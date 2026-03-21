“เสธ.ทบ.” ลงพื้นที่ผามออีแดง ตรวจภูมิประเทศ สถาปนาเสริมความมั่นคงชายแดนพระวิหารอา

เมื่อวันที่ 21 มี.ค.2569 พล.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบก และเ/สนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก (ศปก.ทบ.) ลงพื้นที่ตรวจสภาพภูมิประเทศบริเวณผามออีแดง เพื่อเตรียมความพร้อมในการสถาปนาความมั่นคงตามแนวชายแดนพื้นที่พระวิหาร
ในการนี้ พล.อ.ชัยพฤกษ์ ได้กล่าวขอบคุณและให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ โดยเป็นไปตามนโยบายของ ผู้บัญชาการทหารบก และผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ที่มอบหมายให้เสนาธิการทหารบกกำกับดูแลและสนับสนุนหน่วยปฏิบัติราชการสนามอย่างใกล้ชิดในทุกพื้นที่
ทั้งนี้ การลงพื้นที่ดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความพร้อมและประสิทธิภาพในการดูแลความมั่นคงตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่อง