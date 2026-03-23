ตำรวจเปิดทาง นำส่ง ‘หัวใจดวงที่ 163’ ถึงศิริราช ภายใน 50 นาที ช่วยชีวิตผู้ป่วยทันเวลา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



ภารกิจต่อลมหายใจ! ตำรวจทางหลวง ร่วมกับตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ นำส่งอวัยวะหัวใจดวงที่ 163 จากโรงพยาบาลบ้านโป่ง ถึง โรงพยาบาลศิริราช อย่างปลอดภัยภายใน 50 นาที

วันนี้ (23 มี.ค.) พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า เมื่อช่วงเย็นวานนี้ ตำรวจทางหลวงหนองดินแดง และตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร ปฏิบัติภารกิจสำคัญระดับวินาทีชีวิต ในการนำส่งอวัยวะหัวใจ ดวงที่ 163 และอวัยวะอีก 4 ส่วนเพื่อผู้ป่วย 4 ราย จากโรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เพื่อนำไปปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร


โดยเวลา 16.45 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยบริการตำรวจทางหลวงหนองดินแดง ได้อำนวยความสะดวกนำทางรถส่งอวัยวะหัวใจ จากโรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ก่อนประสานตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ รับช่วงนำทางต่อในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครจนถึงที่หมาย โดยมีรถตำรวจทางหลวงทำหน้าที่ปิดท้าย ทันทีที่ได้รับแจ้ง ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.ดำรงศักดิ์ สว่างงาม ผู้บังคับการตำรวจจราจร ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริเตรียมพร้อมและเข้าสนับสนุนภารกิจในทันที โดยได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วรอรับนำทางบริเวณศาลายา ถนนบรมราชชนนี ทางคู่ขนาน จากนั้นได้อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและเปิดเส้นทางอย่างเร่งด่วน โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่การทางพิเศษ ตำรวจจราจรในพื้นที่ และพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนที่พร้อมใจกันหลีกทางให้


พล.ต.ท.นิธิธร จินตกานนท์ ผู้บัญชาการศึกษา ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานเสริมสร้างภาพลักษณ์ตำรวจจราจร ศจร.ตร. กล่าวว่า ญาติของผู้ป่วยที่รออยู่โรงพยาบาลศิริราชได้เข้ามาขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ช่วยนำอวัยวะมาส่งให้ที่โรงพยาบาลศิริราช ด้วยความมุ่งมั่นและการประสานงานที่ยอดเยี่ยม ภารกิจครั้งนี้จึงประสบความสำเร็จลุล่วง โดยใช้เวลาเดินทางจากโรงพยาบาลบ้านโป่งถึงโรงพยาบาลศิริราช ระยะทาง 76 กิโลเมตร เพียง 50 นาทีเท่านั้น จากปกติใช้เวลาเดินทางประมาณ 90 นาที เนื่องจากรถมีปริมาณมาก โดยเฉพาะในวันอาทิตย์ช่วงเย็นปริมาณรถที่ใช้เส้นทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อมาเตรียมตัวทำงานในวันจันทร์ตามปกติ ยิ่งมีปริมาณหนาแน่นขึ้น อาจจะต้องใช้เวลาเดินทางถึง 2 ชั่วโมง ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านที่หลบทางให้หัวใจดวงนี้ สามารถถึงที่หมายได้อย่างรวดเร็ว


การปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจทางหลวงและตำรวจจราจรทุกหน่วย นับเป็นการทำหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ที่พร้อมดูแลและช่วยเหลือประชาชนในทุกวิกฤตอย่างแท้จริง แม้วันอาทิตย์จะเป็นวันหยุดของทุกคน แต่ภารกิจช่วยเหลือประชาชนของตำรวจนั้นไม่มีวันหยุด ตำรวจพร้อมช่วยเหลือดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
