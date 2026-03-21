ผบ.ตร.สั่งทำทันที 4 เรื่อง ปฏิรูปงานสอบสวน มุ่งความยุติธรรมรวดเร็ว มีประสิทธิภาพทั่วประเทศ

ผบ.ตร.สั่งทำทันที ปฏิรูปงานสอบสวน สั่งการ "พล.ต.อ.นิรันดร" ลุยแผน Quick-Win 4 เรื่อง ปี 69 แจกโน้ตบุ๊ก–เปิด Smart E-Library–เพิ่มงบคดีออนไลน์–คุมงบสอบสวนโปร่งใส ยกระดับสำนวนคดี มุ่งความยุติธรรมรวดเร็ว มีประสิทธิภาพทั่วประเทศ
วันนี้ (21 มี.ค.) พล.ต.อ.นิรันดร เหลื่อมศรี รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รับผิดชอบงานกฎหมายและคดี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารและพัฒนางานสอบสวน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร./ผอ.ศส.ตร.) เปิดเผยความคืบหน้าในขับเคลื่อนพัฒนางานสอบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่ง พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. กำชับให้แก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบงานสอบสวนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างเร่งด่วน โดยล่าสุด ผบ.ตร. อนุมัติโครงการเร่งด่วน (Quick-Win) 4 เรื่อง พร้อมใช้งานในปีงบประมาณ 2569 มีเป้าหมายให้การอำนวยความยุติธรรมมีประสิทธิภาพ คือ 1. จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กให้พนักงานสอบสวนใหม่ ระดับรองสารวัตรที่อบรมพนักงานสอบสวนใหม่ ปี 2569 ไว้ใช้ปฏิบัติงานประจำสถานีตำรวจ, 2.ทำห้องสมุดกฎหมายอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, 3.จัดสรรเงินค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานให้พนักงานสอบสวนเพิ่มเติม โดยเฉพาะคดีออนไลน์ และ 4.พัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดการงบฯด้านการสอบสวน
รอง ผบ.ตร. เปิดเผยด้วยว่า 4 โครงการเร่งด่วนมีรายละเอียดดังนี้
1. ด้านวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน : จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Notebook ให้พนักงานสอบสวนใหม่ ระดับ รอง สว. ไว้ใช้ปฏิบัติงานประจำสถานีตำรวจ 1 คน ต่อ 1 เครื่อง โดยเริ่มจัดหาให้กับพนักงานสอบสวนใหม่ที่ผ่านการอบรมจากสถาบันส่งเสริมงานสอบสวนในปีงบประมาณ 2569
2. ด้านระบบปฏิบัติงาน : จัดทำระบบห้องสมุดกฎหมายอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart E-Library) สำหรับให้พนักงานสอบสวน นิติกร รวมถึงข้าราชการตำรวจใช้สืบค้นเนื้อหากฎหมาย รวมทั้งตำรากฎหมาย งานวิจัย วิทยานิพนธ์ คำพิพากษาศาลฎีกา เพื่อใช้ในการทำสำนวนการสอบสวน หรือทำความเห็นแย้ง เป็นการยกระดับงานวิชาการของตำรวจให้เทียบเท่ากับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมอื่น โดยจะพัฒนาเสริมด้วยระบบ AI ช่วยในการสืบค้นกฎหมาย แนะนำหนังสือ ให้ตำรวจเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
3. ด้านสวัสดิการ : จัดสรรเงินค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานให้พนักงานเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการทำสำนวนคดีออนไลน์ เนื่องจากปัจจุบัน สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับแจ้งความคดีออนไลน์ ผ่านระบบ Thai Police Online (TPO) ปีละประมาณ 380,000 เรื่อง (CASE ID) เฉลี่ยวันละ 1,041 เรื่อง โดยในแต่ละคดี พนักงานสอบสวนต้องมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานด้านข้อมูลคอมพิวเตอร์ ร่องรอยทางดิจิทัล (Digital Footprint) สอบปากคำพยาน รวบรวมเอกสารจากสถาบันการเงิน ประสานอายัดหรือยกเลิกอายัดบัญชี ทำผังความเชื่อมโยงบัญชีม้า ซึ่งเป็นภาระงานที่เพิ่มเติมตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.ก.มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566 โดยได้พิจารณานำเงินจากกองทุนเพื่อการสืบสวน สอบสวน การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา มาช่วยสนับสนุนเงินส่วนนี้เพิ่มเติมจากงบประมาณปกติ ซึ่งกำหนดตัวเลขเบื้องต้นไว้ที่ 500 บาท ต่อ Case ID ซึ่งเป็นหลักการเดียวกับหน่วยงานยุติธรรมอื่น เช่น กรมสอบสวนคดีพิเศษ อัยการ หรือศาล ที่เมื่อมีงานเพิ่มเติมย่อมต้องจัดสรรงบประมาณเพิ่มให้เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงาน
4. การกำกับติดตามงบประมาณ : จัดทำระบบสารสนเทศ กำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณด้านงานสอบสวน ตาม พ.ร.บ.งบประมาณฯ 6 รายการ คือ 1) เงินค่าสำนวน 2) ค่าตอบแทนพยาน 3) ค่าตอบแทนนักจิตวิทยา 4) ค่าชันสูตรพลิกศพ 5) ค่าตอบแทนผู้ไกล่เกลี่ย และ 6) ค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียกพยาน รวม 6 รายการ เป็นเงิน 461 ล้านบาทเศษ เพื่อเป็นระบบกำกับติดตามของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่การเงิน ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณงานสอบสวนให้ถูกต้องและคุ้มค่า ไม่ให้นำเงินส่วนนี้ไปใช้ในงานภารกิจตำรวจด้านอื่นที่ไม่ใช่งานสอบสวน พร้อมเริ่มใช้งานระบบเดือนเมษายนนี้
พล.ต.อ.นิรันดร กล่าวว่า ทั้ง 4 เรื่องนี้ เป็นองค์ประกอบของการพัฒนาประสิทธิภาพงานสอบสวนที่สามารถทำให้สำเร็จเห็นผลได้ก่อนในระยะสั้น ตามความหมายของ Quick-Win เป็นประโยชน์ต่อพนักงานสอบสวนโดยตรง เพราะเป็นการช่วยเสริมระบบปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนในการทำสำนวนคดี และเมื่อรวมเข้ากับองค์ประกอบอื่น ๆ ที่กำลังดำเนินการในอนาคตแล้ว จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการอำนวยความยุติธรรมทางอาญาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในภาพรวม โดย ผบ.ตร.ให้ความสำคัญกับงานสอบสวนอย่างมาก พัฒนาทั้งระบบงาน จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เพิ่มเติมสวัสดิการ รวมทั้งสร้างเส้นทางความเจริญก้าวหน้าของพนักงานสอบสวนไว้โดยเฉพาะให้แล้ว เป็นการสร้างขวัญกำลังใจ เพื่อให้พนักงานทุกนายมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน สร้างมาตรฐานการทำสำนวนคดี มุ่งเน้นการอำนวยความยุติธรรมให้ประชาชนเป็นสำคัญ ให้สมกับต้นธารของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา