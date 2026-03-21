รวบผัว-เมียแอดมินเว็บพนัน พบมีเงินหมุนเวียนเดือนละกว่า 30 ล้าน

ตร.ไซเบอร์บุกรวบ 2 สามี-ภรรยาคาบ้านพัก จ.เชียงราย ทำหน้าที่แอดมินเว็บพนัน พบเงินหมุนเวียนกว่า 30 ล้านบาทต่อเดือน
วันนี้ (21 มี.ค.) พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. พร้อมด้วย พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.กฤตัชญ์ บำรุงรัตนยศ ผบก.สอท.4 สั่งการให้ พ.ต.อ.พุฒิพัฒน์ พนมชัยจิรกุล ผกก.4 บก.สอท.4 พ.ต.ท.ชัยภัทร เชื้อสาย รอง ผกก.4 บก.สอท.4 พ.ต.ต.เพลินพสิษฐ์ พรหมเผ่า สว.กก.4 บก.สอท.4 นำกำลังพร้อมหมายค้นศาลจังหวัดเชียงราย ที่ ค.67/2569 ค้นบ้านเลขที่ 151 หมู่4 บ้านสันธาตุ ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เข้าจับกุมนายทัธนา อายุ 27 ปี ชาว จ.เชียงราย และ น.ส.ณัฐนิชา อายุ 27 ปี ภรรยา ชาว จ.เชียงราย พร้อมตรวจยึดของกลาง ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ 2 ชุด โน๊ตบุ๊ก 3 เครื่อง และโทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง
สืบเนื่องจากตำรวจชุดสืบสวน กก.4 บก.สอท.4 ตรวจพบเว็บไซต์พนันออนไลน์หนึ่ง มียอดสมาชิกกว่า 12,000 ราย เปิดมานานกว่า 5 เดือน มียอดเงินหมุนเวียนเฉลี่ยกว่า 30 ล้านบาทต่อเดือน หรือกว่า 360 ล้านบาทต่อปี ได้ลักลอบเปิดให้บริการเล่นพนันออนไลน์ อาทิ หวย สล๊อต พนันฟุตบอลต่างประเทศ ป๊อกเด้งและพนันอื่นๆอีกหลายชนิด จึงทำการรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายค้นบ้านพักและเข้าจับกุมตัวผู้กระทำผิดทั้งสองราย
จากการสอบสวนนายทัธนา ให้การยอมรับว่าตนได้รับว่าจ้างให้ทำหน้าที่แอดมิน ในการโปรโมตเว็บพนัน โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นส่วนแบ่งจากยอดรายได้ของเว็บ จำนวน 35% ต่อเดือน ต่อเดือน ส่วนภรรยาทำหน้าที่แอดมินคอยตอบคำถามลูกค้า และได้รับค่าตอบแทน 20,000 บาทต่อเดือน
โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีทั้งสองในความผิดฐาน ร่วมกันทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่น หรือเข้าพนันในการเล่นทางออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน