ทำได้ลงคอ พนักงานปั๊มน้ำมันโอดพิษน้ำมันแพงลูกค้าเติมน้ำมัน1พันเชิดหนีพนักงานต้องรับภาระเอง

จากกรณีโลกโชเชียล โพสต์คลิประบุข้อความว่า " สวัสดีค่ะ อยากให้ทุกคนช่วยตามหารถคันนีให้หน่อยนะคะวันนี้เมื่อเวลา15:45รถคันนี้ได้มาเติมน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันซัสโก้ติดกับโรงบาลกรุงไทย รถคันนี้ได้เติมก๊าชโซฮอล์91จำนวนเงิน1000บาทถ้วน ลูกค้าท่านนี้ได้สแกนจ่ายแต่สแกนไม่เข้า ถ้าลูกค้าท่านนี้เห็นหรือมีใครรู้จักโปรดนำเงินมาจ่ายด้วยนะคะตอนนี้เด็กปั๊มเดือดร้อนมากค่ะ ขอบคุณ "
ล่าสุดเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2569 ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่ปั๊มดังกล่าวพบนายพูเวียง สีพงพัน อายุ 36 ปี พนักงานปั้ม เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเวลาประมาณ 13.00 น.มีผู้หญิงลักษณะคล้ายทอมขับรถเก๋งสีขาวยี่ห้อ เอ็มจี ขับเข้ามาที่ปั๊มบอกว่าเติมน้ำมัน เบนซิน 91 จำนวน 500 บาท ตนกำลังหยิบหัวจ่ายมาเติม บอกว่าเพิ่มเป็น 1,000 บาท ยื่นโทรศัพท์ให้สแกนจ่าย หลังสแกนเสร็จ ส่งโทรศัพท์ให้ตนดู เห็นสลิป โอนเงิน ไม่ค่อยชัดด่างๆ เห็นตัวเลขว่า 1,000 บาท ตนไม่ได้สังเกตว่าเป็นใบเสร็จเก่าหรือเปล่ารีบไปดูในระบบปรากฏว่าเงินไม่เข้า ตนรีบวิ่งไปตามแต่ตามไม่ทันคว้ารถจยย.ขับตามไปถึงแยกเมืองทองแต่ไม่พบรถตนไม่แน่ใจว่าจงใจหรือเปล่าลักษณะคนขับเป็นสาวทอมอายุประมาณ 30 กว่า อยากฝากบอกลูกค้าถ้าไม่ได้ตั้งใจหรือสแกนจ่ายเงินไม่ผ่านให้กลับมาจ่าย ตนหาเช้ากินค่ำต้องมารับใช้แทนเงิน1,000 บาทสำหรับตนไม่ใช่น้อยถ้าวันนี้ยังไม่มาจ่ายค่าน้ำมันจะเข้าแจ้งความ ฝากถึงพนักงานเติมน้ำมันปั๊มต่างๆให้ตรวจสอบ สลิปโอนเงินให้ดีตอนนี้น้ำมันแพงและมิจฉาชีพเยอะ เดี๋ยวจะเจอเหตุการณ์เหมือนตนต้องมารับผิดชอบจ่ายเงิน1,000 บาทให้กับปั๊มน้ำมันแทน