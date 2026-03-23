แฟนใหม่วิวาทปมหึงหวงสาว ฟันมือขาด-แทงคอแฟนเก่าดับ ตร.เร่งล่าตัว

คนร้ายใช้มีดฟันมือขาด-ไขควงแทงคอชายเสียชีวิต พบคนก่อเหตุเป็นแฟนใหม่ หลังมีปากเสียงวิวาทเรื่องหึงหวงฝ่ายหญิงมานาน ตำรวจเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดี
วันนี้ (23 มี.ค.) ร.ต.ท.ปฏิพล ท้าวแก่นจันทร์ รองสารวัตร (สอบสวน) สน.พระโขนง เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 22.00 น.ของวันที่ 22 มี.ค.ที่ผ่านมา ได้รับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกาย บริเวณหน้าบ้านหลังหนึ่ง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร จึงรุดปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บสาหัสชื่อ นายสุชาติ (สงวนนามสกุล) มีบาดแผลถูกไขควงแทงบริเวณลำคอและข้อมือขวาถูกมีดพร้าฟันจนขาด นอนหมดสติ เจ้าหน้าที่พยายามปั๊มหัวใจให้การช่วยเหลือ แต่ไม่เป็นผล ผู้บาดเจ็บเสียชีวิตในเวลาต่อมา
จากการสอบถาม น.ส.ศิริลักษณ์ (ขอสงวนนามสกุล) กล่าวว่า ผู้ตายเป็นแฟนเก่า ส่วนผู้ก่อเหตุเป็นแฟนใหม่ ชื่อ นายยาฟัด (ขอสงวนนามสกุล) ก่อนเกิดเหตุมีปัญหาทะเลาะวิวาทกันเป็นเวลานาน เกี่ยวกับเรื่องหึงหวงฝ่ายหญิง หลังก่อเหตุเสร็จได้ถืออาวุธมีดยาวหลบหนีไป
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างเร่งติดตามผู้ก่อเหตุคนดังกล่าวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย ส่วนผู้เสียชีวิตให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูนำส่งชันสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และติดต่อญาติให้มารับผู้เสียชีวิตไปบำเพ็ญกุศลตามพิธีทางศาสนา