ป.รวบอดีตพนักงานหยวนต้าสวมสิทธิ์ลูกค้าโกงหุ้นบริษัท 90 ล้าน

หนี 8 ปีไม่รอด! ตำรวจกองปราบตามรวบอดีตพนักงานหยวนต้า รวมหัวโบรกเกอร์สวมสิทธิ์ลูกค้าโกงหุ้นบริษัท 90 ล้าน
วันนี้ ( 23 มี.ค.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป.สั่งการ พ.ต.อ.เจตนิพัทธ์ ศิริวัฒน์ ผกก.1 บก.ป. พ.ต.ต.มณเฑียร ธงเทียน สารวัตร กก.1 บก.ป. นำกำลังจับกุม นายศิริศักดิ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 39 ปี ตามหมายจับศาลอาญากรุงเทพใต้ ที่ จ.165/2561 ลงวันที่ 13 มี.ค.61 ข้อหา “ร่วมกันลักทรัพย์, นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อผู้อื่น และเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กระทำการเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ” ได้ภายในซอยอินทามระ 45 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กทม.
ทั้งนี้เมื่อปี 2556-2559 ผู้ต้องหาได้ร่วมกับ น.ส.จัสมิน อดีตผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด และพวก รวม 3 ราย ร่วมก่อเหตุทุจริตลักเงินของบริษัทโดยใช้วิธี “สวมสิทธิ์ลูกค้า” แอบอ้างเป็นเจ้าของเงินที่โอนเข้าบัญชีบริษัท ทั้งที่แท้จริงเป็นเงินของลูกค้ารายอื่นที่ถูกหลอกให้โอนมาเพื่อลงทุน
จากการสอบสวนพบว่า นายศิริศักดิ์จะใช้อุบายส่งข้อมูลอันเป็นเท็จผ่านอีเมลส่วนตัว และแอปพลิเคชันโอนเงิน ไปยังพนักงานฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ เพื่อยืนยันว่าเป็นเงินของตนเอง ก่อนจะทำการเบิกถอนออกไป คดีดังกล่าวมีมูลค่าความเสียหายรวมเกือบ 90 ล้านบาท โดยก่อนหน้านี้ น.ส.จัสมิน ถูกจับกุมดำเนินคดีไปแล้วตั้งแต่ต้นปี 2561 กระทั่งเจ้าหน้าที่สามารถติดตามจับกุมนายศิริศักดิ์ หลังจากหลบหนีมานานกว่า 8 ปี
สอบสวน ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ป. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป