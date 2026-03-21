รอง ผบ.ตร.สุ่มตรวจปั๊มน้ำมัน กำชับตรวจเข้มทั่วประเทศ สกัดกักตุน-โก่งราคา

"พล.ต.อ.ธัชชัย" ลงพื้นที่นนทบุรีสุ่มตรวจปั๊มน้ำมัน สั่งทั่วประเทศตรวจเข้มทุกวัน ป้องกันการกักตุน โก่งราคา
วันนี้ (21 มี.ค.) เมื่อเวลา 17.00 น. พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รอง ผบ.ตร. ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ผอ.ศปนม.ตร.) ออกตรวจสถานีบริการน้ำมัน เพื่อป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการกักตุนและโก่งราคาน้ำมัน โดยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยมี พล.ต.ต.สถาพร เอมโอษฐ์ รอง จตร.ช่วย ภ.1/ผอ.ศปนม.ภ.1 นำเจ้าหน้าที่ตำรวจ ศปนม.ตร. และ ศปนม.ภ.1 ร่วมกับฝ่ายปกครอง นำโดยรักษาราชการแทนนายอำเภอปากเกร็ด ร่วมตรวจสอบ
พล.ต.อ.ธัชชัย กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจาก ผบ.ตร. ให้ออกมาตรการในการตรวจปั๊มน้ำมันทั่วประเทศที่มีการปิด ไม่ว่าจะปิดทั้งหมดหรือปิดบางเวลา หรือปั๊มที่แจ้งว่าน้ำมันหมด ตามนโยบายนายกรัฐมนตรีที่สั่งการให้ตำรวจและฝ่ายปกครองร่วมตรวจสอบว่ามีการกักตุนน้ำมันหรือไม่
วันนี้จึงร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอปากเกร็ด มาสุ่มตรวจปั๊มน้ำมันในพื้นที่ พบว่ามีใบจดทะเบียนถูกต้อง ครบถ้วน จากการตรวจสอบปริมาณน้ำมันพบว่าน้ำมันดีเซลหมด เนื่องจากประชาชนมาใช้บริการมากขึ้น ความต้องการมากขึ้น ส่วนน้ำมันเบนซินยังคงเพียงพอ ไม่มีผลกระทบ ส่วนการตรวจคุณภาพน้ำมัน พบว่ามีคุณภาพ ไม่มีสารปลอมปน
พล.ต.อ.ธัชชัย ย้ำว่า ได้สั่งการกำชับให้เจ้าหน้าที่ ศปนม.ทุกระดับ ร่วมกับฝ่ายปกครองทุกพื้นที่ ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ โดยเฉพาะปั๊มน้ำมันที่มีการปิดให้บริการ เพื่อป้องกันปัญหาการกักตุนน้ำมันและการโก่งราคา ไม่ให้มีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน โดยให้ตรวจสอบและรายงานผลการปฏิบัติในทุกวันอย่างต่อเนื่อง หากพบมีการกระทำความผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายโดยเด็ดขาด
ทั้งนี้ หากประชาชนพบเบาะแสการส่งออกน้ำมัน การกักตุนน้ำมัน หรือการโก่งราคาน้ำมัน แจ้งได้ทันทีทางสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง