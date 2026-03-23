ตำรวจเปิดทาง นำส่ง ‘หัวใจดวงที่ 163’ ถึงศิริราช ภายใน 50 นาที ช่วยชีวิตผู้ป่วยทันเวลา

ภารกิจต่อลมหายใจ! ตำรวจทางหลวง ร่วมกับตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ นำส่งอวัยวะหัวใจดวงที่ 163 จากโรงพยาบาลบ้านโป่ง ถึง โรงพยาบาลศิริราช อย่างปลอดภัยภายใน 50 นาที
วันนี้ (23 มี.ค.) พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า เมื่อช่วงเย็นวานนี้ ตำรวจทางหลวงหนองดินแดง และตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร ปฏิบัติภารกิจสำคัญระดับวินาทีชีวิต ในการนำส่งอวัยวะหัวใจ ดวงที่ 163 และอวัยวะอีก 4 ส่วนเพื่อผู้ป่วย 4 ราย จากโรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เพื่อนำไปปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร
โดยเวลา 16.45 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยบริการตำรวจทางหลวงหนองดินแดง ได้อำนวยความสะดวกนำทางรถส่งอวัยวะหัวใจ จากโรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ก่อนประสานตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ รับช่วงนำทางต่อในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครจนถึงที่หมาย โดยมีรถตำรวจทางหลวงทำหน้าที่ปิดท้าย ทันทีที่ได้รับแจ้ง ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.ดำรงศักดิ์ สว่างงาม ผู้บังคับการตำรวจจราจร ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริเตรียมพร้อมและเข้าสนับสนุนภารกิจในทันที โดยได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วรอรับนำทางบริเวณศาลายา ถนนบรมราชชนนี ทางคู่ขนาน จากนั้นได้อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและเปิดเส้นทางอย่างเร่งด่วน โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่การทางพิเศษ ตำรวจจราจรในพื้นที่ และพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนที่พร้อมใจกันหลีกทางให้
พล.ต.ท.นิธิธร จินตกานนท์ ผู้บัญชาการศึกษา ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานเสริมสร้างภาพลักษณ์ตำรวจจราจร ศจร.ตร. กล่าวว่า ญาติของผู้ป่วยที่รออยู่โรงพยาบาลศิริราชได้เข้ามาขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ช่วยนำอวัยวะมาส่งให้ที่โรงพยาบาลศิริราช ด้วยความมุ่งมั่นและการประสานงานที่ยอดเยี่ยม ภารกิจครั้งนี้จึงประสบความสำเร็จลุล่วง โดยใช้เวลาเดินทางจากโรงพยาบาลบ้านโป่งถึงโรงพยาบาลศิริราช ระยะทาง 76 กิโลเมตร เพียง 50 นาทีเท่านั้น จากปกติใช้เวลาเดินทางประมาณ 90 นาที เนื่องจากรถมีปริมาณมาก โดยเฉพาะในวันอาทิตย์ช่วงเย็นปริมาณรถที่ใช้เส้นทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อมาเตรียมตัวทำงานในวันจันทร์ตามปกติ ยิ่งมีปริมาณหนาแน่นขึ้น อาจจะต้องใช้เวลาเดินทางถึง 2 ชั่วโมง ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านที่หลบทางให้หัวใจดวงนี้ สามารถถึงที่หมายได้อย่างรวดเร็ว
การปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจทางหลวงและตำรวจจราจรทุกหน่วย นับเป็นการทำหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ที่พร้อมดูแลและช่วยเหลือประชาชนในทุกวิกฤตอย่างแท้จริง แม้วันอาทิตย์จะเป็นวันหยุดของทุกคน แต่ภารกิจช่วยเหลือประชาชนของตำรวจนั้นไม่มีวันหยุด ตำรวจพร้อมช่วยเหลือดูแลตลอด 24 ชั่วโมง