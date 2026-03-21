ตร.บุกล็อกตัวคนขับหกล้อชนตร.เสียชีวิตคาบ้านพักเจ้าตัววิ่งหนีตะโกนลั่น ผมไม่ผิด

เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 21 มีนาคม 2569 พ.ต.ท.ธวัชชัย รัตนพาหุ รอง ผกก.สส. สภ.ธัญบุรี พร้อมชุดสืบสวนร่วมกันจับกุม นายสุพจน์ หรือเล็ก ไชโย อายุ 29 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดธัญบุรี ในข้อหาฆ่าเจ้าพนักงานและพยายามฆ่าเจ้าพนักงานฯ โดยจับกุมได้ที่บ้านพักคนงาน ม.15 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
ในขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังอ่านหมายจับ นายสุพจน์ได้แสดงพฤติกรรมขัดขวางโดยการพยายามวิ่งหนี ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องรีบเข้าล็อกตัวและใส่กุญแจมือทันที โดยระหว่างถูกควบคุมตัวผู้ต้องหายังคงตะโกนยืนยันความบริสุทธิ์ว่าตนเองไม่ผิด เนื่องจากมองว่าจุดที่เกิดเหตุไม่ใช่การตั้งด่านที่ถูกต้องตามระเบียบ จนเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันหามตัวยกขึ้นรถกระบะเพื่อนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.ลำลูกกา
นายสุพจน์ให้การรับสารภาพว่าเป็นคนขับรถในวันเกิดเหตุจริง โดยอ้างว่าขณะกำลังกลับบริษัทเห็นด่านตรวจแล้วรู้สึกไม่ปลอดภัยเพราะไม่มีป้ายบอกชัดเจน จึงตัดสินใจขับหนีเพื่อมุ่งหน้ากลับโรงงาน จังหวะนั้นผมเหยียบเบรกจนตูดรถปัดไปเอง พอกดเบรกหน้ารถก็สะบัด ผมไม่รู้เลยว่าตำรวจเขาขับตามมาตอนไหน และเขาพยายามขับไม่ให้ผมเห็นด้วยซ้ำ
ด้าน พล.ต.ต.พีรพล โชติกเสถียร ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้แจ้งข้อหาหนัก 4 ข้อหา คือ ฆ่าเจ้าพนักงานและพยายามฆ่าเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ ต่อสู้และขัดขวางเจ้าพนักงานโดยใช้กำลังประทุษร้าย ทำให้เสียทรัพย์ สำหรับร่างของ ส.ต.ท.ชัยวัฒน์ กองอุดม ตำรวจผู้เสียชีวิต หลังจากชันสูตรเสร็จสิ้นจะนำไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดเขียนเขต จ.ปทุมธานี เป็นเวลา 1 คืน ก่อนจะเคลื่อนร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิด ณ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ต่อไป