ป.ป.ส. คิกออฟบิ๊กอีเวนต์ ดึงพลังมวลชนร่วมแจ้งเบาะแสยาเสพติด พร้อมเปิดตัวซีรีส์ฟอร์มยักษ์ ONCB Mission “ปฏิบัติการ IN SEA บุกเกาะนรก”

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2569 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) กระทรวงยุติธรรม จัดงานอีเวนต์ใหญ่แห่งปี “ONCB Mission : 1386 ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติด” ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต มุ่งสร้างการรับรู้และปลุกพลังประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมเปิดตัวภาพยนตร์ซีรีส์ที่สะท้อนการทำงานจริงของเจ้าหน้าที่ “ONCB Mission ซีซัน 2 : ปฏิบัติการ IN SEA บุกเกาะนรก” เพื่อถ่ายทอดภารกิจกวาดล้างขบวนการค้ายาเสพติดที่ดุเดือดและท้าทาย
สำนักงาน ป.ป.ส. ได้เน้นย้ำถึงนโยบายสำคัญของ พันตำรวจตรี สุริยา สิงหกมล เลขาธิการ ป.ป.ส. ที่มุ่งขับเคลื่อนปฏิบัติการลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติด เพื่อลดความเดือดร้อนและคืนความเชื่อมั่นให้กับประชาชนตามมาตรการเชิงรุกแบบครบวงจร โดยยกระดับสายด่วนให้เป็น “1386 ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติด” เพื่อเป็นช่องทางหลักที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างปลอดภัย ควบคู่ไปกับการปราบปรามและตัดวงจรการเงินนักค้ายาเสพติด การจัดการผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา และการเสริมสร้างพลังชุมชนผ่านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อสร้างระบบเฝ้าระวังที่ยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้เป็นรูปธรรม สำนักงาน ป.ป.ส. จึงจัดกิจกรรมแบบ "เคลื่อนที่เข้าหาประชาชน" เน้นให้ประชาชนเข้าถึงบริการและข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้น และกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วม ทั้งการเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแส รวมถึงเปิดพื้นที่ให้ประชาชนสามารถเดินเข้ามาขอคำปรึกษาปัญหาเรื่องยาเสพติดได้อย่างสบายใจและปลอดภัย
ไฮไลต์สำคัญของงานคือการเปิดตัวซีรีส์ “ปฏิบัติการ IN SEA บุกเกาะนรก” เพื่อถ่ายทอดภารกิจกวาดล้างขบวนการค้ายาเสพติดที่ดุเดือดและท้าทาย พร้อมเวทีเสวนา “IN SEA Exclusive Talk : เจาะลึกภารกิจลับ บุกเกาะนรก” ดึงทีมนักแสดงนำประชันบทบาท นำโดย ท็อป จรณ ที่มาถ่ายทอดเบื้องหลังฉากแอ็กชันและความเสียสละของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจริง และ แก๊งผ่าม รับบทขบวนการค้ายาที่มาเตือนภัยกลโกง “อย่ารับฝากของจากคนแปลกหน้า” เพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ายาเสพติด
สำหรับกิจกรรมภายในงานซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2569 สำนักงาน ป.ป.ส. ได้เนรมิตพื้นที่เป็นฐานปฏิบัติการเรียนรู้ 4 โซนหลัก ได้แก่ บูท 1386 ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติด กับภารกิจ “เจอ จำ แจ้ง” ฝึกทักษะสังเกตพฤติกรรมผู้ต้องสงสัย เพื่อเป็นข้อมูลในการแจ้งเบาะแสยาเสพติด, บูท MISSION BOX ล่าพิรุธ หยุดวงจรยา เกมค้นหาและแยกประเภทยาเสพติด, บูท Safe Zone พื้นที่ปลอดภัยสำหรับแจ้งเบาะแสแบบลับเฉพาะ พร้อมรับปรึกษาปัญหายาเสพติด และ บูท Consultation Corner By สบยช. จุดให้คำปรึกษาด้านการบำบัดรักษาโดยผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)
พร้อมจัดเต็มความบันเทิงตลอด 2 วัน ด้วยมินิคอนเสิร์ตจาก ขิม เบญญา (ศิลปินดีเด่นด้านการป้องกันยาเสพติด ประจำปี 2567), ดอกแค ท็อปไลน์, วีเจเต้ วัชสัณห์ และการแสดงจากทีมสร้างการรับรู้ ป.ป.ส. “Mission Band” รวมถึงกิจกรรมเกมบนเวทีแจกของรางวัล สลับกับการเปิดให้ประชาชนรับชมซีรีส์ ONCB Mission ซีซัน 2 แบบเต็มเรื่อง นอกจากนี้ ในวันที่ 22 มีนาคม 2569 ยังมีกิจกรรมไฮไลต์อย่าง Influencer Insight โดย ดร.ตฤณห์ โพธิ์รักษา นักอาชญาวิทยา ที่จะมาเจาะลึกผลกระทบของยาเสพติดที่ทำลายสมองส่วนหน้าอย่างถาวร พร้อมมอบคาถาป้องกันตัว “เอ๊ะ! ไว้ก่อน”
สำหรับประชาชนที่สนใจ สามารถร่วมรับชมซีรีส์ “ONCB Mission ซีซัน 2 : ปฏิบัติการ IN SEA” ได้แล้ววันนี้ ทางช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักงาน ป.ป.ส. (Facebook, YouTube, TikTok, Instagram) และหากพบเห็นเบาะแสยาเสพติด สามารถแจ้งได้ทันทีที่ สายด่วน ป.ป.ส. 1386 ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติด ตลอด 24 ชั่วโมง