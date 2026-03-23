รวบ ร.ต.ต.กำมะลอ ขับรถตู้กร่างโชว์ปืนขู่ชาวบ้าน พบเคยติดคุกคดีอ้างกองปราบรีดไถชาวจีน

ตำรวจทางหลวงรวบ ร.ต.ต.กำมะลอ ขับรถตู้กร่างโชว์ปืนข่มขู่ผู้ใช้รถรายอื่น ยึดบัตรข้าราชการตำรวจปลอม-ยาไอซ์ทะเบียนปลอม- โดรน-วิทยุ - เสื้อเกราะ เผยเคยติดคุกคดีอ้างกองปราบรีดไถชาวจีน 2 หมื่นบาท
วันนี้ ( 23 มี.ค.) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) เมื่อเวลา 10.00 น. พล.ต.ต.โสภณ สารพัฒน์ รอง ผบช.ก. พร้อมด้วย พล.ต.ต.พรศักดิ์ เลารุจิลาลัย ผบก.ทล. พ.ต.อ.ภคพล สุชล ผกก.2 บก.ทล. และ พ.ต.ท.ณัฐพงศ์ อำไพจิตร์ สวญ.ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. ร่วมกันแถลงผลจับกุม นายประกายเพ็ชร (สงวนนามสกุล) อายุ 51 ปี และนายอุทัย (สงวนนามสกุล) อายุ 43 ปี ข้อหา "มีและใช้เอกสารราชการปลอม, สวมทะเบียนรถ, ใช้บัตรข้าราชการตำรวจปลอม, มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต, พาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต, มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครอง, ครอบครองยุทธภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญาต และมีเครื่องวิทยุคมนาคม (โดรน) โดยไม่ได้รับอนุญาต" ได้ที่หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงมหาชัย ถนนพระราม 2 อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
พล.ต.ต.โสภณ เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 19 มี.ค.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้รับการประสานจากศูนย์วิทยุ 191 ตำรวจภูธรสมุทรสงคราม ให้ช่วยสกัดจับรถตู้โตโยต้า สีขาว ทะเบียน ฮอ 2167 กทม. ที่ใช้อาวุธปืนข่มขู่ผู้ใช้รถรายอื่น บริเวณด่านชั่งพระราม 2 กม.53 ขาเข้ากรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่จึงวางกำลังตามจุดสำคัญ ก่อนพบรถต้องสงสัยและเรียกตรวจสอบ โดยมีนายประกายเพ็ชร เป็นคนขับ พร้อมแสดงบัตรข้าราชการตำรวจปลอม ระบุชื่อ “ร.ต.ต.สมบูรณ์ รุ่งโรจน์” ตำแหน่ง รอง สว.กก. 1 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 2 เพื่อหลอกเจ้าหน้าที่ แต่เมื่อตรวจสอบในระบบพบว่าเป็นบัตรปลอม จึงควบคุมตัวพร้อมผู้โดยสารอีก 1 ราย
ด้าน พล.ต.ต.พรศักดิ์ ระบุว่า จากการตรวจค้นภายในรถ พบอาวุธปืน Sig Sauer P365 ขนาด 9 มม. พร้อมกระสุน รวมถึงปืนแบลงค์กันอีก 1 กระบอก นอกจากนี้ยังพบแผ่นป้ายทะเบียนปลอมหลายรายการ ตรวจสอบพบมีทั้งป้ายปลอมและป้ายที่ถูกระงับการใช้งาน ซึ่งเชื่อว่าใช้สับเปลี่ยนเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับว่า สั่งทำป้ายทะเบียนปลอมผ่านคนรู้จัก ราคาคู่ละ 4,000 บาท เพื่อนำมาใช้กับรถในการก่อเหตุ
ขณะที่ พ.ต.อ.ภคพล กล่าวว่า นอกจากนี้ยังพบอุปกรณ์สวมรอยเจ้าหน้าที่จำนวนมาก มีทั้งโดรน DJI Mini 4 Pro วิทยุสื่อสารแบบใส่ซิม 8 เครื่อง เสื้อเกราะกันกระสุน เสื้อหน่วยงานตำรวจหลายสังกัด ป้ายห้อยคอสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมถึงยาไอซ์ 1 ถุงเล็ก
พ.ต.อ.ภคพล กล่าวต่อว่าจากการตรวจสอบประวัติ พบว่า เมื่อปี 2563 นายประกายเพ็ชร นั้นเคยก่อเหตุอ้างตัวเป็นตำรวจกองปราบปราม ไปข่มขู่นักธุรกิจชาวจีน เรียกเงิน 20,000 บาท แลกกับการไม่ดำเนินคดี แต่ถูกตำรวจซ้อนแผนเข้าจับกุมตัวได้ก่อน หลังจากนั้นก็ถูกจำคุกอยู่ 3 ปี เพิ่งพ้นโทษออกมาเมื่อปี 2565 ก็กลับมาก่อเหตุซ้ำอีก ขณะที่นายอุทัย มีประวัติคดีอาวุธและยาเสพติดหลายครั้ง เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นขบวนการสวมรอยเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อก่อเหตุหลอกลวงและข่มขู่ประชาชน โดยไม่เกรงกลัวกฎหมาย จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองสมุทรสาคร ดำเนินคดี พร้อมขยายผลเครือข่ายต่อไป