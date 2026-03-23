ออกหมายเรียกเจ้าของ "คลังน้ำมันอ่างทอง" แสดงใบกำกับการขนส่ง-ชี้แจงแหล่งที่มา

รอง ผบช.ก. เผยออกหมายเรียกเจ้าของ "คลังน้ำมันอ่างทอง" นำใบกำกับการขนส่งมาแสดง - ตรวจสอบแหล่งที่มา ลั่นหากไม่มาชี้แจงเจอดำเนินคดีตามกฎหมายแน่
วันนี้ (23 มี.ค.) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) พล.ต.ต.โสภณ สารพัฒน์ รอง ผบช.ก. เปิดเผยความคืบหน้ากรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปคบ. ร่วมกับพาณิชย์จังหวัด และพลังงานจังหวัด เข้าตรวจสอบคลังน้ำมันแห่งหนึ่งในพื้นที่ จ.อ่างทอง โดยระบุว่า ขณะนี้ยังไม่พบเอกสารสำคัญคือ “ใบกำกับการขนส่งน้ำมัน” ซึ่งในวันเข้าตรวจค้น ผู้ประกอบการไม่สามารถนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้ อ้างเพียงว่าเป็นน้ำมันที่รับซื้อมาในราคาหนึ่งเท่านั้น
พล.ต.ต.โสภณ กล่าวต่อว่า ทราบอีกว่าช่วงบ่ายวันนี้ พนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกผู้ประกอบการคลังน้ำมันดังกล่าว เพื่อให้นำใบกำกับการขนส่งมาแสดง และตรวจสอบที่มาของน้ำมันว่าเป็นของแหล่งใด และอยู่ในล็อตใด หากไม่สามารถนำมาแสดงได้ อาจเข้าข่ายความผิดตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ได้เก็บตัวอย่างน้ำมันเชื้อเพลิงส่งตรวจสอบคุณภาพ ว่าตรงตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ หากผลตรวจพบว่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติม พร้อมขยายผลสืบสวนหาที่มาอย่างละเอียด
รอง ผบช.ก.กล่าวด้วยว่า ส่วนประเด็นความผิดอื่น ๆ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอความชัดเจนจากกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงพลังงาน ซึ่งจะเข้ามาให้ข้อมูลกับตำรวจ บก.ปคบ. เพื่อพิจารณาว่าเข้าข่ายกักตุนสินค้า หรือค้ากำไรเกินควรหรือไม่ ทั้งนี้ รัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้กำชับให้ทุกหน่วยงาน ทั้งตำรวจทางหลวง ตำรวจน้ำ และตำรวจท้องที่ เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบ โดยเฉพาะสถานที่ที่อาจมีการเอาเปรียบประชาชนในช่วงสถานการณ์ปัจจุบันด้วย
ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีมีเบาะแสว่า น้ำมันล็อตดังกล่าวมีปลายทางอยู่ที่กรุงเทพฯ แต่กลับไปตกค้างอยู่ในคลังพื้นที่ จ.อ่างทอง พล.ต.ต.โสภณ ระบุว่า จำเป็นต้องตรวจสอบจากใบกำกับการขนส่งเป็นหลัก และเมื่อตรวจสอบเอกสารแล้ว จะต้องนำไปเทียบกับต้นทางว่าข้อมูลตรงกันหรือไม่ จึงต้องใช้เวลาในการตรวจสอบอย่างรอบคอบ สำหรับประเด็นการลักลอบนำน้ำมันออกจากระบบ หรือขบวนการน้ำมันเถื่อนนั้น เบื้องต้นยังไม่พบความผิดปกติ แต่เจ้าหน้าที่มีฐานข้อมูลเดิมจากตำรวจทางหลวงและตำรวจน้ำ จึงอยู่ระหว่างการตรวจสอบเชิงลึกควบคู่กันไป หากพบความผิดไม่ว่าจะเป็นกรณีปัจจุบันหรือย้อนหลัง จะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาอีกด้วย
ทั้งนี้มีรายงานว่า ผู้ประกอบการคลังน้ำมันรายดังกล่าว เตรียมเข้าพบพนักงานสอบสวนในช่วงบ่ายวันนี้ ขณะที่ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พนักงานสอบสวน กก.2 บก.ปคบ. ได้ออกหมายเรียกให้เข้าชี้แจง พร้อมนำเอกสารหลักฐาน โดยเฉพาะใบกำกับการขนส่งน้ำมันมาส่งมอบด้วย อย่างไรก็ตามคดีดังกล่าวนั้นยังอยู่ระหว่างการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน โดยหมายเรียกที่ออกไปเป็นเพียงการเชิญตัวมาให้ปากคำ ยังไม่ใช่การแจ้งข้อกล่าวหา และยังไม่มีการดำเนินคดีใด ๆ ในขณะนี้ เจ้าหน้าที่ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย หากผู้ประกอบการไม่เข้าพบตามนัดโดยไม่มีเหตุอันควร จะดำเนินการออกหมายเรียกครั้งที่ 2 ตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป