู่อ้อมกอดของครอบครัว
- ส.ต.อ.สิทธิโชค มิตา และ ส.ต.ท.ธนัสชัย สีจิวังษา สังกัด สภ.นาดินดำ จ.เลย จากกรณีให้ความช่วยเหลือชาวต่างชาติที่ประสบอุบัติเหตุขับขี่รถจักรยายนต์พุ่งชนประตูบ้านจนหมดสติ ด้วยการปั๊มหัวใจ (CPR) ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลจนอยู่ในอาการปลอดภัย
- ส.ต.ท.บุญญฤทธิ์ เนียมจำเริญ และ ส.ต.ท.ศุภชัย อุ่นศิริ สังกัด สภ.ปิล๊อก จ.กาญจนบุรี จากกรณีให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่เกิดอาการหัวใจหยุดเต้นด้วยการปั๊มหัวใจ (CPR) ตลอดเส้นทางเทือกเขาที่คดเคี้ยว ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลจนอยู่ในอาการปลอดภัย
2. ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกดีเด่น จำนวน 10 นาย ได้แก่
- พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง รองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี จากช่อง “ผู้การแจ้ไซเบอร์”
- พ.ต.ท.วสุเทพ ใจอินทร์ รอง ผกก.สายตรวจ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตำรวจนครบาล จากช่อง “ไม่เป็นตำรวจไม่รู้หรอก”
- ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง วาวจุฑา แสงนภา สารวัตรฝ่ายสื่อวิทยุโทรทัศน์และสื่อสารสนเทศ กองสารนิเทศ จากช่อง “Loogtarnwowjutha”
- ด.ต.เสรีชัย สุขมาก ผบ.หมู่ สถานีตำรวจท่องเที่ยว 2 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2 จากช่อง “พี่ดาบนิกกี้”
- ด.ต.รชฏพงศ์ อ้นศรีวงศ์ ผบ.หมู่ (ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม) สภ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด จากช่อง “มือปราบบุญดอม”
- จ.ส.ต.กฤษณชัย ศรีเจริญ ผบ.หมู่ งานสายตรวจ 5 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจจราจร กองบัญชาการตำรวจนครบาล จากช่อง “รอบตัดที่พระนคร”
- ส.ต.อ.อิสสระ สินพูลผล ผบ.หมู่ (ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม) สภ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา จากช่อง “ตำรวจน๊อต”
- ส.ต.ท.ธีรพัฒน์ หมดจด ผบ.หมู่ (ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม) สภ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี จากช่อง “หมู่เฟิร์ส ดอยเต่า”
- ส.ต.ท.กฤตดนัย ช่วยขวัญ ผบ.หมู่ (ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม) สภ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี จากช่อง “พร้อมครึ่งท่อน”
- ส.ต.ต.ทีปกร ก้อนสำโรง ผบ.หมู่ (ทำหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน) สภ.บ้านทับใหม่ จ.สระแก้ว จากช่อง “น้องเตตำรวจใหม่”
3. ช่วยเหลือประชาชนถูกหลอกลวง จากกรณีให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ถูกมิจฉาชีพซึ่งอ้างตนเป็นตำรวจข่มขู่ให้โอนเงิน จำนวน 5 ล้านบาท จำนวน 12 คน แบ่งเป็น
- เจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัด สภ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ จำนวน 9 นาย ได้แก่ พ.ต.อ.อภิชาติ ทองแพ ผกก.สภ.พระประแดง, พ.ต.ท.พรชัย เทแก้ว รอง ผกก.(สส.), ว่าที่ พ.ต.ท.บรรจง กุดนาน้อย, ร.ต.อ.รัศมิ์ธศิลป์ เสวยทรง, ว่าที่ ร.ต.ท.ณรงค์ ประภากร, ด.ต.ชนะกานต์ กันพร้อม, จ.ส.ต.เชษฐา โคตะคาร, จ.ส.ต.วรชัย คงทรัพย์ และ จ.ส.ต.กิตติกร แก่นเจริญ
- พนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำนวน 3 คน ได้แก่ นางภิญญดา หลิวสกุล, นายเอกชัย สุวรรณพาหุ และ น.ส.เอื้อมพร บุญกลัด
ผบ.ตร. กล่าวว่า ขอขอบคุณและยกย่องข้าราชการตำรวจทุกท่านที่ได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติในครั้งนี้ ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของทุกท่านได้แสดงถึงจิตวิญญาณของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ข้าราชการตำรวจต่อไป