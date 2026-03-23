"โอ๊ค-ภรรยา" เยี่ยม "พ่อแม้ว" นับวันรอสู่อิสรภาพ ปัดตอบปมคน พท.ฉุนสาย "อุ๊งอิ๊งค์" นั่ง รมต.

MGR Online - "โอ๊ค-พานทองแท้" ควงภรรยา ตัวแทนครอบครัวเยี่ยม "ทักษิณ" สุขภาพยังแข็งแรง คุยแต่เรื่องครอบครัว ไม่มีการเมือง ห่วงสถานการณ์พลังงาน-น้ำมัน
วันนี้ (23 มี.ค.) เวลา 10.50 น. บริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพานทองแท้ ชินวัตร หรือ "โอ๊ค" พร้อม น.ส.ณัฐฐิญา ปวงคำ หรือ "ติ๊ก" ภรรยา เป็นตัวแทนครอบครัวเข้าเยี่ยม นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีกลุ่มคนเสื้อแดงมารอให้กำลังใจตามปกติ และถือเป็นการเยี่ยมครั้งที่ 50 นับตั้งแต่ถูกคุมขังเมื่อวันที่ 9 ก.ย.68 นอกจากนึ้ยังมี นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความ ร่วมเข้าเยี่ยมด้วย
ต่อมา เวลา 11.30 น. ภายหลังการเข้าเยี่ยม นายพานทองแท้ ออกมาเปิดเผยว่า วันนี้พูดคุยกับคุณพ่อเป็นไปด้วยดี และคุณพ่อยังคงสุขภาพแข็งแรงดี และตนมองว่าเรายังเหลือเวลาอีกตั้ง 49 วันที่คุณพ่อจะได้รับอิสรภาพ เราก็นับถอยกันอยู่ และยอมรับว่าตื่นเต้น อยากให้ถึงเร็วๆ
เมื่อถามว่าตอนนี้มีกระแสข่าวว่า สส.พรรคเพื่อไทย บางส่วนไม่พอใจที่นายน้อยหญิงจัดตั้งรัฐมนตรีโดยเอาคนใกล้ชิด น.ส.แพทองธาร ระบุว่า ตนยังไม่ได้พูดคุยเรื่องนี้กันเลย และการคุยกับคุณพ่อเมื่อสักครู่นี้ ก็ไม่ได้คุยเรื่องการเมืองกันเลย คุยแต่เรื่องหลานและสุขภาพทั่วไป อย่างไรก็ดี เรื่องสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้ ทั้งเรื่องภาวะพลังงานและน้ำมัน คุณพ่อก็ห่วงอยู่แล้ว แต่เราเเค่ไม่ได้ลงรายละเอียด เพราะนานๆ เจอกันทีก็คุยแต่เรื่องหลานมากกว่า
อนึ่ง ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า ในการพิจารณาโครงการพักการลงโทษกรณีทั่วไปสำหรับผู้ต้องขังเด็ดขาด เรือนจำกลางคลองเปรม เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู้ต้องขังที่ผ่านเกณฑ์เข้าข่ายได้รับการพิจารณาพักโทษ เพื่อจะได้จัดส่งรายชื่อเสนอไปยังคณะกรรมการระดับชั้นกรมราชทัณฑ์ และคณะกรรมการระดับชั้นกระทรวงยุติธรรม เบื้องต้นมีจำนวนรายชื่อผู้ต้องขังเด็ดขาดเรือนจำกลางคลองเปรมที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายได้รับการพิจารณาพักโทษในรอบนี้มีจำนวนประมาณ 500 ราย และใน 1 ในนั้น คือ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่จะได้รับการพักโทษปล่อยตัวคุมประพฤติในวันที่ 11 พ.ค.69 ขณะที่เจ้าหน้าที่คุมประพฤติและเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ อยู่ระหว่างการสืบเสาะสถานที่พักโทษ ผู้อุปการะการพักโทษ ความเสี่ยงในการกระทำผิดซ้ำ ความเป็นอยู่ ความปลอดภัยของสถานที่และชุมชนโดยรอบ ขณะนี้จึงเป็นการนับเวลาถอยหลังเพียง 49 วัน ที่นายทักษิณ ชินวัตร จะได้รับอิสรภาพอีกครั้ง