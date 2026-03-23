รวบหนุ่มพม่าฉกกระเป๋านักท่องเที่ยวสาวเวียดนาม ในห้างกลางกรุง

ตำรวจ สน.ปทุมวันจับหนุ่มชาวเมียนมา ขโมยกระเป๋านักท่องเที่ยวสาวชาวเวียดนาม ขณะเดินซื้อสินค้าในห้างกลางกรุง
วันนี้ (23 มี.ค.) พ.ต.อ.ศิริชาติ จันทร์พรมมา ผกก.สน.ปทุมวัน สั่งการให้ตำรวจฝ่ายสืบสวน สน.ปทุมวัน จับกุมตัวนายเลน อายุ 31 ปี สัญชาติเมียนมา ในข้อหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืน พร้อมของกลางกระเป๋าเป้สะพายหลังสีดำ 1 ใบ ธนบัตรไทย 9,500 บาท เงินดอลลาร์สหรัฐ และเงินดองเวียดนาม อีกจำนวนหนึ่ง โดยจับกุมได้ที่ซอยน้อมจิตต์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.
สืบเนื่องจากเวลาประมาณ 19.40 น. วันที่ 22 มี.ค.ที่ผ่านมา ขณะที่ผู้เสียหายเป็นหญิงนักท่องเที่ยวชาวเวียดนาม กำลังเดินเลือกซื้อสินค้าอยู่ที่ ชั้น G ห้างสรรพสินค้าชื่อดังแห่งหนึ่ง ได้ถูกคนร้ายขโมยกระเป๋าเป้สะพายไป จึงเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ปทุมวัน ต่อมาฝ่ายสืบสวนได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจนพบรูปพรรณคนร้าย จึงได้ทำการสืบสวนขยายผลจนทราบว่าคนร้ายพักอาศัยอยู่ในซอยดังกล่าว จึงนำกำลังเข้าจับกุม
จากการสอบสวนนายเลน ยอมรับสารภาพว่า เป็นผู้ก่อเหตุจริง และได้นำเจ้าหน้าที่เข้าตรวจยึดทรัพย์สินที่ขโมยมาได้ภายในห้องพัก ก่อนส่งตัวให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อ