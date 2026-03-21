รวบสองพ่อลูกเมืองสุพรรณฯ ฆ่าอำพรางศพเพื่อนบ้าน ฉุนเบิ้ล จยย.เสียงดัง

กองปราบร่วมกับตำรวจดอนเจดีย์รวบสองพ่อลูกเมืองสุพรรณฯ ฆ่าอำพรางศพเพื่อนบ้าน ฉุนเบิ้ลเครื่องรถ จยย.เสียงดัง
วันนี้ (21 มี.ค.) พล.ต.ต. พัฒนศักดิ์ บุปผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.ธนวัฒน์ หิ้นยกฮิ่น ผกก.5 บก.ป. พ.ต.ท.กิตติบดินทร์ กิมเซียะ สว.กก.5 บก.ป. และ ร.ต.อ.นิติธร ประชันกาญจนา รอง สว.กก.5 บก.ป. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน กก.5 บก.ป. ร่วมกับชุดสืบสวนสภ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี นำกำลังจับกุม นายธนภัทร (สงวนนามสกุล) อายุ 21 ปี ชาว จ.สุพรรณบุรี ตามหมายจับศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ จ.93/2569 ลงวันที่ 19 มี.ค.69 ข้อหา “ร่วมกันฆ่าผู้อื่น , ฝัง ซ่อนเร้น ย้ายหรือทำลายศพ เพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตาย, มีอาวุธปืน และเครื่องกระสุนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้าน ทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร” โดยจับกุมและแจ้งข้อกล่าวหาได้ที่ สภ.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี หลังจากเรียกตัวมาสอบปากคำ ผู้ต้องหาจำนนด้วยหลักฐาน
สืบเนื่องจากกรณี นายนิรุตติ์ ธรรมชัย หรือ ปุ้ย อายุ 41 ปี ได้หายตัวไปจากบ้านพัก พร้อมรถจักรยานยนต์ตั้งแต่วันที่ 13 ก.พ.ที่ผ่านมา ต่อมาเมื่อวันที่ 21 ก.พ. มีผู้พบรถจักรยานยนต์ถูกทิ้งในบ่อน้ำสาธารณะ หมู่ 8 ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี กระทั่งวันที่ 22 ก.พ. นายมณเฑียร อายุ 42 ปี บิดาของนายธนภัทร ผู้ต้องหารายนี้ได้เข้ามอบตัว โดยให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายและนำศพรวมถึงรถจักรยานยนต์ไปทิ้งเพื่ออำพรางคดีเพียงลำพัง สาเหตุเพราะโกรธแค้นที่ผู้ตายเบิ้ลเครื่องรถ จยย.เสียงดัง
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้พบศพของผู้ตายถูกฆ่าทิ้งอำพรางอยู่ในบ่อน้ำอีกแห่งบริเวณหมู่ 1 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี จึงได้มีการดำเนินคดีกับ นายมณเฑียร ตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 9 มี.ค.ที่ผ่านมา ญาติของผู้เสียชีวิตมีความเคลือบแคลงสงสัยในสาเหตุการเสียชีวิต เนื่องจากเชื่อว่าน่าจะมีบุคคลอื่นร่วมก่อเหตุด้วย จึงได้เดินทางมาร้องขอความเป็นธรรมต่อกองปราบปราม เพื่อให้ช่วยสืบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.5 บก.ป. จึงได้ลงพื้นที่สืบสวนร่วมกับทีมสืบสวน สภ.ดอนเจดีย์ โดย พ.ต.ท.กิตติบดินทร์ และ ร.ต.อ.นิติธร หรือสายลับทอน ได้ลงพื้นที่ไปร่วมด้วย
จากการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพียง 9 วัน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบยืนยันว่าในคืนเกิดเหตุ นายธนภัทร ผู้ต้องหาอยู่ในที่เกิดเหตุ และมีพฤติการณ์ร่วมกับ นายมณเฑียร บิดาของตนสังหาร นายนิรุตติ์ และยังช่วยกันนำศพนายนิรุตติ์ และรถจักรยานยนต์ขึ้นท้ายรถยนต์กระบะนำไปทิ้งลงบ่อน้ำเพื่ออำพรางคดี ก่อนที่จะให้ นายมณเฑียร รับผิดเพียงผู้เดียว จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับ และสามารถจับกุมตัว นายธนภัทร ได้ จึงได้นำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ดอนเจดีย์ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป